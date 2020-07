EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Airbus, Air-France-KLM, Ubisoft, Uber, Tesla ...

En France

Clap de fin. Sanofi et Regeneron échouent et stoppent l’essai de phase 3 du Kevzara pour des patients gravement atteints par le Covid-19. Les deux groupes expliquent que cet essai n'a pas atteint ses critères d'évaluation primaire et secondaires. Sanofi mène toujours un essai distinct qui repose sur un schéma posologique différent et est mené en dehors des Etats-Unis.

Le bras de fer commence. Les syndicats français et les élus régionaux réclament à Airbus de réduire l'ampleur et le rythme du plan massif de restructuration dévoilé par l'avionneur européen, qui prévoit la suppression de 15.000 emplois et qui pourrait s’alléger de 3500 emplois si Paris et Berlin apportent une aide.

Rude semaine pour l'aéronautique. Air France-KLM réunit les représentants de son personnel pour les informer de ses intentions en matière de restructuration, qui pourrait conduire à la suppression de 7.500 postes selon plusieurs sources.

Deux de plus. TFF Group vient de réaliser deux nouvelles acquisitions sur le marché du vin. Le groupe a racheté 80 % de la merranderie Bernard Gauthier et de la tonnellerie Gauthier Frères. Les deux entités sont partenaires de domaines viticoles prestigieux et la merranderie Bernard Gauthier est par ailleurs le fournisseur historique de quelques tonnelleries du Groupe et, en particulier, de la Tonnellerie Darnajou, récemment consolidée dans TFF Group.

Encore un nouveau contrat pour GTT. GTT signe un contrat de licence et d'assistance technique avec le chantier russe Zvezda pour la construction de méthaniers. "Nous sommes heureux de compter Zvezda parmi nos partenaires pour les constructions neuves et de participer au développement de nouvelles infrastructures GNL en Russie", a commenté Philippe Berterottière, président-directeur général de GTT.

A voté. Toutes les résolutions proposées à l'Assemblée générale d'Ubisoft ont été adoptées. Les actionnaires ont voté les résolutions autorisant le Conseil d’administration à octroyer des options de souscription et d’achat d’actions de la société au profit des salariés. Le vote a également conduit à la nomination de John Parkes en tant qu’administrateur représentant des salariés actionnaires et au renouvellement des mandats d’administrateur de Florence Naviner, de Yves Guillemot et de Gérard Guillemot.

En bref

Electricité de France relève son estimation de production de ses centrales nucléaires en France en 2020 en tablant sur une production de 315-325 TWh contre 300 TWh précédemment.

Thales Alenia Space, la coentreprise du français Thales et de l'italien Leonardo, est sélectionnée par l'Agence spatiale européenne (ESA) pour plusieurs missions du projet Copernicus.

Bic obtient l'interdiction d'importation sur le sol américain de toute imitation de ses briquets.

Aéroports de Paris (ADP) perçoit le produit de l'émission de l'emprunt obligataire lancé le 25 juin dernier qui comporte 2 tranches d'un montant total de 1,5 milliard d'euros.

Le directeur financier de Soitec , Sébastien Rouge, a démissionné pour raisons personnelles. Léa Alzingre, en charge jusqu'à présent de la finance Corporate, est nommée senior director and acting CFO.

BIO-UV Group intègre depuis le 1er juillet 2020, l’indice EnterNext Tech 40 tandis que Vogo fait son entrée dans l’indice Tech40.

Europlasma reçoit une commande de traitement définitif de l’amiante de la part de l’Assemblée Nationale, quelques jours seulement après l’annonce du redémarrage d’Inertam, son site industriel spécialisé dans le domaine.

Dans le monde

Nestlé vend ses eaux en bouteille de marque « Pure Life » au canadien Ice River Springs. L'opération sera finalisée dans le courant du 3e trimestre et porte sur deux usines d'embouteillage en plus de la source de Nestlé. Les détails financiers ne sont pas révélés.

Exxon Mobil a averti jeudi que ses activités de raffinage et de production de pétrole et de gaz avaient enregistré des pertes importantes au cours du deuxième trimestre, qui devraient aboutir à une deuxième perte trimestrielle consécutive pour le groupe pétrolier.Face à cette situation, Exxon avait annoncé qu'il réduirait de 30% ses projets d'investissements pour 2020 en les ramenant à 23 milliards de dollars.

Uber cherche à se renforcer dans la livraison de nourriture et s’intéresserait à Postmates. Un moyen pour le groupe de compenser le déclin de son activité VTC.

Tesla augmente la cadence de livraisons de ses véhicules au deuxième trimestre malgré l’impact du coronavirus. Le groupe californien a livré 92.000 véhicules sur le deuxième trimestre, un chiffre toutefois en repli par rapport à celui du premier trimestre.

Selon Bloomberg, Sony envisage de faire une offre d'achat à Leyou Technologies, éditeur de jeux vidéo basé à Hong Kong, dont la valorisation de marché dépasse un milliard de dollars.

Ça publie. FastPartner, Dios Fastigheter, Laurent-Perrier…