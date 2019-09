EN DIRECT DES MARCHES : Société Générale, Airbus, Axa, Wendel, EDF, Microsoft, Uber...

Un appel de poids. Axa et d'autres grandes maisons financières comme UBS et HSBC, appellent les gouvernements à en faire plus pour le climat. Au total ce sont 515 investisseurs institutionnels qui ont appelé les décideurs politiques à prendre des mesures pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat. Ils se disent en particulier favorables à la disparition de la production d'énergie au charbon, à l'arrêt du soutien aux énergies fossiles et à la taxation significative de la pollution au carbone.

Gare aux arnaques. 1 Milliard d’euros, c’est le coût des escroqueries financières en France au cours des deux dernières années. Quels sont les produits les plus touchés et comment s’en prémunir ? L'état des lieux dans notre dernière vidéo Zonebourse.

Autodénonciation. Airbus est la cible d'une enquête du parquet de Munich, après que le groupe eut prévenu la justice de soupçons d'espionnage interne par des salariés. Bild affirme que des employés de la société sont entrés en possession de documents qu'ils n'auraient pas dû avoir, concernant notamment l'armée allemande. Ambiance…

La banque qui ne fait pas de détail. La Société Générale dément les informations de Challenges selon lesquelles le plan de réorganisation annoncé vendredi aux organisations syndicales pourrait concerner environ 20% de sa masse salariale dans la banque de détail. Ce sont les représentants du personnel qui ont alerté le magazine. La banque estime que la publication fait état de chiffres "erronés et décorrélés de la réalité". Verdict probable demain sur les intentions de l'établissement.

Prise partielle de bénéfices. Wendel et ses coactionnaires ont signé un accord de cession d'une fraction d'Allied Universal, valorisant la part du Français à environ 900 M$. Wendel recevra plus de 70% de la valeur de sa participation en numéraire à la réalisation de la cession (650 M€) et conservera 8% du capital du groupe américain spécialisé dans la sécurité. La société de portefeuille a participé à l'essor rapide de ce groupe dont il détenait 33% du capital.

En bref en France. Air liquide va investir 270 M$ dans deux usines aux États-Unis. La grève menée hier contre la restructuration d'Électricité de France a provoqué une baisse de 6% de la production du groupe. April en négociations exclusives en vue de la cession de ses activités de protection et services juridiques. Elis lance une augmentation de capital réservée à ses salariés. OSE Immunotherapeutics reçoit 5,4 M€ de Bpifrance pour le développement de BI 765063 (ex-OSE172). MND lève 20 M€. Carmat lève 60 M€ via une augmentation de capital réservée. Une publication dans JCS pour Deinove. Robertet, LNA Santé, Aubay, Transgène, Lebon, Hexaom, U10, Jacquet Metal, SpineGuard, Enertime, Bilendi, Drone Volt, IDI, Tikehau, Voluntis et Medicrea ont publié leurs comptes.

40 Mds$ de plus. Microsoft lance un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 40 Mds$ et relève son dividende trimestriel de 11%. Le groupe avait racheté 7,7 Mds$ d'actions lors du dernier trimestre écoulé. L'annonce a été bien accueillie puisque le titre a pris la pente ascendante post-clôture hier soir.

Au charbon. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, sera face aux parlementaires américains aujourd'hui pour leur présenter sa vision de la régulation du Web. Il s'agit de réunions informelles et non d'une intervention publique au Capitole. Le dirigeant doit notamment rencontrer le sénateur républicain Hawley, l'un des principaux détracteurs de Facebook.

Désuberisation. La Californie ratifie la loi faisant des chauffeurs Uber et Lyft des salariés et non des travailleurs indépendants. Une décision dont les conséquences ne sont pas totalement claires : cela changera-t-il le modèle économique des entreprises de ce type ou trouveront-elles un moyen pour contourner la réglementation ?

En bref ailleurs. Aux dernières rumeurs, AT&T songerait à une scission de sa filiale DirecTV. Warren Buffett perd l'un de ses bras droits, Tracy Britt Cool, qui quitte Berkshire Hathaway pour créer sa propre structure d'investissement. Toyota va investir plus de 240 M$ pour agrandir son usine de l'État de Sao Paulo au Brésil. Le directeur des opérations de Siemens, Roland Busch, a été nommé vice-président du directoire, ce qui le place comme successeur désigné de Joe Kaeser. E.ON a finalisé le rachat de 76,8% d'Innogy à RWE après le feu vert de l'antitrust européen. Sandoz (Novartis) stoppe la commercialisation de Zantac après la découverte d'impuretés dans certains médicaments contenant de la ranitidine. Huawei lance ce matin en Allemagne son dernier smartphone haut de gamme, le premier depuis l'entrée en vigueur des sanctions américaines.