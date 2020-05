EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Renault, Ubisoft, Imerys, Eutelsat, Neoen, Lumibird, TSMC, BT...

En France

Tout le monde est content. Le président de Sanofi assure que l'éventuel "vaccin sera un bien commun". Cette déclaration du président du laboratoire, Serge Weinberg, fait suite à une interview du directeur général Paul Hudson, qui avait déclaré que les États-Unis seraient prioritaires dans la fourniture d'un éventuel vaccin, compte tenu des engagements pris jusque-là. Weinberg a expliqué que les propos de son directeur général avaient été mal interprétés, et que les vaccins produits aux États-Unis iraient en priorité aux États-Unis, tandis que ceux produits en Europe seraient dédiés à l'Europe.

Adieu Scenic. Renault va revoir en profondeur sa gamme, a appris Reuters de plusieurs sources, abandonnant des modèles historiques comme l'Espace ou le Scenic, pour se concentrer sur les crossovers et les SUV. Les annonces officielles auront lieu à la fin du mois de mai, en même temps que la communication du vaste plan de restructuration de l'Alliance. Le partenaire japonais Nissan a par ailleurs fait savoir que le patron de ses opérations aux États-Unis avait démissionné.

Une nouvelle dirigeante chez L'Oréal. Myriam Cohen-Welgryn rejoint L'Oréal pour diriger la Division Cosmétique Active et intègre le comité exécutif. Elle remplacera Brigitte Liberman, qui dirigeait depuis 15 ans cette division et qui a fait valoir ses droits à la retraite à la fin de l'année. Myriam Cohen-Welgryn présidait la filiale française de Mars depuis 2016. Auparavant, elle a travaillé chez Procter & Gamble, PepsiCo et Danone.

Prudence chez Ubi. Ubisoft boucle son exercice 2019/2020 sur un chiffre d'affaires de 1,59 Md€ et un résultat opérationnel ajusté de 34,2 M€ et révise ses objectifs pour l'exercice en cours, même si les objectifs initiaux "restent tout à fait atteignables". En fait, l'éditeur a introduit une fourchette basse, qui correspondrait à un scénario négatif, et décale la sortie d'un titre AAA. Jefferies estime que cette hypothèse est assez raisonnable et révise en baisse ses attentes. L'analyste reste acheteur en visant 89 EUR.

Imerys transige. Le groupe a conclu un accord visant à régler la situation contentieuse liée à leurs activités talc historiques avec les représentants des actuels et éventuels futurs plaignants aux Etats-Unis. Le plan n'aura pas d'impact sur la solidité financière du groupe, qui avait provisionné 250 M€, dont 114 M€ non-utilisés. Imerys versera 75 M$ plus un maximum de 102,5 M$. Le plan doit encore être accepté par les plaignants et homologué par la justice.

Neoen confirme. Neoen confirme ses objectifs après une forte progression des performances au 1er trimestre. Les revenus ont bondi de plus de 60% à 95,8 M€, pour une capacité de production en opération de 2000 MW. Le management espère réaliser entre 270 et 300 M€ d'Ebitda cette année. Les objectifs 2021 et 2022 sont également confirmés.

Eutelsat confirme son analyse. Eutelsat confirme ses prévisions révisées le 9 avril et met en avant un carnet de commandes représentant plus de trois ans de chiffre d'affaires, en marge de la publication du T3 de son exercice décalé. "Le chiffre d'affaires du troisième trimestre est conforme à nos attentes et confirme l'amélioration des tendances", a commenté le directeur général, Rodolphe Belmer. Après la publication, J.P. Morgan a réduit de 20 à 14,50 EUR son objectif de cours.

Coup dur. Lumibird se serait volontiers passée d'une telle affaire dans le contexte actuel. La société a été victime d'une grosse fraude aux moyens de paiement au Royaume-Uni. Son montant devrait atteindre 3,8 M€, le management précisant que la situation est désormais sous contrôle. L'entreprise a procédé à une revue complète de ses procédures de cybersécurité et d'intrusion.

En bref. Pernod Ricard va cesser l'utilisation de tout objet promotionnel en plastique à usage unique sur ses points de vente d'ici 2021. Alstom remporte le contrat de révision des bogies des tramways Citadis des réseaux de Dijon, Tours et Orléans. Eurofins Scientific refinance deux souches d'obligations de 500 M€. Rubis Terminal Infra émet 410 M€ d'obligation seigneur garantie 2025 à 5,625%. Covivio cède l’immeuble Respiro à Nanterre pour 83 M€. Fitch maintient les notes de Coface sous surveillance négative. La Société française de Casinos ne réalisera pas l'opération Circus Casino France. Pharnext organise un Webcast pour faire un point d'avancement le 20 mai 2020. Transgene et NEC publient des données sur la précision de l'Intelligence Artificielle utilisée pour la personnalisation du vaccin thérapeutique TG4050.

Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : Carmila (assemblées générales, dividende, activités), Sodifrance (dividende), Orpea (assemblée générale), CrossJect (activités), Sopra Steria (assemblée générale), MRM (assemblée générale, dividende).

Ils ont publié leurs comptes trimestriels : CNP Assurances, O2i, M2i, Prologue, Lexibook, Esso, Prodware, Micropole, WeAccess, Pharmagest, Prismaflex, Akwel, Inventiva, Mediawan…

Sur les autres marchés

TSMC dans l'Arizona. Taiwan Semiconductor va construire une usine dernier cri aux États-Unis pour un investissement de 12 Mds$. Situé dans l'Arizona, le site devrait sortir de terre à partir de l'année prochaine. La production devrait débuter en 2024. TSMC, l'un des principaux fournisseurs d'Apple, promet environ 1600 emplois directs et beaucoup plus par ricochet. La localisation précise de l'usine et les soutiens publics obtenus n'ont pas été communiqués.

Le test Abbott critiqué. La FDA alerte à son tour sur la fiabilité des tests de Covid-19 d'Abbott, après une étude publiée par une université, qui met en avant un nombre élevé de faux négatifs. En réponse, le laboratoire américain va modifier pour la seconde fois les instructions d'utilisation de son test, rendu populaire par une conférence de presse de Donald Trump, qui l'avait présenté en mars pour illustrer la réactivité de l'industrie pharmaceutique américaine.

Nouveaux actionnaires pour Openreach ? BT Group pourrait ouvrir le capital d'Openreach à des investisseurs extérieurs, a appris le Financial Times, dans le cadre d'une opération à plusieurs milliards de livres. La division infrastructure de Macquarie et un fonds souverain seraient intéressés. Openreach pourrait valoir 20 Mds£… soit deux fois la capitalisation actuelle de sa maison-mère.

En bref. General Motors va réduire les effectifs de sa filiale spécialisée dans les véhicules autonomes. Le patron de PNC Financial explique que la cession de ses parts dans BlackRock est destinée à conférer à son groupe une solidité financière à toute épreuve si l'économie américaine déraille. BMW reconduit Norbert Reithofer à la présidence du conseil de surveillance. Le "floor" du NYSE (Intercontinental Exchange) va rouvrir pour certains courtiers le 26 mai, selon le Wall Street Journal. Apple s'est offert la société spécialisée dans la réalité virtuelle en streaming NextVR. La compagnie britannique en difficultés Virgin Atlantic serait en discussions avec la Deutsche Bank et d'autres établissements financiers pour lever plus de 900 M$. Le fonds souverain de Singapour Temasek rejoint le projet Libra de Facebook. Delta Air Lines va retirer ses 18 B777 de l'exploitation.

Ça publie. JD.com, Hapag-Lloyd, Compagnie Financière Richemont, Campbell Soup, Fortum, Groupe ADP, CNP Assurances, Reply…