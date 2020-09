EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Renault, Suez, Natixis, Solocal, AB Science, Tesla, Ageas, SoftBank...

En France

Moins de 10 EUR. Le patron de Sanofi France voit le vaccin codéveloppé avec GSK à moins de 10 EUR en cas d'approbation, a-t-il déclaré sur les ondes de France Inter ce week-end. "Les Français et les Européens auront le vaccin de Sanofi au même moment que les patients américains", a-t-il assuré. Par ailleurs, les grands laboratoires mondiaux ont fait une déclaration commune dans laquelle ils ont indiqué qu'ils ne forceraient pas l'homologation de leurs vaccins respectifs si toutes les étapes sécuritaires et d'efficacités n'ont pas été franchies.

ETI et Ecologie. BNP Paribas va doubler ses investissements en fonds propres "dans les entreprises de taille moyenne, de 2 à 4 Mds€", a indiqué son directeur général Jean-Laurent Bonnafé, dans une interview au JDD. Le dirigeant a également déclaré que le développement durable lui semble le "seul chemin économique possible". Les détails de l'entretien ici.

C'est non ! Le directeur général de Suez affirme dans Le Figaro que son groupe n'a pas besoin de se marier, après l'offre de rachat de Veolia. Bertrand Camus estime que l'offre est une "démarche baroque", qu'elle est "opportuniste", et "aberrante" pour son entreprise est "funeste pour la France". Rien que ça. Plus sérieusement, Camus voit mal Veolia mettre la main sur son seul réel concurrent et dézingue les projets de Veolia. Engie, vendeur de ses parts dans Suez, avait jugé les 15,50 EUR par action proposés par Veolia trop chiches.

Ça bouge enfin chez Renault. Nicolas Maure devient le "monsieur redressement" de Renault, avec le titre de vice-président exécutif, chief turnaround officier. Par ailleurs, les Renault de Formule 1 s'appelleront l'an prochain Alpine et le bleu-blanc-rouge. Le nouveau directeur général, Luca de Meo, met déjà sa patte dans l'organisation.

La tête sous l'eau. H2O (Natixis) en dit plus sur les "poches" d'actifs non-liquides de ses fonds, liées au Groupe Tennor. La gestion a gelé plusieurs fonds parce que la part du non coté avait pris une proportion importante, parfois très importante par rapport aux limites autorisées. Tennor est le holding du financier allemand controversé Lars Windhorst.

En bref

Dans le monde

La baleine. SoftBank a-t-elle inondé le marché d'ordres à l'achat de technologiques durant l'été ? C'est la théorie du Financial Times et de beaucoup d'intervenants de marché pour expliquer l'envol du Nasdaq. Les explications en vidéo :

Tesla n'est pas invitée. Etsy, Teradyne et Catalent font leur entrée dans le S&P500, mais pas Tesla, qui était pressentie pour intégrer l'indice. Les sortants sont Coty, Kohl's et H&R Block. Les changements seront effectifs le 21 septembre.

Ageas repousse BE. Ageas a repoussé une offre de rachat de BE Group. L'assureur a confirmé avoir reçu une "offre indicative et hautement conditionnelle", et que son conseil d'administration l'a examinée et "jugée peu réaliste".

La Monte Paschi en vente. Le Trésor italien se donne jusqu'à la fin de l'année pour céder ses parts dans Banca Monte dei Paschi di Siena. Pour améliorer le profil du dossier, une grosse tranche de créances douteuses sera placée dans la "bad bank" publique AMCO. Banco BPM est fréquemment citée comme un bon partenaire pour l'établissement, mais a régulièrement nié tout intérêt.

En bref

Le Pentagone réaffirme son choix de Microsoft pour son mégacontrat de "cloud", contesté par Amazon.com.

La FDA homologue le Gavreto de Roche dans le cancer du poumon.

Amazon.com interdit les ventes de semences internationales aux Etats-Unis après l'affaire des "graines chinoises".

Costa Croisières (Carnival) a repris la mer dimanche.

Ça publie. Dechra Pharmaceutical, Compagnie du Bois Sauvage, Delta Plus, Burkhalter, Figeac Aero…