EN DIRECT DES MARCHES : Schneider, Nexity, Valneva, Nicox, Boeing, Lufthansa, Kuehne + Nagel...

Pas beaucoup d'actualités aujourd'hui. Les entreprises n'ont pas vraiment envie de communiquer dans le contexte actuel. Il reste quelques publications de résultats d'entreprises, comme Leg Immobilien, ICA Gruppen, Acea, Belimo et Siltronic en Europe, ou Vail Resorts, et Thor Industries aux Etats-Unis.

Nexity grandit en Allemagne. Le groupe immobilier a racheté 65% du capital du développeur immobilier allemand Pantera, le solde restant aux mains du fondateur et directeur général. Pantera est spécialisé dans les résidences gérées (étudiants, voyages d'affaires, seniors). Son portefeuille de projets comprend 2500 lots. Les modalités financières n'ont pas été communiquées par Nexity.

Taux plancher. Schneider a émis 800 M€ d'obligations à 9 ans à 0,25%. L'opération a été menée dans le cadre du programme EMTN du groupe, qui se réjouit du coupon réduit obtenu. La maturité et le coût de la dette s'en trouvent améliorés.

De bonnes nouvelles pour Ixiaro. Valneva va participer à un nouvel appel d'offres de l'armée américaine pour un vaccin contre l'encéphalite japonaise, Ixiaro étant à ce jour le seul vaccin existant. Un contrat pourrait être signé d'ici la fin du mois de juin. Par ailleurs, le laboratoire annonce que son vaccin bénéficie d'une prolongation d'utilisation de 24 à 36 mois par la FDA.

Ingénierie métabolique. Plant Advanced Technologies crée une nouvelle filiale, Cellengo, spécialisée en fermentation microbienne. L'objectif est de faire de cette structure un acteur incontournable du domaine de l’ingénierie métabolique, que PAT définit comme la synthèse de substances naturelles végétales par des microorganismes reprogrammés. "La filiale vise les marchés cosmétique, nutraceutique, pharmaceutique et celui des bio-pesticides", indique l'entreprise.

En bref en France. Le partenaire licencié de Nicox, Bausch + Lomb, peut vendre Vyzulta à Taiwan. Bluelinea lève 1 M€ grâce à ses BSA. Covivio, Munic et Harvest ont publié leurs comptes.

Chômage partiel. Le secteur aérien souffre, même si sa note kérosène va reculer : Lufthansa aurait demandé le soutien de Berlin pour traverser la crise. Le transporteur pourrait recourir à du chômage partiel avec manque à gagner salarial pris en charge par l'Etat, un dispositif connu sous le nom de "Kurzarbeit". Le management de Lufthansa évoque un impact "immense" sur les réservations du chaos actuel, en estimant qu'il faudra "peut-être des mois avant de voir les premiers signes de stabilisation". En France, le gouvernement est aussi confronté à des demandes de chômage partiel dans plusieurs secteurs.

Tour de Pise et d'ailleurs. Vodafone et Telecom Italia ont reçu le feu vert de la Commission européenne pour rapprocher leurs activités dans les tours télécoms en Italie, sous réserve du respect des engagements déjà pris. Il s'agit notamment de mettre à disposition de leurs concurrents 4.000 antennes dans des villes italiennes de plus de 35.000 habitants.

Toujours cloué au sol. Le B737MAX continue à faire l'objet de sévères critiques, notamment des parlementaires américains. L'appareil est "fondamentalement défectueux et dangereux" et démontre la nécessité de réformer les réglementations, selon la commission des Transports du Congrès. Dans le même temps, la FAA demanderait à Boeing d'améliorer encore le câblage de l'appareil, a appris le Wall Street Journal, une décision qui concernerait les 800 avions déjà produits ainsi que les nouveaux.

K+N réduit sa voilure UK. Le logisticien Kuehne + Nagel a vendu une partie de ses actifs en Grande-Bretagne à XPO Logistics. Les branches Drinks Logistics, Food Services et Retail & Technology seront vendues après le feu vert des autorités compétentes, dans des conditions financières qui n'ont pas été communiquées. Ces activités ont généré un chiffre d'affaires 2019 de 750 MCHF avec 7 500 personnes.

En bref ailleurs. La FDA autorise l'Isturisa de Novartis dans le traitement de la maladie de Cushing.