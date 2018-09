EN DIRECT DES MARCHES : Schneider, Legrand, ArcelorMittal, Naturex, Crédit Suisse...

. Une enquête pour cartel est en cours en France dans le domaine du matériel électrique : Schneider Rexel et Sonepar ont été perquisitionnées hier. Mediapart avait révélé dès avril des soupçons de collusion. ArcelorMittal devrait finaliser le rachat d'Ilva le 1er novembre après l'accord signé avec les syndicats du site. Les salariés doivent encore le voter.Rebond spéculatif pour Iliad , après les hypothèses d'adossement voire de retrait de la cote avancées par Oddo BHF. Le société ne commente pas les rumeurs. Airbus ne négocie plus la vente de Premium Aerotec, du moins pas activement. L'industriel veut cependant toujours s'en séparer.. La Coface s'empare du slovène PKZ, filiale de SID Bank, un petit acteur qui a émis 15,1 millions d'euros de primes brutes en 2017.. Le suisse Givaudan détient plus de 98% de Naturex après son OPA amicale, qui valorisait la Française 1,3 milliard d'euros.. Les actionnaires de Covivio et de sa filiale italienne Beni Stabili ont validé le principe d'une fusion à une quasi-unanimité. Elle sera effective en fin d'année. Figeac Aero et Savencia ont publié leurs comptes.. British Airways ( IAG ) a subi un gros piratage de données bancaires de ses clients, qui pourrait porter sur 380 000 cartes de paiement. La compagnie a tardé à identifier la menace, puisque les données ont été compromises du 21 août au 5 septembre.. Le patron du Crédit Suisse , Tidjane Thiam, n'a pas l'intention de briguer la présidence ivoirienne en 2020, malgré des appels locaux en ce sens.. En Inde, l'alter-ego de Renault a modifié sa stratégie en misant sur le haut de gamme. C'est la filiale Datsun qui proposera les voitures grand public.Elliott a trouvé une nouvelle victime : Hyundai , qui ne restructure pas assez vite au goût du fonds activiste.. Le conglomérat chinois préparerait la vente de ses 7,6% au capital de Deutsche Bank , croit savoir le 'WSJ'. Assicurazioni Generali est en négociations exclusives pour racheter la gestion française Sycomore AM, conformément aux rumeurs qui circulaient récemment.. Un investisseur connu pour ses positions baissières, Andrew Left, a déposé une plainte contre la communication financière d'Elon Musk autour de Tesla , en espérant monter une action collective (class action).. Le candidat d'extrême-droite à la présidentielle brésilienne poignardé mais en vie. Trump veut mettre la pression sur le commerce extérieur japonais. Des géants de la tech et de la distribution exhortent Trump à ne pas surenchérir sur les droits de douane. Poursuite des discussions commerciales entre Ottawa et Washington ce jour.