EN DIRECT DES MARCHES : Scor, Marie Brizard, Edenred, Amazon, biotechs...

Odakyu Bus Corporation a signé avec la filiale MCDecaux pour 20 ans.

. Le groupe dément discuter d'un rapprochement avec un autre réassureur dans le sillage du rejet de l'offre de Covéa. Scor a présenté de nouveaux objectifs en amont de la journée investisseurs prévue ce jour.. Le laboratoire paiera plus de 25 millions de dollars pour éteindre une affaire de corruption au Kazakhstan ciblée par la SEC. JCDecaux décroche un contrat d'abribus à Tokyo. Aéroports de Paris estime que la cession des parts de l'Etat dans son capital n'interviendra pas avant l'annonce de ses résultats 2018 mi-février prochain.. Le Français signe une collaboration avec Itau Unibanco au Brésil. La banque va distribuer les solutions d' Edenred et entrer au capital de sa filiale brésilienne.. Arcadia Biosciences a assigné Vilmorin dans une affaire de propriété intellectuelle.. La situation de Marie Brizard se complique avec des pertes annoncées pour l'année, qui seront couvertes par des cessions d'actifs. Le groupe n'est pas en mesure de publier ses comptes 2017 et à fortiori ses semestriels 2018. Fleury Michon et Damartex ont publié leurs trimestriels.. Les partenaires de DBV Technologies ont présenté en congrès des données de phase I sur l'utilisation d'un patch épicutané expérimental en vaccination de rappel contre la coqueluche. Celyad pique son premier patient dans l'étude THINK protocole amendé. Genoway rachète Axenis. General Motors aurait subi une chute de 13% de ses ventes aux Etats-Unis en août : le groupe ne publie plus ses données mensuelles mais les spécialistes ont extrapolé les chiffres globaux. Les SUV ont le vent en poupe. Amazon franchit à son tour le cap des 1 000 milliards de dollars de capitalisation. Nike est attaqué en bourse et sur les réseaux sociaux après avoir fait du quarterback Colin Kaepernick sa nouvelle icone. Le sportif est connu pour avoir mis un genou à terre lors de l'hymne américain en 2016 pour protester contre le racisme.L'arrivée de Daimler sur le marché du SUV électrique, avec un modèle présenté hier, provoque un plancher de trois mois pour Tesla Inditex (Zara) va lancer un déploiement mondial de vente en ligne, même dans les pays où le groupe n'est pas présent.. Trump voulait faire assassiner Assad, selon Woodward. Trou d'air pour le PMI Caixin des services chinois en août. Le prélèvement à la source confirmé pour le 1janvier en France.