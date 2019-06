EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi allège sa R&D, EDF devra ressouder, Safran brille au Bourget

. Au 3jour de la biennale, Airbus revendique environ 270 commandes et Boeing 260, en cumulant commandes fermes, lettres d'intentions et protocoles d'accord. L'Européen a notamment engrangé 206 engagements pour son nouvel A321XLR, tandis que le bilan de l'Américain est sauvé par la lettre d'intention d' IAG (British Airways, Iberia, Vueling…) pour 200 B737MAX. Il ne faut pas oublier les sous-traitants, notamment Safran dont la moisson est impressionnante via CFM, sa coentreprise avec GE, qui possède de nouveaux engagements pour 1 150 moteurs LEAP. Sanofi va supprimer 466 postes de R&D en France et en Allemagne, dans le cadre d'un recentrage de ses efforts sur l'oncologie, l'immunologie, les maladies rares et les vaccins, aux dépens notamment de la cardiologie. Sur la totalité des postes concernés, les suppressions seront mises en oeuvre "sur la base du volontariat", selon le laboratoire, qui emploie 15 000 personnes en R&D.. Emmanuel Macron et Shinzo Abe évoqueront le cas Renault Nissan lors de la visite au Japon la semaine prochaine du président français, tandis que des rumeurs laissent penser que les deux constructeurs ont résolu leurs désaccords de gouvernance. Le Président français aurait prévu de plaider pour un renforcement de l'alliance.. Sans grande surprise, l'ASN demande à Electricité de France de réparer les huit soudures de traversée de la centrale de Flamanville, ce qui entraînera un énième report de mise en service du réacteur nucléaire. Le projet accuse plus de 13 ans de retard. Recylex a demandé un nouveau report des échéances de sa filiale allemande à ses créanciers, tout en sollicitant auprès de Glencore une rallonge de liquidités pour assurer le fonctionnement. Les conditions toujours compliquées ont accru les risques de banqueroute de la filiale, faisant toujours planer une grande incertitude sur les négociations de refinancement.. Saft ( Total ) rachète Go Electric, spécialiste des micro-réseaux d'énergie. Bourbon a deux offres sur la place pour se restructurer, mais n'a pas encore tranché. Global BioEnergies va lever jusqu'à 19,5 millions d'euros auprès de L'Oréal et de fonds du CM-CIC. Carbios obtient un brevet américain sur le recyclage des déchets PET complexes. Innate Pharma organise une conférence téléphonique avec un expert sur le rationnel et le design de l'essai "TELLOMAK" avec IPH4102. Sogeclair lève 4,9 millions d'euros par augmentation de capital réservée. La cotation d' Evolis est suspendue depuis hier. Prismaflex a publié ses comptes.. Les autorités américaines enquêtent sur les pratiques de la Deutsche Bank en matière de blanchiment, selon le New York Times, qui précise que d'autres établissements seraient dans le collimateur. Une enquête qui flirte avec la famille Trump, puisque les Démocrates cherchent à faire ouvrir une procédure pour examiner les relations entre le président américain et la DB.. Washington va scruter de près Libra, la future cryptomonnaie de Facebook . Le comité bancaire du Sénat a prévu une session dès le 16 juillet prochain (à ce titre, on peut saluer la rapidité avec laquelle les élus américains s'emparent des sujets brûlants). Le projet Calibra inquiète les autorités, et pas seulement pour des questions de données personnelles : il pourrait faire perdre de l'influence aux autorités monétaires en place. Intel et Microsoft s'opposent à la hausse des droits de douane sur les tablettes et les ordinateurs portables, qui devraient faire partie de la prochaine bannette décidée par la Maison Blanche dans son bras de fer avec la Chine. Le trio (hors Intel) représente 52% des notebooks et des tablettes détachables vendues outre-Atlantique. Selon leurs calculs, les droits de douane additionnels entraîneront une hausse de 19% en moyenne du prix du matériel, soit 120 USD pour un produit médian. Oracle dépasse les attentes. Peu d'apports à l'offre de rachat de l'obligation 2036 de LafargeHolcim . Selon Reuters, T-Mobile US serait prêt à mettre Boost aux enchères si les discussions avec Dish Network échouent. L'entrée en bourse de Slack aura lieu à 26 USD, valorisant la société 15,7 milliards de dollars. Delivery Hero relève sa prévision de chiffre d'affaires. Stadler Rail va fournir 55 rames Flirt Akku au Land allemand de Schleswig-Holstein. DMG Mori va remplacer Hapag-Lloyd dans le SDAX.