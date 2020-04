EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Michelin, BNP Paribas, Axa, Total, EDF, Tesla, Biosynex, Kalray...

L'Assurance au régime sec ? Vous n'aviez probablement jamais entendu parler de l'Eiopa. Il s'agit de l'autorité de tutelle du secteur de l'assurance en Europe. Elle a recommandé aux entreprises de suspendre dividendes et rachats d'actions. L'European Insurance and Occupational Pensions Authority demande aussi aux sociétés du secteur de revoir les politiques de rémunération. En France, cela concerne des entreprises comme Axa, Scor ou CNP Assurances. Plusieurs études analyses étaient parues récemment pour jauger de la capacité des assureurs à conserver une politique de rémunération de leurs actionnaires. La sortie de l'Eiopa pourrait accélérer les prises de décision.

Sanofi se tient prêt à produire en masse. Sanofi sera en mesure de produire des millions de doses d'hydroxychloroquine si les résultats des essais cliniques en cours confirment l'efficacité de ce médicament contre le Covid-19, a déclaré son directeur général, Paul Hudson. Par ailleurs, le laboratoire a fait état de données de phase III avec Dupixent qui montrent une amélioration significative de la dermatite atopique sévère chez les enfants âgés de 6 à 11 ans.

C'est la reprise (progressive). Michelin est en train de relancer graduellement la production de trois usines françaises, malgré les réticences de syndicats, après avoir mis en place des protocoles sanitaires renforcés. Les sites concernés sont ceux de Troyes (pneus agricoles), du Puy-en-Velay (pneus génie civil) et de Clermont-Ferrand (moules de cuisson des pneumatiques). "On n'a pas le droit de rester plus d'une heure en dehors de chez soi dans un parc mais par contre on a le droit d'être à l'usine pendant 8 heures pour fabriquer des pneus. C'est incohérent", a estimé la CGT.

Découverte pétrolière au Suriname. Total et Apache Corporation ont réalisé une nouvelle découverte "significative" sur le prospect Sapakara West-1 du Bloc 58, situé au large du Suriname. Les deux groupes sont associés à 50/50 mais c'est Apache qui est opérateur du puits. Un prochain puits sera foré sur le prospect de Kwaskwasi et un autre sur le prospect de Keskesi.

Pas de dividendes pour les caisses. Les caisses régionales de Crédit Agricole réagissent après la décision de Crédit Agricole de ne pas verser de dividende. Les caisses cotées prennent acte de la décision. A l'image du Crédit Agricole Alpes Provence qui explique que ses résultats seront affectés mais que ses ratios de solvabilité restent élevés. Dans le schéma classique, le holding SAS Rue La Boétie verse trimestriellement aux caisses régionales un acompte sur dividende payé à partir du coupon versé par Crédit Agricole SA.

Ils renoncent à leurs dividendes. BNP Paribas, Electricité de France, Accor, Plastiques du Val-de-Loire, Lanson-BCC.

Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 (résultats et/ou assemblée générale). Air Liquide, Rémy Cointreau, Interparfums, Aperam, Tarkett, Carmila, Société Française de Casinos, X-Fab, SRP Groupe.

En bref en France. Unibail-Rodamco-Westfield a placé 1,4 Md€ d'obligations. NXP Semiconductors prend près de 10% de Kalray pour 8 M€. Philagro France et Nichino Europe évaluent à leur tour les produits de bio contrôle d'Amoeba. Navya renforce sa direction. Deinove émet une seconde tranche d'OCA pour 1 M€. Don't Nod fait le point sur ses développements. Biosynex va faire don de 1 000 thermomètres Thermoflash, 1000 chambres d'inhalation et 50 000 masques chirurgicaux aux Hôpitaux du Grand Est. Integragen, Cofidur, Agripower ont publié leurs comptes.

La Model 3 prend du poids. Tesla a livré de 88.400 véhicules au 1er trimestre, un nombre proche des attentes (89 000) qui a rassuré le marché, puisque le titre prenait 10% hors séance. Le véhicules phare de la marque, la Model 3, a été livré à 76 000 exemplaires sur le trimestre, et représente par conséquent 86% de l'activité. Le Californien n'a pas remis en cause son objectif de livrer 500 000 véhicules cette année, même si les restrictions d'approvisionnement liées au coronavirus font douter certains analystes.

Chômage technique. General Electric suspend la moitié des salariés de sa division de production de moteurs d'avions pour trois mois. Ils continueront à bénéficier de la protection santé. Walt Disney en fait autant sur les employés de ses activités aux Etats-Unis, sans préciser le nombre exact. Cette mesure, qui peut apparemment être apparentée à du chômage partiel, devrait permettre aux personnes concernées de bénéficier des dispositifs de protections fédéraux.

3M tourne déjà à plein. La Maison Blanche a mis un gros coup de pression sur 3M Company pour s'assurer que les masques produits par la firme américaine dans le monde soient orientés vers les Etats-Unis. Le CEO du groupe précise que la production de masques a été doublée depuis janvier et que les capacités de production sont utilisées à 100%. 3M et ses homologues sont en capacité de produire environ 50 millions de masques N95 par mois, ce qui est évidemment insuffisant pour un pays de la taille des États-Unis dans le contexte actuel. Donald Trump a invoqué une vieille loi de réquisition datant de la guerre de Corée pour réorienter la production industrielle mais la plupart des entreprises n'avait pas attendu le coup de sang du Président.

En bref ailleurs. Daimler a signé une ligne de crédit de 12 Mds€. Facebook lance un service de "fact-checking" en Italie pour les informations concernant le coronavirus. Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan Chase, reprend son poste après une opération du cœur. Straumann va réduire ses coûts. General Motors et Honda vont développer ensemble deux nouveaux véhicules électriques. ThyssenKrupp réduit sa production et met des salariés en chômage partiel. Beiersdorf abandonne ses prévisions 2020. Nissan va fermer son usine Vietnam pour 15 jours.