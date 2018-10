EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Faurecia, Casino, Tour Eiffel, Tesla...

. Après la flambée d'août, chute des immatriculations en France en septembre (-13%). Logique et attendu, puisque les constructeurs avaient vidé leurs stocks avant l'arrivée de la norme WLTP. Sanofi a bouclé la cession de sa division génériques en Europe plus vite que prévu, puisqu'Advent est désormais propriétaire pour 1,9 milliard d'euros. Veolia va enfin céder ses parts dans Transdev à Rethmann, selon 'Le Figaro'. Les 30% pourraient avoir été cédés un peu plus de 330 millions d'euros.. Faurecia est monté à 100% du capital de l'ex-division Automotive de Parrot, qui a encaissé au total 108,5 millions d'euros.. L'expansion américaine d' Eurofins continue avec le rachat d'un gros laboratoire américain pour 175 millions de dollars.. Le groupe français a bouclé le rachat de cette entreprise qui doit avoir un effet relutif sur la marge d'Ebitda après synergies en année pleine.. La FDA approuve le Libtayo de Sanofi et Regeneron , l'unique traitement du carcinome épidermoïde cutané au stade avancé.. L'agence passe de stable à négative la perspective de la notation crédit "Ba1" de Casino . Moody's s'émeut d'une dette qui dépasse la valeur des actifs chez Rallye et d'une génération de liquidités qui manque de dynamisme chez le distributeur.. Plusieurs syndicats ont demandé une réunion du comité de groupe pour clarifier la situation financière, opérationnelle et les dernières rumeurs, notamment le projet Carrefour . Le distributeur poursuit son programme de désendettement en vendant les murs de 55 Monoprix à un institutionnel pour 565 millions d'euros post-droits.. Les foncières Tour Eiffel et Affine négocient une fusion. Les actifs cumulés des deux entités se montent à 1,7 milliard d'euros.présenté des données de phase I prometteuses avec IPH4102..... Elon Musk a transigé avec la SEC : il quitte la présidence de Tesla et paie 40 millions de dollars pour éteindre l'enquête ouverte sur le projet avorté de retrait de la cote.. Le conseil de surveillance de ThyssenKrupp valide le principe d'une scission.Une faille de sécurité a affecté 50 millions de comptes Facebook . Le Californien a dû déconnecter 90 millions de comptes momentanément pour régler le problème.. En déplaçant son siège de Stockholm à Helsinki, Nordea devient la 8banque systémique de la zone euro. En pratique, seuls deux hauts dirigeants seront physiquement déplacés dans l'affaire.. Un consortium emmené par Royal Dutch Shell prend une décision d'investissement à 31 milliards de dollars dans le GNL au Canada.. Canada et Etats-Unis s'entendent sur un nouvel accord de libre-échange. La décision de quitter l'Europe a coûté 560 millions d'euros par semaine à Londres, selon une étude CER. Les marchés chinois fermés plusieurs jours pour la fête nationale. L'OMC réduit ses projections sur le commerce mondial.