EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Unibail, Getlink, OSE Immuno, Nissan, Lockheed, Facebook, Berkshire Hathaway...

En France

OPA amicale aux Etats-Unis. Sanofi va racheter la biotech américaine Principia Biopharma (spécialiste des inhibiteurs BTK) pour 3,68 Md$ en numéraire (100 USD l'action), financée sur deniers propres. On savait que le laboratoire français avait des ambitions de croissance externe et les moyens adéquats. Concernant Principia, Bloomberg avait déjà révélé il y a quelques semaines l'intérêt de Sanofi. La transaction va renforcer l'exposition du groupe aux maladies auto-immunes et allergiques. Les deux laboratoires collaboraient depuis 2017.

P'tet ben qu'oui, ptet ben qu'non. Grosse pression vendredi en fin de parcours sur Unibail, sur des rumeurs d'augmentation de capital, auxquelles le groupe a répondu hier sans réellement répondre : toutes les options sont sur la table pour renforcer le bilan, mais aucune décision n'a été prise. La foncière a rappelé qu'au 30 juin dernier, elle disposait de 12,7 Mds€ de liquidités et de lignes de crédit intactes, ce qui lui confère une bonne visibilité, d'autant qu'un programme de cession est en cours en complément. "Le Conseil de surveillance et le Conseil d'administration continuent à évaluer les mérites de toutes les stratégies potentielles visant à renforcer le profil financier", précise le communiqué, sans rien apporter de réellement concret.

Total poursuit ses investissements au Brésil. Total et ses partenaires lancent la troisième phase du projet Mero, dans l'offshore profond brésilien (bassin de Santos). Le FPSO Mero 3 aura une capacité de traitement liquide de 180.000 barils par jour et son démarrage est prévu d’ici à 2024. Total détient 20% du projet.

Scramble ! Eurotunnel (Getlink) a augmenté de 30% les capacités du Shuttle le 15 août, en ajoutant 22 départs supplémentaires, pour "rapatrier" les touristes britanniques avant l'heure H de la quarantaine. Londres a en effet décidé d'une nouvelle "quatorzaine" imposée aux personnes revenant de France (et de certains autres pays), qui démarrait à 4h00 du matin samedi. Par conséquent, une ruée sur les retours a eu lieu, par air, mer et rail.

Des précliniques positifs. OSE Immuno annonce des précliniques (i.e. en l'occurrence sur des souris) positifs pour son candidat-vaccin contre la Covid-19, CoVepiT. Un essai clinique pourrait démarrer en fin d'année ou en début d'année prochaine. Les détails dans le communiqué de la société.

En bref

Dans le monde

Pas de mariage forcé. Au Japon, des responsables politiques auraient évoqué un scénario de rapprochement entre Honda et Nissan pour créer un champion sectoriel, idée repoussée par le management de chacun des constructeurs. Le Financial Times raconte que cette hypothèse a été soumise pour la première fois vers la fin de l'année 2019, mais qu'elle a été immédiatement écartée par les intéressés. Le quotidien rappelle que le Japon dispose encore de huit grosses marques, Mazda, Subaru, Suzuki et Daihatsu, liées capitalistiquement à Toyota Motor, Honda, Nissan et Mitsubishi.

C'est Pékin qui va être content. Lockheed Martin finalise la vente de chasseurs F-16 à Taiwan, dans le cadre d'un accord pouvant aller jusqu'à 62 Mds$ sur 10 ans. L'accord de base porte sur 66 jets de combat. Taïwan possédait déjà, depuis 1992, de F-16 de génération précédente.

C'est Microsoft qui va être content. Donald Trump donne 90 jours à ByteDance pour céder ses intérêts US, mettant ainsi ses menaces à exécution. Microsoft était pressenti pour racheter les actifs américains de l'application chinoise, qui compte 100 millions d'utilisateurs outre-Atlantique. La Maison-Blanche avait toutefois semé le trouble en annonçant qu'elle trouverait normal qu'une partie des recettes lui revienne, pour son rôle dans l'opération. Sans commentaire.

FB critique Apple. Facebook s'est ajouté vendredi à la liste des sociétés qui reprochent à Apple son inflexibilité sur les commissions de sa plateforme d'applications. "Nous avons demandé à Apple de réduire sa taxe de 30% de l'App Store ou de nous permettre de proposer Facebook Pay, afin d'absorber tous les coûts des entreprises en difficulté pendant le Covid-19", mais les deux requêtes ont été repoussées. Plus de détails ici.

Arbitrages. Berkshire Hathaway sort de The Goldman Sachs Group et Restaurant Brands, réduit ses parts dans JPMorgan Chase et Wells Fargo et prend une position Barrick Gold. L'action du holding de Warren Buffet a perdu 7% en 2020, sousperformant nettement les indices de référence aux Etats-Unis, en particulier à cause de son exposition initiale aux valeurs bancaires et au secteur aérien.

En bref

Tesco va lancer un service gratuit de livraison de nourriture, pour combattre les géants du web, a annoncé son CEO au Telegraph.

L'antitrust allemand lance une enquête sur les relations entre Amazon.com et ses vendeurs tiers.

Novavax va commencer des essais de phase II pour son vaccin expérimental contre le coronavirus.

CureVac flambe pour son entrée sur le Nasdaq : le titre a triplé.

Le MSC Grandiosa, de Costa Croisières (Carnival) est le premier paquebot à reprendre la mer en Méditerranée.

Mikron renonce à céder Mikron Berlin.

Clariant signe un partenariat avec Chemtex pour la promotion des biocarburants.

Ça publie. JD.com, Geely, Demant, Curaleaf, Grand City Properties…