EN DIRECT DES MARCHES : Safran, LafargeHolcim, EssilorLuxottica, Casino, Sanofi, Biosynex, Daimler...

On commence aujourd'hui avec une nouvelle série d'objectifs coronaviruso-pulvérisés :

Safran : on ne peut pas dire que ce soit une surprise totale, le groupe renonce à ses objectifs 2020 et à son dividende 2019. Le groupe estime que son faible endettement est un atout et se réserve même la possibilité de lancer des rachats d'actions si les conditions le permettent.

LafargeHolcim : le groupe adopte un plan d'économies, sans suppression d'emplois, pour préserver ses liquidités. S'il renonce à ses objectifs annuels, il maintient sa proposition de dividende de 2 CHF pour 2019.

EssilorLuxottica : le groupe franco-italien abandonne les objectifs qui avaient été annoncés le 6 mars dernier. En janvier et en février, l'activité est restée solide, mais un décrochage a été constaté au mois de mars. "A l'heure actuelle, le groupe n'a pas suffisamment de visibilité pour évaluer l'ampleur de l'impact du Covid-19, du fait de la volatilité de la situation", écrit-il dans un communiqué.

Publicis : le groupe ne donnera plus de prévisions chiffrées pour 2020 jusqu'à nouvel ordre, même s'il précise que les chiffres de revenus au 29 février étaient encore conformes à son plan de marche.

Faurecia : l'équipementier se dit en ordre de marche pour affronter la crise.

Vilmorin : le semencier indique que ses activités sont toujours opérationnelles, avec une bonne dynamique, mais se voit contraint de suspendre ses prévisions à cause de la mauvaise visibilité.

Parmi les autres annonces en France : GL Events, Bic, FFP ou Prismaflex.

Le marché de la dette corporate n'est pas mort. Les entreprises profitent des fenêtres de tir existantes pour sécuriser du financement. Citons par exemple Suez qui a placé 850 M€ d'obligations à 7 ans à 1,25%, pendant qu'Air Liquide obtenait 1 Md€ à 5 et 10 ans avec des coupons de 1 et 1,375%. Des secteurs plutôt défensifs. Mais même une entreprise largement plus touchée par le coronavirus, certes à capitaux majoritairement publics, a levé des fonds : Groupe ADP emprunte 2,5 Mds€ à 7 et 10 ans à 2,125% et 2,75%.

Deux annonces pour Sanofi. Le laboratoire a reçu du CHMP de l'Agence européenne du médicament un avis favorable pour Sarclisa (isatuximab) dans le traitement du myélome multiple en rechute ou réfractaire. Par ailleurs, Sanofi Pasteur a signé un accord avec Translate Bio pour le développement d'un nouveau candidat-vaccin à ARNm contre le virus responsable du COVID-19, un projet de moyen terme toutefois.

Des précisions bienvenues. Casino a fourni des détails additionnels sur le Covid-19 et ses objectifs pour amender son communiqué de résultats initial. Dans une seconde communication diffusée hier soir, le distributeur a notamment expliqué que ses objectifs initiaux ne sont pas bouleversés par le coronavirus, mais que ce sont ses objectifs chiffrés qu'il est incapable de publier. Il a aussi laissé entendre que l'activité de certaines de ses branches, notamment Cdiscount et la distribution alimentaire, avait été dopée par les conditions actuelles. Après avoir décroché initialement hier, le titre Casino a clôturé en légère hausse.

En bref en France. Eurofins propose des kits de test Covid-19 pour les surfaces environnementales. Le Crédit Agricole organise son assemblée générale annuelle sans la présence physique de ses actionnaires. Rémy Cointreau modifie son équipe dirigeante. A contre-courant, Nexans lance un programme de rachat d'actions. Covivio propose son dividende en actions, une option acceptée par les grands actionnaires représentant 97% de son capital. Tour Eiffel vient en aide à ses locataires TPE et PME. Un centre de cancérologie américain va utiliser le logiciel Mercury d'Integragen dans son processus d’analyse et de reporting de données de séquençage de tumeurs chez des patients atteints de cancer. Biosynex va disposer de trois solutions de diagnostic du Covid-19, via deux accords de distribution de produits asiatiques et un test sanguin de détection rapide. Crossject, HiPay, Exacompta Clairefontaine, Wallix, Rallye, Xilam, Poxel, Quantum Genomics, OSE Immuno, Ateme, Genoway ont publié leurs comptes.

L'auto cherche du financement. Daimler discute avec ses banques pour obtenir une ligne de crédit d'au moins 10 Mds€, a appris Bloomberg. Dans le même secteur, Toyota cherche à obtenir 9,2 Mds$ de lignes de crédit de la part de ses banques partenaires.

SIX se rapproche de BME. Le gendarme boursier espagnol a donné son feu vert au rachat de l'opérateur de la bourse de Madrid, BME (Bolsas y Mercados Españoles) par SIX, tout en laissant la porte ouverte à d'éventuelles contre-propositions. Jusqu'à preuve du contraire, Euronext pourrait toujours être intéressé par la place madrilène.

Dans le dur. Les compagnies aériennes américaines (Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines…) s'apprêteraient à récupérer des liquidités auprès des autorités américaines pour payer les salaires, même si l'administration a laissé entendre qu'elle pourrait entrer au capital des transporteurs en échange. Une solution possible pour limiter la casse, à condition que la période de transition ne soit pas trop longue.

Nouveaux avertissements. Lululemon Athletica confrontée à un net recul de ses ventes à partir de la seconde semaine de mars. Sony prévient aussi que ces résultats pourraient être affectés.

En bref ailleurs. Singapore Airlines s'apprête à lever l'équivalent de 10,5 Mds$ pour assurer sa survie pendant la crise du coronavirus. Woodside Petroleum décale trois projets majeurs d'au moins un an à cause du contexte économique. Fiat Chrysler prolonge ses fermetures d'usines aux États-Unis jusqu'au 14 avril. Credit Suisse boucle la vente d'Investlab à Allfunds. Sika organise son assemblée générale annuelle sans la présence physique de ses actionnaires.