EN DIRECT DES MARCHES : Saint-Gobain, LVMH, Technicolor, Maisons du Monde, Lufthansa, Amazon, JD.com, SLack...

En France

Retour à la normale. Saint-Gobain cherche toujours preneur pour ses divisions Lapeyre et Pont-à-Mousson. La recherche reprendra dès que la crise le permettra, a expliqué le directeur général délégué, Benoît Bazin, hier lors de l'assemblée générale. Le management a aussi indiqué que le point bas d'activité avait été touché début avril avec un retour à 80% de la normale au mois de mai.

Contrats aux Antipodes. Vinci remporte deux contrats totalisant 174 M€ pour des rénovations autoroutières en Australie. Le groupe français interviendra seul ou en consortium sur ces infrastructures stratégiques de la côte est australienne.

Jeune génération et Tiffany. Chez LVMH, Frédéric Arnault, 25 ans et fils de Bernard Arnault, est nommé PDG de l'horloger Tag Heuer. Ce polytechnicien était depuis 2018 le directeur de la stratégie et du numérique de la marque. Son prédécesseur, Stéphane Bianchi, prend des fonctions élargies puisqu'il continuera à chapeauter les maisons horlogères et qu'il se voit aussi confier les marques de joaillerie Chaumet et Fred. Par ailleurs, confirmant des rumeurs récentes, le Wall Street Journal croit savoir que LVMH cherche à renégocier à la baisse le prix d'acquisition de Tiffany.

Vers une conversion de la dette en actions. Une partie des créanciers de Technicolor propose une nouvelle conversion de dette en capital, forcément dilutive, dans le cadre des négociations en cours pour restructurer le passif de la société. À ce stade, les conditions précises n'ont pas encore été communiquées. Des créanciers représentant 59% des prêteurs concernés soutiennent la proposition. Le dossier ne pèse plus que 60 M€ en bourse.

Nexity assouplit ses conditions de financement. Nexity a renégocié avec ses créanciers les conditions de ses emprunts obligataires Euro PP, notamment pour être exonéré de l'engagement de respecter la limite relative au ratio de levier jusqu’à l’arrêté des comptes de l’exercice 2021. Le groupe immobilier avait déjà annoncé le 24 avril dernier des accords concernant ses principaux contrats de financement Corporate.

En bref. AtoS participe à la création de GAIA-X pour favoriser l'usage du cloud et le partage des données en Europe. L'Olympique Lyonnais veut améliorer son empreinte environnementale en signant un accord avec Veolia pour élaborer une stratégie carbone et produire localement un t-shirt recyclé pour l'entraînement des joueurs. Maisons du Monde signe un prêt garanti par l'État de 150 M€. Sonos (Audiovalley) et Targetspot signent un partenariat déployer Sonos Radio dans six nouveaux pays d'Europe. McPhy Energy installe à distance une ligne hydrogène complète pour la préparation de pièces métalliques du groupe industriel DIAX. DBV Technologies participera au congrès numérique de l'EAACI 2020. ECA signe un contrat de 4 M€ en Corée du Sud. Orapi annonce une complexe restructuration de son passif. CBo Territoria, Guillemot, Néovacs, Installux, Sofragi, MRM, Dedalus France communiquent sur leurs assemblée générales. SpineGuard a déposé une demande d'enregistrement aux Etats-Unis pour sa nouvelle plateforme "DSG Connect". Medincell et Adeunis ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Lufthansa sort du Dax. La compagnie aérienne Lufthansa va être remplacée par le groupe immobilier Deutsche Wohnen dans le DAX30 l'indice vedette de la bourse de Francfort. Cette modification est la conséquence de la chute de l'action du transporteur en bourse, étrillée par la crise du Covid-19. Le management est bien évidemment déçu, mais il a d'autres chats à fouetter actuellement.

Facebook vigilant. Le groupe va interdire les publicités postées par des médias contrôlés par un Etat (au niveau capitalistique ou éditorial) sur ses plateformes américaines. Les blocages auront lieu à partir de l'été, dans un souci de prudence en prévision de l'élection présidentielle américaine. Facebook souligne toutefois que les médias d'État font rarement de la publicité aux États-Unis.

Et de trois. JD.com a déposé un dossier pour une seconde ligne de cotation à Hong Kong. Le groupe chinois imite en cela ses compatriotes Alibaba et plus récemment NetEase, alors que Washington est en train de préparer un durcissement de la législation pour la cotation des entreprises chinoises aux États-Unis.

Tempête dans un verre d'eau. Elon Musk (Tesla) twitte à Jeff Bezos qu'il faut démanteler Amazon.com car les monopoles sont néfastes. "Il est temps de démanteler Amazon. Les monopoles, c'est le mal !", a-t-il twitté. L'affaire est partie d'un autre tweet, celui d'un auteur dont le livre concernant le Covid-19 a été rejeté par la plateforme dédiée à l'autopublication du géant du commerce, Kindle Direct Publishing. L'ouvrage a été retiré "par erreur", a plaidé Amazon, qui l'a remis en ligne.

Des résultats décevants. Gap publie des résultats dégradés qui valent au titre de baisser de plus de 5% hors séance. Dans le même registre, Slack renonce à ses objectifs de moyen terme, entraînant une baisse de 15% du titre après la clôture, car les investisseurs espéraient que le groupe profiterait du confinement avec ses solutions collaboratives en ligne. Manqué.

En bref. Virgin Atlantic va reprendre ses vols le 20 juillet depuis Londres vers Orlando, New York, Los Angeles, Hong Kong et Shanghai. NetApp va racheter Spot. Selon l'agence Bloomberg, Rollins serait à vendre. Selon la BBC, Bentley (groupe Volkswagen) va supprimer un millier d'emplois au Royaume-Uni. Simon Property attaque Gap en justice pour non-paiement de loyers à hauteur de 66 M$. ZoomInfo Technologies flambe pour sa première séance de cotation aux États-Unis. Pierre-Alain Ruffieux prend la direction générale de Lonza. Novartis a atteint le critère primaire de l'étude Argon avec l'Enerzair Breezhaler (QVM149) dans l'asthme.

Ça publie. Tiffany, Getlink, Norwegian Air Shuttle, Finnair, SAS AB…