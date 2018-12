EN DIRECT DES MARCHES : Senard chez Renault ? Habitat Allemagne en redressement, ABB Power Grids chez Hitachi...

. Le président de Michelin , Jean-Dominique Senard, serait pressenti pour prendre les rênes de Renault , selon le Figaro. Pendant ce temps, le constructeur français aurait exigé de Nissan , dont il est le premier actionnaire, la convocation d'une assemblée générale, a appris le 'WSJ'.. Le groupe va mener des opérations de couverture pour faire en sorte que les tarifs du gaz n'augmentent pas d'ici l'été prochain, conformément à la volonté du gouvernement. La formule qui permet de calculer les prix pratiqués par Engie , qui intègre notamment les coûts d'approvisionnement, sera provisoirement gelée.. Le groupe est éligible, sous conditions, à un dédommagement de 92,3 millions de dollars de la part de Belmond si le rachat du groupe hôtelier ne se fait pas. LVMH a annoncé la semaine dernière le rachat de l'enseigne d'hôtellerie de grand luxe pour 3,2 milliards de dollars. Vivendi a confirmé avoir demandé la tenue d'une assemblée générale de Telecom Italia pour révoquer les administrateurs d'Elliott. Le Français, 24% du capital de l'opérateur, critique le manque d'indépendance et d'éthique de ces représentants.. Cafom annonce que la filiale allemande d'Habitat a demandé l'ouverture d'une procédure collective. Le reste des activités du groupe n'est pas concerné. La structure allemande a représenté 7,6 millions d'euros de revenus sur le dernier exercice, avec 6 magasins.. Arnaud Marion quitte le conseil de Solocal , remplacé par le directeur général Eric Boustouller. Bernard Darty , cofondateur des magasins éponymes, est décédé. La CFE-CGC remplace la CGT comme premier syndicat chez Peugeot . Les conditions suspensives ont été levées dans la fusion entre Covivio et Beni Stabili Carbios nomme Ian Hudson président de son conseil. La Financière Pinault entre au conseil de Kering Eiffage décroche un gros contrat de réhabilitation résidentielle à Lille. Valneva lance la phase II du développement de son vaccin contre la maladie de Lyme. Latécoère décroche un contrat avec Boeing. ABB va vendre 80% de sa branche Power Grids à Hitachi pour 9,1 milliards de dollars, selon Bloomberg. La finalisation ne devrait intervenir qu'au premier semestre 2020. Le produit net de 7,6 à 7,8 milliards de dollars serait majoritairement consacré à rémunérer les actionnaires.. Saxo Bank négocie le rachat de BinckBank . Le Danois pourrait proposer 6,35 EUR par action, contre un cours actuel de 4,72 EUR. Le conseil de Binck est en train d'examiner la proposition.sera proche du rachat de la filiale de médicaments sans ordonnance françaises de Bristol-Myers Squibb , UPSA, pour 1,6 milliard de dollars, a appris Bloomberg. Une annonce pourrait avoir lieu cette semaine. T-Mobile US et Sprint Corp , qui attendent le feu vert du CFIUS pour leur fusion, pourraient prendre des engagements afin de bloquer Huawei comme fournisseur. La transaction représente 26 milliards de dollars. Boeing a inauguré samedi son site d'assemblage de B737 en Chine, malgré les tensions. Intel et TPG pourraient vendre McAfee à Thoma Bravo. BHP va verser un coupon exceptionnel et racheter 7,3 milliards de dollars d'actions. Le Qatar pourrait se renforcer dans Deutsche Bank , selon le 'Handelsblatt'. Sika ouvre une usine au Guatemala.