EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Crédit Agricole, Automobile, Volkswagen, Boeing...

. Les immatriculations de véhicules neufs reculent de -1,5% en France en octobre, annonce le CCFA. Une stabilisation après deux mois atypiques à cause de l'entrée en vigueur de la norme WLTP.. Jacques Ripoll devient directeur général de Crédit Agricole CIB et directeur général adjoint de Crédit Agricole SAS.. La major a signé un accord avec cette biotech américaine pour deux candidats, qui pourraient permettre à Denali de toucher 1 milliard de dollars si tout se passe selon les plans. Sanofi partagera en outre les frais de développement.. Canal + ( Vivendi ) récupère les droits du football anglais pour trois ans, après les avoir perdus en 2015 au profit de RMC Sport. Le montant n'a pas été communiqué, mais pourrait approcher celui du contrat précédent, 115 millions d'euros. BNP Paribas boucle le rachat des activités bancaires de Raiffeisen en Pologne. Eurofins finalise le rachat de TestAmerica et s'empare du canadien EnvironeX. Altice Europe change de directeur financier. Bénéteau rachète Digital Nautic. Feu vert à la reprise par Rubis des actifs de Repsol à Madère et aux Açores. Madvertise et Paref ont publié leurs comptes.. Londres et Bruxelles auraient conclu un accord permettant au secteur financier britannique de conserver un accès au marché unique, selon le 'Times'. easyJet a réitéré son intérêt pour Alitalia mercredi, après que les administrateurs du transalpin eurent annoncé avoir reçu deux offres contraignantes et une manifestation d'intérêt. Ford et Volkswagen discutent alliance dans le véhicule autonome, selon des informations de Reuters, qui parle de négociations exploratoires à ce stade. Volkswagen qui pourrait bien être inquiétée par la première action de groupe montée en Allemagne après le trucage des émissions de polluants. La plainte est attendue ce jour.. Moody's abaisse la notation crédit de General Electric de deux crans, à "Baa1", ce qui fait symboliquement sortie le dossier de la catégorie "A".. L'antitrust japonais enquête à son tour sur les géants de l'internet. La JFTC veut déterminer si les GAFA et consorts n'entravent pas le développement d'autres acteurs.. Les autorités ont retrouvé l'une des boîtes noires du Boeing 737MAX de Lion Air qui s'est écrasé peu après son décollage en Indonésie.