EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Peugeot, Iliad, Axa, Assystem, Nicox, Boeing, Tesla, Apple...

. Le Haut conseil de stabilité financière a relevé de 0,25 à 0,5% le taux du coussin de fonds propres contracycliques imposé aux banques pour leurs activités de crédit en France, ce qui ne devrait pas nécessiter de levée de fonds pour les établissements français, notamment cotés comme BNP Paribas Crédit Agricole et Natixis Sanofi a annoncé hier en fin de séance avoir commencé à chercher un successeur à son CEO Olivier Brandicourt. Le dirigeant sera rattrapé en 2021 par la limite d'âge de 65 ans pour exercer la fonction de directeur général. Toutefois, des rumeurs circulent depuis plusieurs mois sur l'avenir du dirigeant, dont le bilan est contesté malgré les efforts qu'il a déployés pour restructurer le géant. D'autres bruits de couloir laissent penser que Sanofi lorgne outre-Rhin pour trouver son nouveau patron.. Le président de la holding familiale Peugeot FFP , indique dans Les Echos que la famille soutiendra une éventuelle acquisition par le constructeur automobile. Le patron du groupe, Carlos Tavares, n'a jamais caché ses ambitions d'expansion à l'international. Dernièrement, plusieurs dossiers potentiellement intéressants ont été cités par les milieux financiers, comme Fiat Chrysler et Jaguar Land Rover. Axa devrait passer sous les 50% du capital de sa filiale américaine Axa Equitable Holdings via une émission de titres et une cession d'actions. Si le scénario se confirme, la division ne sera plus consolidée dans les comptes. Actuellement, l'assureur français possède 60% du capital de sa filiale. Bureau Veritas acquiert Owen Group. Gemalto est poursuivi aux prud'hommes par 480 de ses cadres. Baxter et bioMérieux s'allient dans l'identification et le traitement de l'insuffisance rénale aiguë. Transgène signe une ligne de crédit renouvelable de 20 millions d'euros avec Natixis. Nicox lance une phase II avec NCX4251 dans la blépharite. Atari participe à la GDC 2019 de San Francisco. Amoeba émet une troisième tranche d'OCA. Virbac La Française de l'Energie et Assystem ont publié leurs comptes. Revlon chutait de 9% post-séance aux Etats-Unis après des trimestriels médiocres et la révélation d'ajustements comptables à réaliser après des soucis avec l'ERP, qui devraient coûter 54 millions de dollars. Le titre avait déjà cédé 23% depuis le début de l'année, loin des performances indicielles, à cause d'un redressement qui tarde à se matérialiser.. L'affaire du B737MAX est en train de tourner au vinaigre pour Boeing alors que la justice américaine se penche sur le processus de certification de l'appareil. Le patron de l'avionneur, Dennis Muilenburg, a cherché via un communiqué et une vidéo à rassurer clients et investisseurs. Un exercice compliqué alors que la presse américaine a fait naître des soupçons sur une trop grande proximité entre l'industriel et l'organisme de certification américain.. La SEC reproche à Elon Musk de n'avoir jamais fait valider aucun de ses tweets sur Tesla , contrairement à ses engagements. Le bras de fer entre le dirigeant et le gendarme de la bourse américaine se poursuit donc. Une chose est sûre, le titre, qui se négociait 269,49 USD lundi soir, est loin des 420 USD évoqués par Musk pour un retrait de la cote il y a quelques mois.. Le groupe rompt avec la tradition en annonçant de nouvelles versions de son iPad hors événement programmé. Par ailleurs, le patron de Netflix a indiqué que les contenus originaux de sa société ne seront pas disponibles sur la future plate-forme de streaming vidéo du Californien. Apple doit présenter ce nouveau service la semaine prochaine.. Washington a commandé à Intel un superordinateur à 500 millions de dollars. Le PDG de Warner Bros (), Kevin Tsujihara, démissionne à cause d'une affaire de harcèlement. Blackstone serait proche d'un rachat de Servpro pour plus d'1 milliard de dollars. EasyJet a décidé de se retirer d'un éventuel consortium avec Delta Air Lines pour le rachat d'Alitalia. La FDA autorise le Tecentriq de Genentech ( Roche ) en association dans le cancer du poumon. John Wood en Europe. Fedex Xiaomi et Tencent ailleurs.