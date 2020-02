EN DIRECT DES MARCHES : Safran, Veolia, Saint-Gobain, Lagardère, Korian, GTT, Cisco, Beyond Meat...

Poire pour la soif. Boeing va payer à CFM, la coentreprise entre Safran et General Electric, le montant total du prix des moteurs de B737MAX livrés en 2019 et en 2020 pour alléger la pression sur son fournisseur stratégique. Dans l'industrie, les paiements intégraux ont normalement lieu à la livraison des appareils à la compagnie qui les a commandés. Avec l'accord annoncé hier, Boeing accepte de payer son motoriste même si l'avion est stocké, moteurs installés. Cela contribuera à réduire la pression sur les équipementiers, consécutive à l'interdiction de vol des B737MAX.

Veolia, plan 2023. Le groupe a publié ce matin ses résultats 2019, tout en annonçant un nouveau plan stratégique sur la période 2020/2023. Lorsqu'il sera achevé, Veolia a prévu de dégager 1 Md€ d'économies en année pleine et un Ebitda compris entre 4,7 et 4,9 Mds€. Le bénéfice net courant devrait représenter en 2023 environ 1 Md€.

Tableau d'honneur. Saint-Gobain améliore ses résultats et propose un dividende de 1,38 EUR l'action. Jefferies souligne que les chiffres sont un peu meilleurs que prévu, mais signale aussi que les perspectives 2020 sont mitigées, alors qu'aucune nouvelle cession n'est programmée, ni aucun relèvement des objectifs liés au plan de transformation.

Du renfort au conseil. Nicolas Sarkozy et Guillaume Pepy entrent au conseil de surveillance de Lagardère, comme des rumeurs récentes laissaient penser. L'ancien patron de la SNCF va prendre les commandes du comité stratégique. Les cooptations seront soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale. Le groupe a également publié ses résultats 2019, conformes aux attentes, mais a prévenu que l'épidémie de coronavirus pèserait sur 2020, compte tenu de l'exposition de l'entreprise aux boutiques de duty-free.

En bref en France. Le 1er juillet, Angeles Garcia-Poveda deviendra présidente du conseil d'administration de Legrand. Groupe ADP conteste les conclusions de l'ART sur l'évolution du coût moyen du capital qui sera retenu pour le contrat de régulation 2021/2025. Aux Etats-Unis, débute le "procès Arkema" consécutif à l'incendie sur le site du groupe au Texas après l'ouragan Harvey. Drone Volt vend un drone Hercules 20 en Afrique. MND installe un nouveau type de tyrolienne 4 saisons dans la station de ski de Méaudre. Lagardère, Union Financière de France, PSB Industries, Groupe Flo, MRM, Galimmo, Ucar, Advenis, Groupe Parot, Korian, Wendel, Genkyotex, La Foncière Verte, GTT, HiPay, Bourse Direct, Harvest, Hiolle, Explosifs et Produits Chimiques ont publié leurs comptes.

Advent et Cinven dans l'ascenseur. ThyssenKrupp a vendu ses ascenseurs à un consortium emmené par Advent, Cinven et Rag Foundation pour 17,2 Mds€. Cette opération permet au conglomérat allemand de se désendetter et de financer sa transformation, alors qu'il est extrêmement fragilisé. L'offre d'Advent et Cinven a battu celle de Blackstone et Carlyle alliés à un fonds de pension canadien. Le concurrent Koné, un temps sur les rangs, avait jeté l'éponge.

Cisco à la peine. Cisco va lancer une nouvelle restructuration. Interrogée par le Wall Street Journal, l'entreprise a refusé de donner un chiffre de réduction de postes, elle qui emploie 75 000 personnes. Le spécialiste des équipements de réseau, comme ses congénères, souffre d'une croissance atone alors paradoxalement que les infrastructures sont devenues des équipements absolument fondamentaux de l'économie numérique.

Dur d'être végan. Beyond Meat manque ses objectifs et chute de 10% post-séance. Le groupe connu pour ses substituts végétaux aux protéines animales a expliqué que ses coûts ont dépassé les estimations, ce qui a pénalisé les résultats. L'entreprise est toutefois parvenue à nettement réduire ses pertes et à renforcer son chiffre d'affaires. Pour ne rien arranger, les analystes ont peu apprécié l'annonce du CEO Seth Goldman de ne conserver que la présidence non-exécutive. "En général, le fondateur de l'entreprise ne se décharge par de ses responsabilités pendant la phase de croissance très critique de l'entreprise", critique le bureau d'études CFRA.

Une biotech à racheter ? Gilead lorgnerait Forty Seven, a appris Bloomberg. La société de biotechnologie s'envolait de 30% après la clôture américaine. Forty Seven est spécialisée dans la recherche sur l'immunothérapie dans le domaine oncologique. Sa capitalisation, hors flambée spéculative précitée, ressort à 2,3 Mds$.

En bref ailleurs. Wells Fargo va payer 35 M$ pour éteindre une enquête sur le marché des ETF. Mylan prévient que le coronavirus aura un impact sur ses approvisionnements et sur ses résultats. De nouvelles entreprises ont rejoint la liste des avertissements sur objectifs, notamment PayPal. Conséquence du coronavirus, J.P. Morgan restreint au strict minimum ses voyages d'affaires internationaux. Gardner Denver va remplacer Cimarex Energy dans le S&P500. Swiss Life augmente sa rémunération aux actionnaires à 20 CHF par action, dont 5 CHF de réduction de la valeur nominale de l'action.

