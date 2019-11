EN DIRECT DES MARCHES : Société Générale, AXA, GTT, CGG, Technicolor, Xerox, Walgreen Boots...

Effets du recentrage. Société Générale publie sous les attentes mais améliore ses ratios de solidité financière. Le bénéfice net est en baisse de 35% à 854 M€, sur un produit net bancaire en recul de 8,4%. Le ratio CET1 atteignait 12,5% fin septembre. "Ce trimestre est impacté par le plein effet de l'attrition des revenus à la suite de la réduction et de l'arrêt de certaines activités de marché", précise le management.

Publicis reste en place. AXA a rempilé avec Publicis pour ses créations publicitaires dans 30 pays, en élargissant le contrat à la stratégie et à l'achat média au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et à Hong Kong. Le processus d'appel d'offres qui a duré 10 mois comprenait Publicis, Dentsu, Havas, Omnicom et WPP.

CGG se redresse. CGG a dégagé des bénéfices au 3e trimestre, malgré une baisse de son chiffre d'affaires. L'entreprise a relevé ses prévisions 2019 et confirmé qu'un cash-flow libre positif sera généré cette année.

Jackpot à Tianjin. GTT a signé avec Beijing Gas Group un accord valorisé 1 Md€ pour le développement d'un terminal et d'un stockage GNL à Tianjin, comprenant un gazoduc de 230 km pour acheminer le gaz à Pékin. L'annonce a été faite en marge du voyage d'Emmanuel Macron à Pékin. Rappelons qu'Engie détient 40% de GTT.

La CAF se sépare de Lagardère Sport. Lagardère condamne la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de résilier le contrat d'agence passé avec Lagardère Sport. L'entreprise appelle l'organisation à revenir sur sa décision, alors que le contrat courait jusqu'en 2028. La commission de la concurrence COMESA enquête sur l'accord, mais n'a pas encore rendu de décision.

En bref en France. Novacyt résilie sa convertible et signe un nouvel emprunt à terme. Carmat explique que le retour d'expérience sur ses produits "montre des résultats cliniques en constante amélioration chez les patients de l'étude PIVOT". Alpha Mos change de tête. Technicolor nomme Richard Moat directeur général. McPhy lance un placement privé. Ekinops équipe l’IRAM d’un lien jusqu’à 200 Gb/s. Les Fromageries Bel signent avec l'APBO un accord sur le prix du lait. CGG, Aperam, Alstom, Orpea, ALD, Roche Bobois, Hexaom, Devoteam, Technicolor, Selectirente, Ober, Wavestone, Herige, Ateme, Oeneo, LNA Santé, Aurea ont publié leurs comptes.

Le petit croquerait le gros. Xerox réfléchirait à une offre en numéraire et en titres sur HP Inc, a appris le Wall Street Journal. Le fabricant d'ordinateurs pèse actuellement 27 Mds$ en bourse, bien plus que Xerox et ses 7,7 Mds$. Mais ce dernier aurait reçu un engagement de financement d'une grande banque.

Retrait de la cote XXL ? Walgreens Boots Alliance plancherait sur un retrait de la cote, a appris Bloomberg, alors que le dossier pèse plus de 50 Mds$ en bourse. L'initiative émanerait du directeur général Stefano Pessina, qui est aussi le premier actionnaire de la société avec 16% du capital. Plus tard, Reuters a confirmé le projet en précisant qu'Evercore Partners a été mandatée pour réfléchir au projet.

Une étape de plus. Le régulateur américain des télécoms (FCC) a autorisé la fusion de T-Mobile US et Sprint, jugeant qu'elle pourrait avoir un impact positif sur le déploiement de la 5G aux Etats-Unis. Cette opération à 26 Mds$ avait déjà reçu en juillet l'aval du ministère américain de la justice. Mais des recours ont cependant été déposés par plusieurs procureurs généraux. La réduction du nombre d'opérateurs nationaux de quatre à trois continues en effet à faire débat aux États-Unis.

En bref ailleurs. Le chinois Jingye en pole-position pour racheter le sidérurgiste en faillite British Steel, selon le Financial Times. Altice USA souffre post-séance après la publication de résultats décevants et d'un abaissement des objectifs à cause d'un lancement moins rapide que prévu de l'offre de téléphonie mobile. Kaya Holdings veut racheter 50% de Greekkannabis, qui attend le feu vert d'Athènes pour lancer la culture de cannabis à des fins médicales. SoftwareOne rachète BNW Consulting. International Business Machine a déployé une offre spécifique pour le cloud financier, dont Bank of America sera le premier utilisateur. AstraZeneca a prévu de lever 1 Md$ pour investir dans des jeunes pousses chinoises du secteur de la santé. Le japonais Subaru avertit.

Ça publie. AXA, Adidas, BMW AG, Ahold Delhaize, Société Générale, Sampo, Kerry, Barry Callebaut, Swiss Life, Wirecard en Europe. Costco Wholesale, Qualcomm, Softbank et CVS Health ailleurs, parmi d'autres.