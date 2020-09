EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Euronext, Dassault Aviation, Veolia/Suez, Valneva, Nvidia, Oracle...

En France

Dupixent confirme. Le FDA reconnaît le Dupixent de Sanofi comme traitement innovant contre l'oesophagite. Cette qualification va permettre d'accélérer le développement du traitement, dont les résultats de la première partie d'une phase III sont très prometteurs dans une indication non-couverte actuellement. Dupixent, issu de la recherche Regeneron, a un beau potentiel.

Un second prétendant pour Milan. Euronext ne sera pas seule dans la course au rachat de la Bourse de Milan, puisque Deutsche Börse a aussi officialisé sa candidature. Ce n'est pas étonnant : les opérateurs de marché indépendants ne courent plus les rues. Euronext pourrait toutefois avoir une longueur d'avance pour avoir pris soin de déposer une offre avec l'appui de la caisse des dépôts italienne. Un mouvement tactique de nature à rassurer l'Italie, que l'on sait très réticente à transférer le contrôle de ses joyaux à l'étranger, à juste titre.

Des Rafale pour Athènes. La Grèce va acheter 18 Rafale à Dassault Aviation. C'est un peu la surprise du chef : le pays, la période… tout concourrait à ce que l'industriel français peine à signer un contrat. L'accord porte sur 6 appareils neufs et 12 d'occasion (mais à faible kilométrage, si vous me passez l'expression). Les premiers jets de combat atterriront en Grèce en 2021. Toute relation avec les tensions avec la Turquie n'est pas totalement fortuite. La Grèce est cliente de Dassault depuis une bonne quarantaine d'années, puisque l'armée de l'air a opéré des Mirage F1 puis des Mirage 2000.

Chien et chat. Veolia et Suez occupent le terrain dans la presse pour vanter pour l'un son OPA et pour l'autre l'inanité d'une telle opération. Le président de Suez est dans le JDD pour dézinguer l'offensive rivale, tandis que celui de Veolia utilise Les Echos pour expliquer que son projet est superbement intéressant pour les deux sociétés. Le ministre de l'économie juge le conflit entre les deux entreprises "inutile". Quant à moi, pour peu que ça intéresse quelqu'un, je trouve bizarre de rapprocher des sociétés en oligopole, malgré les concessions promises.

Valneva contre la Covid. Valneva et Dynavax signent un partenariat commercial pour un vaccin inactivé, adjuvanté contre la Covid-19. Dynavax fournira l’adjuvant pour produire jusqu’à 190 millions de doses de vaccin sur une période de cinq ans dans le cadre du contrat de Valneva avec le gouvernement britannique, annoncé en parallèle. Les essais cliniques doivent démarrer en décembre 2020. Une autorisation de mise sur le marché est possible second semestre 2021. Au total, le contrat britannique pourrait rapporter 1,37 Md€ à la société, si toutes les options sont activées.

En bref

Crédit Agricole réalise une seconde émission obligataire à 3 ans de 1 MdCNY sur le marché chinois, dite obligation Panda.

Ipsen en force à l'ESMO 2020.

Aperam réorganise son équipe de direction.

Les procureurs du Texas abandonnent des charges visant Arkema dans l'affaire de l'incendie de 2017.

Celyad réalise une petite augmentation de capital aux Etats-Unis.

AB Science dévoile des résultats positifs pour son étude de phase IIB/III avec Masitinib dans les formes progressives de la sclérose en plaques.

Awox se rebaptise Cabasse après avoir vendu sa distribution "lighting".

CS Group, Delfingen et Poujoulat ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Arm passe sous pavillon US. SoftBank scelle un accord avec Nvidia pour lui vendre la pépite britannique des semiconducteurs, Arm Holdings, pour 40 Mds$. Nvidia va honorer plus de la moitié de la transaction avec ses propres actions. Il faudra obtenir le feu vert de nombreux régulateurs. Par conséquent, le rapprochement pourrait n'être finalisé qu'en mars 2022. SoftBank aurait alors 6,7 à 8,1% du capital de l'Américain (une partie du prix est lié à des critères de performances financières). Un peu dommage pour l'Europe – si le Royaume-Uni en fait toujours partie – de laisser filer un tel dossier.

TikTok, c'est encore flou. Finalement, c'est Oracle qui aurait décroché TikTok US, aux dépens de Microsoft. La transaction doit encore recevoir le feu vert des autorités américaines. ByteDance avait signifié dimanche à Microsoft que son offre avait été retoquée. Mais contrairement à ce qui avait été évoqué, il s'agirait d'une sorte de partenariat avec Oracle, via lequel le Chinois conserverait le code source de son application. Pas sûr que la Maison Blanche apprécie.

Nouvelle acquisition dans la biotech. Gilead va dépenser environ 21 Mds$ pour racheter la biotech américaine Immunomedics, spécialisée dans l'oncologie. Gilead propose 88 USD l'action, plus du double des cours actuels, qui avaient déjà pas mal monté récemment. Immunomedics commercialise Trodelvy, un traitement contre une forme agressive de cancer du sein.

Nouvelle offensive sur Metro. Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a lancé dimanche une nouvelle OPA sur Metro AG (dont il détient 29,99%) à 8,48 EUR par action, une légère prime sur le dernier cours de clôture (8,316 EUR). En juin 2019, il avait échoué à prendre le contrôle après avoir réuni 41,70% du capital. Cette fois, l'offre n'a pas de seuil minimum, ce qui pourrait entraîner une prise de contrôle rampante.

C'est reparti pour AZN. AstraZeneca reprend les tests cliniques de son vaccin contre le coronavirus. La suspension aura été de courte durée, après l'identification d'un cas de complication intrigant. Le candidat-vaccin est considéré comme le plus avancé contre la Covid-19.

En bref