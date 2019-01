EN DIRECT DES MARCHES : Semiconducteurs, Danone, Bourbon, Apple, Tesla...

. Quand Apple éternue, tout le secteur des semiconducteurs s'enrhume : la séance du jour devrait une nouvelle fois permettre de le vérifier. En France, cela concerne STMicroelectronics et Soitec par exemple.. L'enseigne Leclerc a signé un accord tarifaire 2019 avec Danone Produits Frais, "intégrant les coûts de production des élevages laitiers dans le prix du lait", a révélé Michel-Edouard Leclerc sur son blog. Vinci a confié à un intermédiaire le soin de racheter jusqu'à 200 millions d'euros de ses propres actions d'ici fin mars. Bourbon a renouvelé le "waiver" signé avec ses créanciers, le temps de trouver une issue à ses soucis. DBV Technologies perd sa directrice médicale, remplacée par le directeur scientifique, mais renforce sa branche réglementaire avec une arrivée. Prodways renforce ses activités médicales avec l’acquisition de Surdifuse-L’Embout Français. Drone Volt obtient un contrat auprès d'une agence gouvernementale belge. Argan a essuyé les plâtres des publications annuelles à Paris.. Difficile de passer sous silence l'avertissement d' Apple sur ses objectifs 2018. Hier après la clôture, le groupe a précisé que ses revenus pour le trimestre clos le 31 décembre avoisineraient 84 milliards de dollars très loin des 89 à 93 milliards de dollars visés. En cause, notamment, une vive contreperformance sur les marchés émergents, en particulier en Chine. Conséquence ? -7% dans les échanges post-clôture. Plusieurs analystes ont revu en baisse leurs objectifs de cours. La moyenne ressort à 205 USD contre 215,50 USD le 1janvier. Tesla a terminé en baisse de près de 7% hier après des trimestriels décevants et l'annonce d'une baisse de prix aux Etats-Unis. Les analystes doivent refaire leurs comptes. JP Morgan a réduit de 225 à 220 USD son objectif en restant à souspondérer. Clariant a abaissé de près de 5% sa participation dans Stahl, pour la ramener à 14,8%. Le chimiste suisse demeurera un investisseur "financier" au capital. La participation avait été acquise dans le cadre de la vente des activités Leather Services de Clariant à Stahl en 2014.. La cotation de Banca Carige va reprendre à Milan aujourd'hui après la nomination d'administrateurs par la BCE. Ryanair et Wizz Air publient leurs trafics de décembre. Assicurazioni Generali serait à l'affût d'une acquisition allemande, selon le 'Handelsblatt'.