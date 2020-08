EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Renault, Total, Trigano, Eurofins, Figeac, Walmart, Bayer, Gap...

En France

Publications de résultats

Clasquin : le chiffre d'affaires semestriel a progressé de 8,7% en données organiques, mais la marge commerciale brute s'est contractée de 7,4% à 36,1 M€. L'activité annuelle devrait être impactée conformément aux prévisions de l'OMC, qui anticipe une baisse des échanges de biens internationaux de 10 à 15% cette année.

Lacroix : la société a subi une baisse de 36,1% de ses ventes sur le troisième trimestre fiscal (avril à juin) à 80,1 M€. Mais la reprise a été rapide et la société est en mesure de confirmer pour l'exercice entier une baisse de l'ordre de 10% de son chiffre d'affaires, avec une marge opérationnelle courante qui dépassera 2%.

Plastiques du Val-de-Loire : sur les neuf premiers mois de l'exercice 2019/2020, les revenus ont reculé de 15,8% à 460,6 M€, dont une contraction de 50% sur le seul troisième trimestre. Les revenus du quatrième trimestre seront moins affectés, après la reprise constatée à partir du mois de mai, le management n'est pas en mesure de fournir des prévisions chiffrées pour l'exercice.

Ucar : le chiffre d'affaires semestriel a chuté de 44,5% à 10,7 M€ à cause du coronavirus. Le chiffre d'affaires annuel devrait être en baisse de l'ordre de 25%, tandis que le coronavirus aura un impact évalué à 1,3 à 1,5 M€ sur le résultat net. La société estime disposer d'une situation financière solide pour traverser la crise.

X-Fab : la société belge cotée à Paris a publié des résultats du second trimestre en bas de fourchette de prévisions pour le chiffre d'affaires mais au-dessus pour la marge d'Ebitda. Sur le trimestre en cours, les revenus devraient ressortir entre 91 et 97 M$, avec une marge d'Ebitda comprise entre 0 et 4%.

L'OPA est lancée. Sanofi lance son offre publique d'achat amicale sur Principia Biopharma. L'opération est libellée à 100 USD l'action, soit une facture de l'ordre de 3,68 Mds$ pour le Français, qui reprend sa politique de croissance externe. L'offre expirera à minuit le 25 septembre prochain.

La chute de l'empire Ghosn. Dans une vaste enquête signée Reed Stevenson, Bloomberg explique la mécanique à l'origine de la déchéance de Carlos Ghosn, et par ricochet du chaos au sein de l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi. Les investigations ont mené à un chef d'orchestre, Hari Nada, un vice-président de Nissan "connu pour ses tactiques agressives et son penchant pour les Marlboro, les chemises à boutons de manchette et l'eau de Cologne forte". C'est lui qui aurait fomenté le coup d'Etat contre Ghosn, en préparant méthodiquement le terrain près d'un an avant l'arrestation du dirigeant à Tokyo. Les détails ici.

Spinoff. SunPower Corporation (Groupe Total) a finalisé la scission de Maxeon Solar Technologies, dont elle conservera 34,6%. Total possède 51,7% de SunPower, qui conserve son périmètre de génération et de stockage photovoltaïque, tandis que Maxeon recouvre les actifs de production de panneaux solaires à haut rendement, avec à son capital à hauteur de 28,85% Tianjin Zhonghuan Semiconductor.

En bref

Eurofins Scientific annonce que deux études, dont une interne, montrent que ses tests sérologiques démontrent leur capacité à identifier des anticorps neutralisants.

Wavestone est citée par Bloomberg pour avoir mené les pentests qui ont contribué à hacker les emails de Carlos Ghosn, même si la mission de la société ne consistait apparemment qu'à tester les cyberdéfenses de Nissan.

Trigano prend le contrôle de l'équipementier pour véhicule de loisirs néerlandais CIMEG aux côtés du management.

Figeac Aero contraint de licencier sur son site historique, avec 320 départs sur 966 salariés via un plan de départs volontaires puis un plan de sauvegarde de l'emploi.

Avenir Telecom signe un accord de financement dilutif via des OCASBA avec Negma, en tranches successives pouvant aller jusqu'à 36 M€. *

Dietswell communique sur son actualité à fin juillet.

Susan Sarandon devient ambassadrice de la marque Fairmont d'Accor.

Installux va passer sur Euronext Growth.

Nacon et Cyanide annoncent Blood Bowl 3.

Onxeo obtient une publication sur d'AsiDNA dans le British Journal of Cancer.

Dans le monde

Publications de résultats

Gap Inc : les résultats trimestriels ont d'abord fait progresser le titre après la séance, avant que le soufflé ne retombe. La perte du second trimestre fiscal était moins élevée que prévue.

HP Inc : le titre gagne près de 3 % après la séance, dans le sillage une publication trimestrielle plus solide que prévu.

Duo de choc. Walmart s'allie à Microsoft dans les négociations pour racheter TikTok, que ByteDance valoriserait 30 Mds$ pour les seules activités américaines (des rumeurs sur un prix de 20 à 30 Mds$ circulent en général). Le distributeur s'intéresse aux "capacités de TikTok à intégrer le commerce en ligne et la publicité d'une façon bénéfique aux créateurs et aux utilisateurs sur d'autres marchés". Quasiment mystique. Plus prosaïquement, l'opération permettrait aux deux prétendants de récupérer une application très utilisée sur le marché américain, par une population qu'ils n'est pas forcément la plus facile à toucher pour eux.

Rassurés ? Les résultats de Tiffany, qui ont mieux résisté que prévu au second trimestre, constitue un argument pour le maintien de l'offre de rachat de LVMH dans les conditions initiales, selon les analystes. "L'amélioration significative du chiffre d'affaires de Tiffany et les commentaires constructifs sur les conditions commerciales actuelles0 réduisent la probabilité d'une renégociation des conditions de rachat précédemment convenues avec LVMH", estime Luca Solca, de Bernstein.

Greenwashing. Volkswagen a prévu d'émettre une obligation verte d'1 Md€ en septembre, indiqué son directeur financier. Pour payer les amendes liées au trucage des systèmes d'émissions polluantes ?

En bref

Bayer a concédé l'existence d'obstacles dans la mise en place de l'accord à 11 Mds$ conclu avec une majorité de plaignants dans le dossier Roundup aux États-Unis.

Roche ferme son unité de production Diabete Care à Puerto Rico.

Glencore préfère vendre sa participation majoritaire de 73,1% dans la mine de cuivre zambienne Mopani à la société d'état ZCCM-IH que d'en rester un actionnaire minoritaire, selon les rumeurs.

Tencent propose 1,5 Md$ en numéraire pour racheter Leyou Technologies.

Les États-Unis achètent 750 M$ de test rapides Covid à Abbott.

SGS acquiert le français Groupe Moreau.

Ça publie. Ackermans, Zug Estates, Compagnie Financière Tradition, Recticel…