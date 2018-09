EN DIRECT DES MARCHES : Scor, Gemalto, Air France KLM, Tesla, Reworld...

Le portefeuille comprend des titres comme A

. Le nouveau directeur général d' Air France KLM Ben Smith, remplacera aussi momentanément Franck Terner aux commandes d'Air France, confirmant les rumeurs de la veille.. Greenpeace a brocardé Total Electricité de France et Engie pour leurs offres d'électricités vertes en France, dans un rapport publié ce matin.. Le PDG d' Accenture a assuré qu'il n'était pas intéressé par un rachat de Publicis , même si le rival Capgemini se lançait dans le secteur, dans un entretien aux 'Echos'.. L'Estonie réclame 152 millions d'euros à Gemalto pour des failles de sécurité dans ses cartes d'identité. Le groupe regrette qu'une solution amiable n'ait pas été trouvée.. Le ton monte entre Scor et son actionnaire Covéa, qui espère toujours racheter le réassureur, qui s'y oppose et refuse d'entamer des discussions dans un communiqué haut en couleurs qui mérite d'être lu. Reworld entre en négociations exclusives avec Mondadori France pour racheter ses magazines.uto Plus, Biba, Grazia, Closer, Télé Star ou Science et Vie.. La SEC va attaquer Elon Musk pour son tweet d'août sur le retrait de la cote de Tesla , dont le titre chute hors-séance. Le dirigeant conteste la position du gendarme de la bourse.. Le marché surveille les banques italiennes après l'annonce d'un budget transalpin moins vertueux pour 2019 à 2021.. Wintershall ( BASF ) et DEA (LetterOne) vont marier leurs divisions hydrocarbures. En 2017, le duo aurait réalisé en commun 4,7 milliards d'euros de revenus et 740 millions d'euros de bénéfices. Une entrée en bourse pourrait avoir lieu à terme.. Les deux groupes fourniront à l'US Air Force ses prochains avions d'entraînement, pour 9,2 milliards de dollars. Le contrat cadre prévoit jusqu'à 351 appareils dont le premier sera livré en 2022. Volvo vendra des camions électriques aux Etats-Unis en 2020, après avoir signé un partenariat en Californie avec l'agence pour la qualité de l'air, qui participe au financement du développement. En Europe, le Suédois devrait livrer son premier Volvo FL Electric dès l'année prochaine.. Environ 40 000 passagers de Ryanair affectés par une grève dans six pays européens vendredi. Environ 250 vols seront annulés en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, aux Pays Bas et au Portugal.