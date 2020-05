EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Saint-Gobain, Renault, Altice Europe, Vallourec, Technicolor, Boeing, Stadler, Sika...

En France

L'Auto passe à la vitesse supérieure. Les entreprises du secteur automobile (Renault, Peugeot, équipementiers…) saluent le plan de soutien de 8 Mds€ annoncé par le gouvernement français. Ce montant intègre les 5 Mds€ de prêt garanti par l'État accordé à Renault, et les 295 M€ octroyés à d'autres acteurs. Emmanuel Macron a exhorté les Français à acheter des véhicules propres le plus rapidement possible. La prime à la conversion a été élargie, tandis que le bonus écologique a été renforcé. Les deux dispositifs devraient coûter environ 1,23 Md€. L'État s'est aussi engagé à accélérer le déploiement des bornes électriques en France.

Le losange au régime sec. Les rumeurs continuent sur le plan de restructuration que Renault doit publier à la fin de la semaine. Les informations du Figaro laissent penser que le constructeur s'apprête à supprimer environ 5000 emplois d'ici 2024, sans avoir recours aux licenciements secs. Cette décision fait partie d'un programme plus vaste destiné à faire économiser environ 2 Mds€ à l'entreprise chaque année.

Clap de fin. Saint-Gobain sort finalement du capital de Sika en vendant ses 10,75% par le biais d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. Sur la base du cours de clôture de la veille, la participation est valorisée 2,55 Mds€ (2,7 MdsCHF), mais on sait qu'un placement privé est la plupart du temps réalisé sous le cours du moment, pour favoriser l'absorption du papier. Cette opération met un terme aux ambitions du Français, qui avait signé des accords pour récupérer les titres de contrôle de la famille Burkard (minoritaire en capital, mais majoritaire en droit de votes), provoquant une levée de boucliers de la part des autres actionnaires et du management.

515 USD l'action Regeneron. Sanofi a précisé que la cession de près de 20% du capital de Regeneron aura lieu à 515 USD l'action (vs. 545 USD actuellement), pour un produit brut de 11,1 Mds$, qui pourrait atteindre 11,7 Mds$ si un option pour des titres supplémentaires est exercée. Sanofi conservera 400 000 actions seulement si l'option est exercée. Le produit de l'opération sera destiné à réinvestir dans l'innovation et la croissance (et pas dans les rachats d'actions). Le laboratoire a par ailleurs annoncé l'approbation par la FDA de Dupixent pour le traitement de la dermatite atopique des enfants.

La douloureuse. SFR (Altice Europe) se serait vue notifier un redressement fiscal de 245 M€ pour 2019, selon Capital. L'administration fiscale sanctionne ainsi l'utilisation de la TVA réduite sur la presse via le Kiosque SFR Presse, une affaire qui ne devrait pas en rester là. En ajoutant les sommes déjà réclamées à l'opérateur, la facture pourrait monter à 415 M€.

On se regroupe. Le regroupement / réduction du nominal des actions Vallourec est effectif. La nominal des actions passe de 80 à 0,02 EUR. Le capital de la société est désormais divisé en 11 449 694 actions. Pour prendre acte du regroupement d'action, Jefferies a ajusté ce matin son objectif de cours de 0,95 à 35 EUR, sans changer sa recommandation à conserver.

Plan B activé. Technicolor a reçu des offres indicatives en vue de la mise en place d'un nouveau financement d'environ 400 M€, après avoir renoncé à une augmentation de capital de 300 M€, rendue impossible par les conditions de marché actuelles. L'entreprise sollicite l'accord de ses créanciers pour ouvrir une procédure de conciliation. Elle pourrait aboutir à une nouvelle conversion de créances en capital, ce qui provoquerait évidemment une dilution pour les actionnaires existants.

Un nouveau patron pour la Cnim. Louis-Roch Burgard devient membre du directoire et directeur Général de la CNIM. Après avoir contribué à sauver la Saur, Burgard aura fort à faire avec le groupe varois, en grandes difficultés. Souhaitons-lui de réussir.

En bref. Thales Alenia Space fournira les systèmes thermomécaniques pour le module de service européen de la capsule Orion. Sodexo crée un conseil médical consultatif pour accompagner l'entreprise dans l'élaboration de nouveaux protocoles et normes dans le cadre du Covid-19. Ipsos fait le point sur les conséquences du Covid-19 sur son chiffre d'affaires. Tarkett renforce sa liquidité. Ubisoft lance une nouvelle opération d'actionnariat salarié. Lisi cède sa filiale allemande Lisi Automotive Mohr + Friedrich. Ekinops signe son premier contrat européen pour sa nouvelle offre de connectivité 10 Gb/s. Sword et Esker signent un partenariat, Akka et Shark Robotics aussi. Louis-Roch Burgard devient membre du directoire et directeur Général de la CNIM. 2CRSi et Linkoffice concluent un contrat d'un montant global de 6,5M€. Le Cellvizio de Mauna Kea recommandé par la Société Américaine des Chirurgiens Gastro-intestinaux et Endoscopiques comme un outil de diagnostic sûr et efficace. Avenir Telecom renouvelle sa licence exclusive de la marque Energizer. Erytech et Sofragi tiendront leur assemblée générale à huis clos. Elior, Compagnie des Alpes, Derichebourg, Figeac Aero, Osmozis, Wedia, Idsud et EuropaCorp ont publié leurs comptes.

Sur les autres marchés

Dans le dur vendredi. Boeing devrait annoncer d'importantes réductions d'effectifs cette semaine, selon ses syndicats. L'industriel avait annoncé le mois dernier qu'il prévoyait de supprimer environ 10% de ses 160 000 employés dans le monde. Les syndicats s'attendent à une communication vendredi.

Casse-tête aérien. Airbus et Boeing plancheraient sur des solutions en cabine pour s'adapter à la présence durable du Covid-19. Selon le Wall Street Journal, les deux groupes travaillent avec leurs équipementiers et différents organismes académiques pour trouver les meilleures solutions pour désinfecter les cabines entre deux vols, renouveler l'air, et proposer des solutions aux compagnies aériennes.

L'Italie en soutien. Intesa débloque un prêt garanti de 6,3 Mds€ en faveur de Fiat Chrysler. Les informations obtenues par Reuters permettent de penser que l'établissement a donné un feu vert préliminaire. Le prêt deviendra définitif lorsque le constructeur automobile aura finalisé la documentation.

C'est la reprise. Walt Disney veut rouvrir progressivement son parc de Floride. Apple a d'ores et déjà ouvert une centaine de boutiques aux États-Unis. Outre-Atlantique, la Ligue nationale de Hockey va reprendre avec un format spécial.

IPO en vue. Warner Music va proposer 70 millions d'actions entre 23 et 26 USD pièce pour son entrée en bourse, soit 1,8 à 2,1 Mds$ de titres, mais sans levée de fonds, puisqu'il s'agit d'un placement des actionnaires existants. Warner Music est le numéro trois mondial du secteur.

En Bref. La fondation RAG vend environ 5 millions d'actions Stadler Rail. Infineon lance une augmentation de capital d'1 Md€, pour rembourser une partie des prêts contractés pour le financement de Cypress Semiconductor. Google va recommencer à ouvrir ses bureaux, en prévoyant environ 30% d'effectifs en présentiel en septembre. LEG Immobilien et TAG Immobilien renoncent qui à se rapprocher. Ryanair va engager un recours contre le plan d'aide de l'Allemagne à Lufthansa. Merck s'offre Themis BioScience.

Ça publie. Royal Bank of Canada, Autodesk, HP Inc, NetApp, Aroundtown, Britvic, LDC, Encavis…