EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Renault, Engie, Coface, Lysogène, HP, Expedia..

Un nouveau façonnier. Sanofi va créer en son sein une division de production de principes actifs pharmaceutiques, de type Lonza, avec pour objectif de l'introduire en bourse d'ici 2022. Le projet concerne six sites industriels dont deux en France. Les syndicats du laboratoire sont déjà vent-debout contre cette décision. L’entreprise serait numéro deux mondiale du marché des API avec un chiffre d'affaires d'environ 1 Md€ en 2022 et 3 100 employés.

Ancien régime. Renault s'est constituée partie civile dans la procédure visant Carlos Ghosn en France pour les réceptions données à Versailles. Le constructeur a précisé qu'il se réservait la possibilité de demander des dommages et intérêts. La justice soupçonne qu'une soirée à 530 000 EUR organisée dans le célèbre château en 2014 ait surtout servi aux 60 ans de Carlos Ghosn plus qu'aux 15 ans de l'Alliance Renault-Nissan.

Départ (un peu) anticipé. Isabelle Kocher n'ira pas à la fin de son mandat de directrice générale, a indiqué Engie en fin de séance hier, l'intérim étant assuré par la secrétaire générale Claire Waysand. "Je remercie le Conseil d’Administration pour son soutien" a déclaré l'intéressée dans le communiqué de presse diffusé hier. Sans rire ? Une légère anticipation : la fin de mandat était prévue pour mai.

En bref en France. Coface relève ses objectifs. Vinci réhabilite une voie ferrée en Ouganda. Genoway obtient un brevet aux Etats-Unis pour la technologie SMASh. Verimatrix signe avec un fournisseur de vidéo en Albanie. DBV Technologies présentera des données détaillées sur Viaskin Peanut au Congrès de l'AAAAI 2020. Lysogene obtient la désignation Fast Track de la FDA pour le traitement de thérapie génique LYS-SAF302 dans la MPS IIIA. Streamwide, Ymagis, Implanet, Tivoly ont publié leurs comptes.

Ça consolide. Intuit a confirmé les rumeurs de rachat de Credit Karma pour 7,1 Mds$ en numéraire et en titres. Les logiciels de gestion et de comptabilité d'Intuit seront complétés par les solutions de suivi des prêts de Credit Karma. Ce rapprochement dans l'univers des outils financiers prolonge la vague de consolidation constatée aux Etats-Unis dans la banque, notamment entre établissements financiers et courtiers en bourse.

"Poison Pill". HP Inc va racheter 15 Mds$ de ses propres actions et réfléchit à d'autres moyens d'empêcher son rachat par Xerox. Le groupe a aussi introduit une "pilule empoisonnée" qui permettrait aux actionnaires actuels d'obtenir des actions à bas prix en cas de franchissement à la hausse du seuil des 20% du capital. L'objectif d'HP est de pousser Xerox à améliorer sa proposition.

Sévère coupe dans les effectifs. Expedia va supprimer 3000 emplois, environ 12% de ses effectifs, pour restructurer ses activités. Le président du conseil d'administration avait récemment critiqué une organisation interne qui ne fonctionnait plus correctement. En décembre, le directeur général et le directeur financier de l'entreprise avaient été mis à la porte.

Avertissements à cause du coronavirus. MasterCard prévient que le coronavirus aura un impact négatif sur ses résultats du premier trimestre 2020, tandis qu'United Airlines renonce à ses objectifs annuels pour la même raison. La propagation du virus peut être suivie via l'interface mise en place par John Hopkins CSSE, basée sur les données officielles.

Des vaccins en préparation. Le laboratoire américain Moderna a envoyé un premier lot de vaccins contre le coronavirus aux autorités sanitaires des Etats-Unis. Fujifilm Holdings flambait à Tokyo ce matin après que le Japon a recommandé d'utiliser son Avigan combattre le coronavirus. Sanofi ou J&J planchent aussi sur des vaccins, qui ne pourront sortir que dans plusieurs mois.

Peut mieux faire. La FINMA a estimé que les plans d'urgence en cas d'insolvabilité des banques systémiques Crédit Suisse et UBS Group (avec réserves) sont opérationnels. En revanche, ceux de Postfinance, Raiffeisen et Banque cantonale de Zurich ne sont pas exécutables en l'état. Les cinq plans de stabilisation ont en revanche été validés.

En bref ailleurs. J.P. Morgan Chase doit présenter aujourd'hui des initiatives en faveur du climat, lors d'une journée investisseurs. Mallinckrodt propose 1,6 Md$ pour faire cesser les poursuites dans l'enquête sur les opiacées aux Etats-Unis, ce qui entraînerait le placement sous "Chapter 11" de sa filiale américaine de médicaments génériques. Le chinois Didi (qui fait partie du portefeuille Softbank) va lancer un service de livraison de repas au Japon en avril. La fintech britannique Revolut valorisée 5,5 Mds$ dans le cadre d'un nouveau tout de table. Le fonds Third Point a investi plus de 2 Mds$ dans Prudential Plc pour prendre un peu moins de 5% du capital et pousser l'assureur britannique à se scinder en deux entités.

