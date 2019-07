EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Vivendi, EDF, Bourbon, Stentys, Continental, Facebook, SNC-Lavalin...

. Les équipementiers automobiles sont à nouveau à surveiller en bourse après un énième avertissement de l'allemand Continental . "La principale raison est le déclin continu de la production mondiale de voitures de tourisme et de véhicules utilitaires", a indiqué le groupe, qui pense que la production automobile mondiale va chuter cette année de 5% alors qu'il envisageait une stabilité jusque-là. Le groupe est à la fois un équipementier majeur (leader mondial du freinage par exemple) à l'image de Valeo et Faurecia , et un pneumaticien concurrent de groupes comme Michelin Sanofi a signé un accord avec Roche en vue d’obtenir les droits exclusifs de Tamiflu pour la prévention et le traitement de la grippe, sur le marché américain de l’automédication. C'est le Français qui sera chargé des négociations avec l'agence américaine du médicament pour passer le traitement en OTC. Roche continuera de commercialiser Tamiflu ailleurs dans le monde mais Sanofi conservera le droit d’engager les premières négociations en vue d’obtenir sa conversion en produit d’automédication dans un certain nombre d’autres pays. Aucune modalité financière n'a été communiquée.. Le conseil d'administration de Mediaset a repoussé une demande de Vivendi de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour revenir sur la question des droits de vote double, mais accepte que le Français bénéficie du système pour les actions qu'il détient en propre, sous réserve du feu vert de la justice. Vivendi possède 9,6% du capital en propre et 19,2% dans un trust, où ils ont été placés après une décision de la justice italienne estimant que le groupe de Vincent Bolloré violait le droit transalpin des médias en détenant en quantité à la fois des titres Mediaset et Telecom Italia . Vivendi en Italie, une histoire décidément fort compliquée…. La situation se corse pour Bourbon : la société a fait suspendre sa cotation après des demandes de remboursement émanant de créanciers de certaines filiales. Dans son communiqué, le conseil d’administration précise qu'il a "pris acte de ce que certains créanciers de filiales du groupe ont adressé à ces dernières une demande de paiement de créances et/ou d’indemnités contractuelles". Or Bourbon Corporation est garante d'une partie des sommes, soit environ 800 M$. Des négociations sont en cours pour tenter d'obtenir une sortie par le haut.. La probable disparition d'une société est toujours une mauvaise nouvelle. Stentys a échoué à trouver un partenaire et propose la dissolution de la société, sans boni de liquidation pour les actionnaires car le management estime que la trésorerie de 8,1 millions d'euros servira à combler le passif. La société va demander la nomination d'un commissaire ad hoc en vue d'une prochaine AGE (prévue en septembre ou en octobre). Les comptes au 30 juin 2019 en valeur liquidative seront publiés au plus tard le 31 octobre 2019. La cotation sera suspendue à compter de ce jour. Electricité de France va mettre à l'arrêt deux réacteurs nucléaires dans le Tarn-et-Garonne en raison de la canicule. TechnipFMC a remporté un gros contrat avec Neptune Energy en Mer du Nord. Augmentation de capital de 2,8 M€ pour Microwave Vision ASIT Biotech lève 9,22 M€ via un placement privé en obligations convertibles. Theraclion, Prismaflex, Miliboo, DMS, Bains de Mer Monaco, Cafom ont publié leurs comptes.. Donald Trump semble prêt à mettre de l'eau dans son vin concernant Huawei, en autorisant certaines entreprises américaines à commercer avec le géant chinois, pour éviter de perdre de gros contrats. Mais la Maison Blanche a aussi indiqué que les dirigeants de grandes entreprises technologiques soutenaient sa démarche vis-à-vis du groupe chinois. Des licences pourraient être accordées au coup par coup.. La FTC devrait annoncer dès cette semaine un accord d'un montant proche de 5 Mds$ avec Facebook à l'issue de son enquête sur l'exploitation des données personnelles des utilisateurs du réseau social, selon des sources concordantes. Le groupe se verra également imposer un certain nombre d'obligations, en particulier la présence d'un comité de supervision sur l'utilisation des données personnelles au sein de son propre conseil d'administration. Apple est en négociations avancées avec Intel pour lui racheter ses puces pour modems de smartphones, a appris le Wall Street Journal, pour environ 1 Md$. En avril, Intel avait annoncé renoncer aux puces pour modems 5G, peu après la signature d'un compromis entre Apple et Qualcomm , soldant un vieux contentieux dans le domaine des puces. SNC-Lavalin va se recentrer sur l'ingénierie en sortant de l'activité contrats clefs en mains à prix forfaitaire et en examinant ses options sur la division ressources. En procédant ainsi, le Canadien se sépare de ses activités les moins rentables. Une journée investisseurs prévue au début de l'automne lui permettra de détailler ses projets et ses objectifs financiers. À court terme, SNC-Lavalin lance un sévère avertissement sur ses objectifs 2019 qui seront "nettement inférieurs à ceux anticipés précédemment", les résultats du second trimestre étant en outre grevés par une dépréciation massive de goodwill. Le projet est détaillé ci-dessous par le CEO par intérim.. Certains actionnaires australiens de BHP militeraient pour un candidat externe au poste de CEO, a appris Reuters. TD Ameritrade se cherche un nouveau CEO. Whirlpool relève ses prévisions de résultats grâce un solide contrôle des coûts et à ses augmentations tarifaires. Microsoft a prévu d'investir 1 Md$ dans la start-up spécialisée en intelligence artificielle OpenAI. Les pilotes de British Airways ( International Consolidated Airlines ) ont voté la grève à une large majorité pour des raisons salariales, sans donner de date précise à ce stade. Fitch Ratings a abaissé de stable à négative la perspective d'évolution de la note "A" de Boeing , à cause du B737MAX.Ça publie. Hermès Ingenico en Europe. Visa Chubb et Biogen aux Etats-Unis.