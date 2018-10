EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Danone, Seb, Dassault Aviation, Ubisoft...

. Le Minnesota attaque Sanofi Novo Nordisk et Eli Lilly sur les prix de l'insuline. L'Etat américain reproche aux trois laboratoires des hausses de prix injustifiées, en particulier un triplement depuis 2002. ArcelorMittal accepterait de faire des concessions pour être éligible à l'offre sur Essar Steel, selon la presse indienne. Solvay s'attend désormais à céder son activité polyamide à BASF début 2019 et non fin 2018, après que l'allemand eut accepté de céder des actifs pour éviter le couperet antitrust.. Le Falcon 8X de Dassault Aviation a été certifié par la FAA et l'EASA avec son système de vision augmentée FalconEye, qui favorise les approches dans des conditions météorologiques difficiles.. L'antitrust sud-africain valide le projet Thales Gemalto . Il manque encore 7 des 14 autorisations requises, dont les Etats-Unis et l'UE. Seb nomme Stanislas de Gramont comme directeur général délégué, directement rattaché à Thierry de la Tour d'Artaise. Arrivé de Suntory, il prend la suite de Bertrand Neuschwander, qui quitte le groupe. Ubisoft change de directeur financier : Frederick Duguet remplace Alain Martinez, qui part à la retraite après avoir passé 19 ans eu sein de la société. Le "nouvel" arrivant n'en est pas un, puisqu'il est entré chez Ubi en 2009.. Les deux sociétés renforcent leurs liens commerciaux et capitalistiques, notamment via des investissements croisés dans leurs produits respectifs, l'analyse d'opportunités de co-investissement et la conception et la distribution de produits communs.. L'entrée en bourse de Neoen permet de collecter 628 millions d'euros malgré une opération en base de fourchette des attentes, 16,50 EUR l'action (la fourchette allait de 16 à 19 EUR). La Française de l'Energie ... Nordea affirme avoir transmis aux autorités tous les éléments dont elle dispose sur des pratiques de blanchiment, dont l'accuse le fonds Hermitage. La Suède examine actuellement les faits pour décider des suites à donner. Netflix déjoue les pronostics avec ses trimestriels, à l'inverse d' IBM , qui déçoit. En première lecture, Roche et ASML ont annoncé des chiffres robustes. Ça a l'air plus compliqué pour Danone Aryzta repousse le projet alternatif de son actionnaire Cobas AM et confirme son intention de lever 800 millions d'euros. L'AG se prononcera le 1novembre.. Le groupe marseillais a renforcé ses positions dans Ceva Logistics pour avoisiner les 33%, juste sous le seuil d'OPA. Le Suisse est courtisé par le danois DSV mais l'a déjà éconduit une fois. Nomura accepte de verser 480 millions de dollars aux autorités américaines pour avoir mal informé les investisseurs des risques sur les produits structurés en 2008.L'heure de l'IPO régulièrement repoussée d'Uber approche peut-être, selon les indiscrétions obtenues par Bloomberg, avec une valorisation qui pourrait atteint 120 milliards de dollars.