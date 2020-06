EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Peugeot, Iliad, Soitec, Europlasma, Eli Lilly, Just Eat Takeaway, Tesla, Generali...

En France

Plein-feux sur Dupixent. Sanofi présente aujourd'hui sa stratégie autour de Dupixent, un "blockbuster" développé avec Regeneron qui pourrait générer à son pic 10 Mds€ de chiffre d'affaires. L'extension des indications du traitement est l'un des éléments clés des performances futures du laboratoire. Les analystes sont à l'affût de détails qui pourraient conforter le potentiel de Dupixent.

Les petits utilitaires de la discorde. Les informations obtenues plus tôt dans la semaine par le Financial Times tendent à être corroborées par d'autres rumeurs, qui laissent penser que la Commission européenne va lancer une enquête approfondie sur le rapprochement entre Peugeot et Fiat Chrysler. L'antitrust aurait pris cette décision devant le refus des deux industriels de proposer des concessions (en général des cessions d'actifs) dans le cadre de leur mariage, pour apaiser les craintes. Bruxelles serait principalement préoccupé par la part de marché importante du duo dans les petits utilitaires. La formalisation du mariage est toujours prévue pour le premier trimestre 2021.

Les sociétés se refinancent. Profitant de conditions de marchés qui sont loin d'être aussi dramatiques que ce qui avait été imaginé, les entreprises cotées font appel au marché obligataire pour améliorer le profil de leurs dettes. Iliad a placé 650 M€ d'obligations 2026 avec un coupon de 2,375%. Edenred a émis 600 M€ d'obligations 2029 avec un coupon de 1,375%.

Soitec plus prudent. Soitec a révisé en baisse ses objectifs, à cause du Covid-19, en marge de la publication de ses résultats annuels 2019-2020. La société iséroise anticipe sur 2020-2021 un chiffre d'affaires stable à périmètre et change constants, pour une marge d'Ebitda de l'électronique attendue autour de 30%, après respectivement 597,5 M€ et 31% sur l'exercice clos le 31 mars dernier. Sur l'exercice suivant, c'est-à-dire 2021-2022, le curseur est placé à 800 M€ de revenus, contre 900 M€ escomptés jusque-là. Le management conserve un sentiment positif sur la solidité financière et sur les perspectives.

En bref. Bureau Veritas va superviser les mesures d'hygiène et de sécurité des agences d'Europcar. Europlasma va redémarrer son unité de désamiantage Inertam en juillet. Le spécialiste de la décontamination UV Germi fait un point d'étape sur son activité dans le contexte du coronavirus. Medincell a renégocié les conditions de la dernière tranche de 5 M€ du prêt de la BEI. OSE Immuno présente des données via des posters lors du congrès virtuel de l'AACR. AB Science va présenter des données précliniques sur sa molécule AB8939 dans la leucémie myéloïde aiguë lors du congrès de l'AEH. Biophytis obtient le feu vert pour lancer un essai clinique de phase II/III au Royaume Uni avec Sarconeos dans le traitement de l'insuffisance respiratoire liée au COVID-19. Les actions Streamwide passent en cotation continue le 15 juin. Testronic et Witbe signent un partenariat pour des tests automatisés et de supervision des services de streaming vidéo. Verallia, Amoeba, Adux, Cegereal, Methanor, Fermentalg, Solutions 30, Pharmagest, Audiovalley communiquent sur leurs assemblées générales. Abeo, SII, Archos, Groupe Partouche, Generix, Moulinvest ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Des anticorps monoclonaux contre la Covid. Eli Lilly pourrait disposer d'un traitement spécifique contre le COVID-19 autorisé dès septembre si tout se déroule comme prévu pour l'une des deux thérapies à base d'anticorps qu'il teste actuellement. Le directeur scientifique du groupe, quoi prêche évidemment pour sa paroisse, a expliqué à Reuters que ces traitements basés sur les anticorps monoclonaux pourraient s'avérer plus utiles qu'un vaccin, et surtout qui pourraient être prêts plus rapidement. Lilly teste un troisième traitement de ce type en préclinique.

Takeaway insatiable. Finalement, c'est Just Eat Takeaway qui va s'offrir GrubHub, lorgné initialement par Uber, pour 7,3 Mds$ en actions. L'entreprise européenne (Pays-Bas, Royaume-Uni) a présenté une offre d'un montant "qui a rendu la décision très facile", a déclaré le directeur général de GrubHub Matt Maloney, interrogé par Reuters. Si tout se passe comme prévu, la transaction pourrait être finalisée au cours du premier trimestre 2021. Takeaway sort à peine de l'acquisition de Just Eat.

Fin juin, si tout va bien. Selon les informations de Reuters, Boeing prévoit de réaliser un premier vol d'essai avec son 737Max à la fin du mois de juin. L'industriel a refusé de commenter, échaudé par des mois de communication à l'emporte-pièce de sa précédente direction. La FAA, qui chapeaute la recertification de l'appareil, ne prendra aucun risque après avoir été sévèrement critiquée pour le processus initial d'autorisation de vol de l'appareil.

Generali Suisse en vente ? Bloomberg a appris qu'Assicurazioni Generali est en train d'étudier l'avenir de sa filiale suisse. Cette division compte environ 1 million de clients pour des primes totalisant 2 MdsCHF. Elle emploie 1800 personnes dans 53 agences. Selon la formule consacrée, la réflexion en est à un stade précoce, et pourrait ne pas aboutir.

Lufthansa doit réduire sa masse salariale. Lufthansa estime avoir environ 22 000 équivalents temps pleins surnuméraires au sein de ses effectifs. Cette annonce a eu lieu lors d'une réunion avec les représentants syndicaux du transporteur. Cela représente environ 26 000 employés. Les négociations ont démarré avec les syndicats pour réduire la masse salariale, alors que l'entreprise est confrontée, comme le reste du secteur, à la crise la plus grave de son histoire, et qu'elle a dû s'en remettre à un soutien financier public pour continuer à exister

Superlatifs. L'action Tesla signe un nouveau record après les commentaires du "gourou" Elon Musk sur sa volonté d'accélérer dans le camion électrique, portant les gains annuels du titre à 140%. L'action cote plus de 1000 USD désormais et porte la capitalisation du constructeur à 190 Mds$, ce qui en fait la seconde entreprise automobile la mieux valorisée du monde, derrière Toyota Motor et ses 216 Mds$ de capitalisation.

En bref. Simon Property renonce au rachat de Taubman Centers, une opération à 3,6 Mds$, à cause de la crise. Volkswagen reporte le lancement de son modèle électrique ID.3 à septembre. Nestlé Health Science s'offre l'américain Vital Proteins, spécialisé dans les suppléments nutritifs, les boissons et les barres de collagène. Les résultats de Starbucks seront plus dégradés que prévu cette année, ce qui a pesé sur le titre hier. Tyson Foods collabore avec les autorités américaines dans le cadre d'une enquête pour un cartel sur les prix. Ocado veut lever plus d'1 Md£ par une combinaison d'actions et d'obligations. Amazon.com suspend l'accès de la police à sa technologie de reconnaissance faciale. En Californie, Walt Disney prévoit de rouvrir ses parcs mi-juillet, mais en capacité réduite. Lonza va produire pour Anthos Therapeutics. Mithra Pharmaceuticals signe un accord de licence et d'approvisionnement pour la commercialisation de Tibelia au Liechtenstein et en Suisse. Nokia va chercher son directeur financier, Marco Wiren, chez Wärtsilä.

Ça publie. Adobe, Lululemon, Atlantia, Halma, Johnson Matthey, Babcock, Oeneo…