EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Renault, Scor, Vinci, Korian, Lufthansa, Siemens, Wirecard, Daimler...

En France

Un investissement juteux. Sanofi va quitter le capital de Regeneron sans pour autant mettre fin à la collaboration entre les deux laboratoires, via une offre publique et un rachat de ses propres titres par l'Américain. Sanofi possède 20,6% du capital valorisés actuellement 13 Mds$ environ, mais Sanofi conservera environ 400 000 titres (moins de 1% du capital). Les modalités de sortie définitives doivent encore être validées, mais Sanofi va réaliser une grosse plus-value sur ce pari datant de 2004, qui a produit d'importants traitements.

Une actualité dense. Renault songe à un transfert de l'activité d'assemblage de véhicules de son usine de Maubeuge vers son site de Douai dans le cadre du plan d'économies qui doit être présenté cette semaine, aux dernières rumeurs. Le calendrier des annonces est désormais connu, avec une conférence à trois Nissan, Renault, Mitsubishi le 27 mai pour annoncer les nouveaux termes de l'Alliance, puis des annonces de restructuration chez Nissan (le 28 mai) et Renault (le 29 mai). Emmanuel Macron doit en parallèle détail aujourd'hui le plan de soutien à la filière automobile. Il communiquera depuis l'usine Valeo d'Etaples, cet après-midi.

Nouveau contrat. Vinci remporte le marché d’équipements et de travaux ferroviaires du secteur Ouest de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express pour 120 M€. Le groupe a remporté plusieurs autres contrats sur le GPE un vaste programme d'amélioration des infrastructures de transport en commun en Île-de-France.

Pas de dividende pour la Scor. La Scor SE renonce à verser un dividende de 1,80 EUR par action. Le réassureur précise qu'il s'est conformé aux recommandations de son organisme de tutelle, l'ACPR. Le management ajoute que la société recouvrera sa liberté de gestion du capital à compter du 1er octobre. La Scor signale aussi qu'elle n'a pas eu recours au mécanisme de chômage partiel ni n'a sollicité de dispositifs d'aide des pouvoirs publics.

Ainsi fonds, fonds, fonds. Bpifrance a convaincu le ban et l'arrière-ban du capitalisme français de financer un fonds baptisé "Lac 1", destiné à investir dans des fleurons cotés pour éviter qu'ils ne soient déstabilisés par des fonds activistes. Le fonds est doté au démarrage de 4,2 Mds€, dont 1 Md€ de dette et 3,2 Mds€ de fonds apportés par des investisseurs, dont les sociétés cotées Axa, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, BNP Paribas Cardif, Société Générale Assurances, Natixis, Scor SE, Assicurazioni Generali, Orange ou Unibel. Paradoxalement, c'est le fonds souverain d'Abou Dhabi, Mubadala, qui sera le plus gros contributeur avec 1 Md€.

En bref. Téléperformance tiendra son assemblée générale à huis clos le 26 juin prochain. Korian propose une prime de 1500 EUR par salarié, mais peine à éteindre le mouvement de contestation lancé par ses équipes. L'intégralité des centres commerciaux de Mercialys réouverts depuis le 11 mai. Klépierre a rouvert 80% de ses centres en Europe et compte atteindre 90% d'ici 10 jours. Advicenne a profité de son assemblée générale pour faire un point sur son activité et son agenda. Oncodesign et HitGen signent un partenariat stratégique. Capelli vend 911 logements à CDC Habitat pour 183,5 M€ hors taxes. Pharmasimple signe un contrat de distribution B2B de 4 M€ pour 6 millions de masques chirurgicaux. Inventiva enregistre un nouveau brevet pour lanifibranor en Chine. OSE Immunotherapeutics obtient un prêt garanti par l'Etat de 7 M€. Madvertise décale son assemblée générale. Les actions Bourbon Corporation seront radiées de la cote le 22 juin. ASIT biotech demande la prorogation de son sursis. Lysogène retient Novasep pour produire son candidat LYS-GM101. Nacon, BigBen, Mare Nostrum ont publié leurs trimestriels.

Sur les autres marchés

Sauvetage autorisé. Le gouvernement allemand et Lufthansa sont parvenus à un accord sur un plan de sauvetage de 9 Mds€, qui passe notamment par une montée de l'État à hauteur de 20% du capital, une participation qui a vocation à être cédée d'ici 2023. L'Allemagne va acheter des actions nouvelles à 2,56 EUR pièce. Le projet doit encore passer le cap de l'antitrust européen.

Scission en vue. Siemens a l'intention de conserver une participation de 45% au capital de sa filiale d'énergie après une scission prévue d'ici la fin de l'année, par le biais d'une distribution de 1 Siemens Energy pour 2 Siemens détenues. Cette participation a vocation à être réduite au fur et à mesure.

Encore raté. Wirecard décale une nouvelle fois la publication de ses résultats 2019, cette fois au 18 juin. "En ce qui concerne les parties achevées des procédures d'audit, Wirecard n'a encore été informée d'aucune constatation importante", tente de rassurer l'entreprise. L'assemblée générale annuelle a été reportée au 26 août.

Daimler s'introduit chez Farasis. Daimler prévoit d'investir lors de la mise en Bourse du chinois Farasis Energy pour s'assurer d'un approvisionnement stable en batteries, selon Reuters. Le détail de l'opération n'a pas encore été précisé, pas plus que son montant. Le producteur de batteries a reçu le feu vert pour s'introduire sur le marché chinois des valeurs technologiques, inspiré du Nasdaq, baptisée Star. Farasis veut lever 480 M$.

Un écueil de plus. L'antitrust européen ouvre une enquête approfondie sur le rachat de Transat A.T par Air Canada, qui pourrait restreindre la concurrence sur la liaison Europe / Canada. Bruxelles a précisé que la période est certes exceptionnelle pour le secteur du transport aérien, mais n'a pas renoncé pour autant à assurer une saine concurrence. En mars, l'autorité canadienne en charge de l'antitrust avait elle aussi émis quelques doutes.

En bref. Hier, Bayer AG s'est envolé de près de 8% grâce aux perspectives de règlement amiable d'une partie des plaintes liées au Roundup aux États-Unis. HSBC pourrait durcir son plan de restructuration, prévient le Financial Times. Wharf, le conglomérat de Hong Kong, récupère 944 M$ en cédant des actions Amazon.com et Facebook. Latam Airlines à son tour en faillite. Burkhalter maintient sa proposition de dividende de 3,70 CHF par action.

Ça publie. AutoZone, Keysight, Suzuki Motor, Aveva Group, Softcat, Oncopeptides, Aryzta, Compagnie des Alpes…