EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, L'Oréal, EDF, Air France, Worldline, Chesapeake, Boeing, Wirecard...

En France

Hudson veut rassurer sur Sanofi. Alors que Sanofi doit supprimer plus d'un millier d'emplois, son directeur général, Paul Hudson, affirme que la France reste au centre de la stratégie du laboratoire. Dans un courrier transmis à l'AFP, il explique qu'il en va de la souveraineté sanitaire de l'Europe et de la France. Aux dernières nouvelles, le groupe préparerait deux plans de rupture conventionnelle collective.

Des produits neutres. L'Oréal va retirer les mots blanc/blanchissant (white/whitening), clair (fair/fairness, light/lightening) de tous ses produits destinés à uniformiser la peau. Cette décision intervient dans un contexte de tensions, après les manifestations antiracistes qui ont débuté aux États-Unis et se sont propagées ailleurs sur la planète. Plusieurs grandes entreprises ont annoncé ces dernières semaines leurs décisions d'abandonner des marques des indications à connotation raciale.

EDF rattrapé par la patrouille. Le collège de l'AMF a requis 10 M€ d'amende contre Electricité de France pour sa communication financière dans le cadre du projet Hinkley Point C. Dans sa réunion tenue vendredi dernier, à laquelle participaient Jean-Bernard Lévy, l'actuel PDG, et Henri Proglio, son prédécesseur, le gendarme financier a reproché à l'entreprise et à ses dirigeants des imprécisions et un retard de communication vis-à-vis de ce projet nucléaire britannique qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque.

J-4 pour le plan social. Air France-KLM devrait annoncer vendredi des milliers de suppressions d'emplois pour affronter la crise. Le transporteur a jusqu'à présent refusé de commenter les chiffres qui circulaient dans la presse, évoquant entre 8000 et 10 000 suppressions d'emplois. L'entreprise comptait à la fin de l'année 2019 quelque 55 000 employés, à la fois en CDI et en CDD. Le groupe a bénéficié de plus de 10 Mds€ pour traverser la mauvaise passe actuelle, par ses créanciers et ses Etats de tutelle, la France et les Pays-Bas.

W lorgne W. Worldline pourrait reprendre des actifs de Wirecard, selon une rumeur propagée par FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung), qui cite aussi l'intérêt de fonds d'investissement. Worldline, qui s'est émancipé de son ancienne maison-mère Atos, est un puissant consolidateur sectoriel en Europe, puisqu'il a mené plusieurs opérations, dont la dernière, un mariage avec Ingenico, lui a conféré la première place continentale du secteur.

En bref

Dans le monde

Chesapeake en Chapter 11. Le producteur de pétrole de schiste Chesapeake Energy fait faillite. Il s'agit du premier grand groupe américain du secteur à déposer le bilan. L'entreprise de l'Oklahoma a déposé une demande de Chapter 11 au Texas. L'opération doit lui permettre de restructurer environ 7 Mds$ de dettes.

Une AG chahutée. Nissan dément toute conspiration interne pour destituer Carlos Ghosn. Lors de l'assemblée générale annuelle du constructeur qui s'est tenue aujourd'hui, plusieurs petits porteurs ont vertement critiqué la façon dont la société était gérée. Les actionnaires ont critiqué pêle-mêle la gestion actuelle, l'éviction de l'ancien dirigeant, le manque d'adéquation de l'offre avec la demande ou encore l'influence exercée par Renault.

Décollage imminent. Le vol de certification du B737MAX de Boeing pourrait avoir lieu ce début de semaine, selon l'AFP. Peut-être ce jour même, pour l'appareil cloué au sol depuis plus d'un an. Personne n'a voulu confirmer à ce stade, et surtout pas l'industriel américain, qui s'en tient à un silence prudent depuis que la nouvelle direction est en place, alors que la précédente communiquait à tort et à travers. Le New York Times croit savoir que les essais en vol sont prévus sur trois jours, depuis la base historique de Boeing près de Seattle.

Les réseaux sociaux face à leurs responsabilités. Face à une montée du boycott de ses services par les annonceurs, Facebook durcit sa modération. Pendant ce temps, Starbucks fait une "pause" dans la publicité sur les réseaux sociaux, comme Unilever ou Coca-Cola. Cette actualité est peut-être de nature à inverser la tendance récente, selon laquelle les réseaux sociaux prennent des parts de marché grandissantes à Google. On peut également imaginer qu'Amazon.com va en profiter, puisque le marchand en ligne a déjà le vent en poupe et se retrouve dans tous les bons coups.

Brightsphere intéresserait Generali. Assicurazioni Generali aurait approché l'américain Brightsphere pour le racheter, a appris Reuters. L'action du gérant américain a bondi de 25% vendredi après cette rumeur, portant sa capitalisation à un peu plus d'1 Md$. Le grand assureur transalpin a de fortes ambitions en Europe et aux États-Unis, mais aussi en Asie.

En bref