EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Veolia, Capgemini, Lagardère, Technicolor, Casino, Microsoft, Tesla, Nike...

En France

Nouveau contrat Covid. Sanofi et GlaxoSmithKline signent des accords avec le Gouvernement du Canada pour la fourniture de leur vaccin Covid-19. Jusqu'à 72 millions de doses seront mises à disposition. Ce vaccin adjuvanté serait disponible d'ici la fin du 1er semestre 2021, si les étapes réglementaires et cliniques sont toutes franchies.

Veolia prêt à payer plus. Veolia est prêt à relever son offre sur Suez. Initialement libellée à 15,50 EUR, elle s'est heurtée non seulement à la question du prix, mais aussi aux conséquences sociales et économies d'une telle opération. Si tout est négociable sur le prix, les autres écueils semblent particulièrement compliqués à gérer.

Capgemini s'allège. Capgemini va vendre Odigo (ex-Prosodie) à Apax Partners dans des conditions financières qui n'ont pas été communiquées. Odigo fournit des solutions logicielles pour les centres de contact des grandes entreprises.

5 ans de plus. Siemens et Atos étendent leur partenariat stratégique pour 5 ans et vise une croissance des solutions communes. "Ce partenariat s'inscrit dans le cadre d'accords d'un montant total de 3 milliards d'euros sur cinq ans qui ont été signés séparément avec Siemens AG, Siemens Energy AG et Siemens Healthineers AG, et qui portent sur des services existants ainsi que sur de nouvelles activités", précise Atos. La coopération entre les deux entreprises fêtera ses 10 ans l'année prochaine.

Le Qatar entre en lice. Le fonds souverain qatari, qui détient 13% de Lagardère, s'est prononcé en faveur de l'entrée au conseil d'administration d'Amber et Vivendi. Une audience est prévue jeudi à 14h00 pour examiner la demande de Vivendi et d'Amber Capital de forcer l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire de Lagardère.

Le contact reprend. Vivendi et Mediaset ont repris contact pour examiner une sortie de crise, a appris Reuters, qui cite deux sources proches du dossier selon lesquelles "les deux groupes cherchent désormais un moyen de relancer la stratégie de développement paneuropéenne de Mediaset".

Le bout du tunnel ? Technicolor boucle les dernières étapes de son plan de sauvegarde financière accélérée, qui laisse les anciens actionnaires avec 11,1% du capital, avant exercice des BSA octroyés aux créanciers et des BSA consentis aux actionnaires inscrits en compte au 7 août. Espérons que cette nouvelle restructuration financière permettra à la société de se redresser et pas seulement aux porteurs de dette de monétiser facilement leurs créances.

En bref

Dans le monde

Bien dans ses baskets. Nike flambe de 13% hors séance après la publication de trimestriel meilleur que prévu. Les résultats du 1er trimestre fiscal sont plus élevés que prévu et les analystes suivent : Goldman Sachs a relevé de 126 à 140 USD son objectif en entrant le titre dans sa liste de convictions à l'achat.

Pas assez offensif. Elon Musk promet une Tesla à 25 000 USD grâce à la baisse du prix des batteries. En revanche, la journée dédiée à la stratégie sur les batteries n'a pas accouché des annonces anticipées par le marché, ce qui a provoqué un net recul du titre. Plus de détails ici.

Gagnant-gagnant. Ford va investir dans deux usines de voitures électriques au Canada. L'accord a été négocié avec le syndicat Unifor, et prévoit 1,5 Md$ d'investissements.

Un pas vers la fusion. AMS AG finalise sa prise de contrôle d'Osram. AMS offre 44,65 EUR par action Osram encore en circulation ainsi qu'un versement annuel compensatoire de 2,24 EUR par titre.

Une forte demande. Microsoft et ses distributeurs rencontrent quelques soucis avec les précommandes de sa nouvelle Xbox, à cause d'une demande élevée. Sony avait aussi eu quelques soucis avec les réservations de sa PS5 il y a quelques jours.

Un traitement antiviral en vue. Fujifilm annonce que l'antiviral Avigan a atteint ses objectifs en phase III dans le traitement de cas modérés de Covid-19 et qu'une demande de mise sur le marché sera déposée en octobre. L'étude a montré que les personnes traitées avec Avigan ont connu une amélioration après 11,9 jours, contre 14,7 jours pour un groupe placebo. L'Avigan, un traitement déjà ancien, est déjà utilisé pour le coronavirus dans certains pays, comme la Russie.

En bref