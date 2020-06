EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Veolia, Unibail, Partouche, T-Mobile US, Apple, Wirecard, Microsoft...

En France

Un accord majeur. Sanofi et Translate Bio étendent leur collaboration pour développer des vaccins à ARNm contre toutes les catégories de maladies infectieuses, complétée par une entrée du Français au capital de l'Américain. Un paiement initial de 425 M$ est prévu (dont une partie via l'entrée au capital). L'accord pourra représenter un total de 1,9 Md$ pour la Translate Bio, si toutes les étapes sont franchies. En parallèle, Sanofi a poursuivi ses "journées virtuelles" de présentation de sa R&D, avec une quatrième session sur les cinq prévues, au cours de laquelle seront notamment abordées les maladies rares et le coronavirus.

Les entreprises sur le marché de la dette. Veolia émet 188 M€ de "Panda Bonds" (obligations émises par une entreprise étrangère en Chine) à 3 ans avec un coupon de 3,85%. SES S.A a placé 400 M€ d'obligations 2028 avec un coupon de 2%. Unibail a émis 750 M€ d'obligations 12 ans avec un coupon de 2%.

WhiteQuest rejoint Assystem. Assystem a finalisé le rachat du fonds de commerce de WhiteQuest. Avec cette transaction, la société de conseil renforce son expertise dans la simulation virtuelle avancée. Les conditions de reprise de cette petite structure n'ont pas été communiquées.

En bref

Christian Dior (LVMH) reprend ses défilés, sans invités au premier rang.

La poste et Nexity signent un partenariat pour "la ville de demain".

Nextedia remporte le budget KFC France.

Herige obtient un PGE de 50 M€.

MRM repousse de six mois les échéances de ses principaux emprunts bancaires.

Groupe Partouche rouvre ses tables de jeux traditionnels le 22 juin.

Ucar, Adomos, Somfy, Kumulus Vape, Egide, Abivax ont communiqué sur leurs assemblées générales respectives.

Prismaflex a publié ses comptes.

Dans le monde

Réorganisation du capital. Softbank va vendre quasiment la totalité de ses 24% dans T-Mobile US, en plusieurs opérations qui représentent pas loin de 30 Mds$. Une partie des titres va être rachetée par l'opérateur lui-même, qui se chargera de les placer. Le prix devrait être déterminé dans la journée. Les opérations devraient s'achever d'ici la fin de la semaine. Au final, Softbank pourrait ne plus détenir que 1% du capital.

Mac quitte Intel. Attendue depuis longtemps la décision d'Apple d'équiper ses Mac avec ses propres processeurs, est tombée hier, mettant fin à une collaboration de 15 ans avec Intel. Lors de sa conférence destinée aux développeurs, le groupe californien a également annoncé un certain nombre de nouveautés, en particulier une stratégie de convergence renforcée entre les différents terminaux maison. Tous les détails ici.

Le meilleur non-investissement de la DB. Selon les informations obtenues par Bloomberg, Wirecard aurait exploré un rapprochement avec Deutsche Bank en 2019. Mais la banque aurait rapidement abandonné les discussions. L'agence se base sur un document réalisé par McKinsey, qui ne cite pas nommément les deux entreprises mais qui fournit suffisamment d'éléments pour les identifier.

Clap de fin. Microsoft va arrêter son service de jeu en streaming, Mixer, le 22 juillet, faute d'un nombre suffisant d'utilisateurs par rapport aux grands concurrents. Le plus gros acteur du secteur, Twitch (Amazon) détenait environ 60% du marché en 2019.

Triumvirat. Le cabinet d'études eMarketer pronostique en 2020 la première baisse des revenus publicitaires et des parts de marché de Google aux États-Unis, au profit de concurrents, en particulier Amazon.com et Facebook. La part de marché de Google dans la publicité numérique reculerait ainsi de 31,6 à 29,4%, selon les projections du bureau d'études. Facebook monterait de 22,7 à 23,4%, et Amazon.com de 7,8 à 9,5%.

En bref

Sans grande surprise, la Commission européenne a démarré une enquête approfondie sur le rachat de Refinitiv par le London Stock Exchange.

Chevron devrait reprendre en juillet les exportations de pétrole à partir des opérations qui avaient été mises en sommeil dans le cadre de la coentreprise avec les autorités saoudiennes et koweïtiennes.

Gilead va démarrer des essais cliniques sur une version à inhaler de remdesivir contre les conséquences de la Covid-19.

Le parc Disney de Tokyo va rouvrir le 1er juillet, a annoncé son opérateur, Oriental Land.

Ça publie. IHS Markit, Cranswick, Naked Wines…