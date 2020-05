EN DIRECT DES MARCHES : Société Générale, Airbus, bioMérieux, Europcar, DBV Technologies, Gilead, Telefonica, Tesla...

En France

L'auto en berne. Le marché automobile a sombré de 89% en avril en France, sans grande surprise compte tenu du confinement. Le mois de mars avait déjà enregistré un recul de 72,3%. Sur les quatre premiers mois de l'année, les immatriculations sont en repli de 48%. Ces chiffres sont évidemment historiques, et on les espère les plus brefs possibles.

Plus grave qu'en 2008. La Société Générale va renoncer à certains de ses produits structurés, a annoncé dans Les Échos son directeur général, Frédéric Oudéa, qui évoque une "simplification" de la gamme. La crise actuelle "est de loin la plus grave à laquelle nous avons eu à faire face", selon le dirigeant.

Une reprise modeste. Peugeot prévoit un redémarrage "progressif et sécurisé" de plusieurs de ses usines françaises à partir du 11 mai, essentiellement des sites de mécanique et dans des volumes assez faibles.

Des gros-porteurs modulables pour le fret. Airbus développe une solution permettant aux compagnies aériennes d'utiliser leurs gros-porteurs pour des opérations de fret dédiées pendant la pandémie (les capacités de fret sont réduites actuellement car une partie transite normalement dans les avions passagers). Le système permettra de fixer des palettes de fret directement sur les rails de siège du plancher cabine. L'industriel n'a pas précisé la date exacte de disponibilité de sa solution. En parallèle, Gérald Darmanin, le ministre des comptes publics, a affirmé que l'État "sera là pour Airbus" en cas de besoin.

La FDA valide un panel de bioMérieux. bioMérieux a reçu l'autorisation d'urgence de la FDA pour commercialiser son panel BioFire RP2.1, qui inclut 22 pathogènes responsables d'infections respiratoires, dont le SARS-CoV-2 responsable du Covid-19. Il s'agit du 3e test moléculaire développé par la société en réponse à la pandémie. Le groupe est très entouré en bourse depuis le début de l'année.

Orly en sommeil jusqu'à l'automne ? L'aéroport d'Orly (Groupe ADP), ne devrait pas rouvrir avant l'automne, selon Les Echos, sur la foi d'une bonne source. L'opérateur aéroportuaire français estime en effet que la reprise du trafic aérien ne sera que très lente, ce qui ne justifiera probablement pas l'ouverture de deux grands aéroports à Paris.

Europcar sécurise le court/moyen terme. Europcar obtient un prêt de 220 M€ garanti à 90% par l'État, portant à 307 M€ ses financements de crise. Les fonds doivent permettre à l'entreprise, sévèrement secouée par l'assèchement de sa clientèle professionnelle et touristique, de franchir l'écueil et de préparer une éventuelle reprise.

En bref. Rémy Cointreau s'offre la Maison de Cognac J.R. Brillet. Lagardère écrit à ses actionnaires avant la cruciale assemblée générale du 5 mai. Tarkett victime d'une grosse cyberattaque. Ipsen, IRICoR et l'Université de Montréal concluent un accord avec option de licence pour un programme d'oncologie en phase de recherche. Rubis et I Squared Capital ont finalisé l'accord de partenariat dans Rubis Terminal, dont le fonds prend 45%. Deinove désigne un directeur général délégué. Vaxxel acquiert la lignée cellulaire DuckCelt-T17 de Transgene pour développer à l'échelle industrielle des vaccins contre des virus respiratoires, dans des conditions non précisées. Lumibird espère réaliser l'acquisition de la division laser et ultrason d'Ellex d'ici la fin du semestre. L'ancienne holding du Groupe Bourbon, Bourbon Corporation, vers la liquidation.

Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : Albioma (assemblée générale), Boostheat (activité), Les Hôtels Baverez (assemblée générale), Euro Ressources (assemblée générale), Olympique Lyonnais (activité), Biophytis (assemblée générale), Linedata (assemblée générale), Séché (assemblée générale), Global Bioenergies (activité), Metabolic Explorer (activité).

Ils ont publié leurs comptes trimestriels : DBV Technologies, Groupe Parot, ADA, Recylex, Assystem, Proactis, Samse, Logic Instrument, Guillemot, Immersion, Foncière 7 Investissement, AB Science, Eurogerm, Ordissimo, Adomos, Clasquin, Groupe Tera, Prologue, DMS, O2i, Txcom, Auplata, Nanobiotix, Dedalus, Riber, Kumulus Vape, Keyrus, Ales Groupe…

Sur les autres marchés

Feu vert pour remdesivir. La FDA a accordé une autorisation de prescription de l'antiviral expérimental remdesivir de Gilead pour le traitement des patients atteints du Covid-19. Le traitement avait été développé à l'origine pour contrer Ebola, mais il n'avait pas affiché l'efficacité requise.

Sacré Elon ! Elon Musk fait plonger l'action Tesla en annonçant sur Twitter qu'il la trouve trop chère. La série de tweets du 1er mai du dirigeant est d'ailleurs pour le moins étrange, puisqu'il a aussi, annoncé qu'il renonçait aux possessions matérielles, au milieu d'autres dingueries. Comme il était censé ne plus communiquer sur Twitter des éléments susceptibles d'influer sur le cours de bourse de Tesla, il se peut qu'il soit rattrapé par la patrouille réglementaire. Par ailleurs, et plus sérieusement, Tesla a demandé une licence pour devenir fournisseur d'énergie au Royaume-Uni.

Un autre mariage dans les télécoms. Telefonica a confirmé des discussions en vue d'une fusion de sa filiale britannique de téléphonie mobile O2 avec Virgin Media (Liberty Global). Cette opération permettrait de rapprocher un opérateur mobile et un câblo-opérateur, alors que les grands concurrents Vodafone et Hutchinson ne possèdent pas de division fixe.

Le plan de sauvetage tarde. Le feuilleton Lufthansa continue, avec la perspective d'un renflouement par l'Etat allemand qui semblait acquise mais qui n'a pas été officiellement entérinée, et des rumeurs d'entrée directe au capital à hauteur de 25%.

Des ambitions plus modestes. Nissan Motor pourrait réduire la voilure en Europe et dans d'autres régions pour se concentrer sur les États-Unis, la Chine et le Japon, a appris Reuters. Ce plan constituerait une nouvelle orientation stratégique pour le constructeur automobile. Le "plan de performance opérationnelle" doit être annoncé le 28 mai et irait au-delà des problèmes créés par la chute de Carlos Ghosn.

Uber réduit la voilure. Le groupe va fermer activité de livraison de repas Uber Eats dans huit pays dont la République tchèque, la Roumanie et l'Arabie saoudite, à défaut de pouvoir devenir un leader sur ces marchés.

Ferrari met un coup de frein. Le constructeur italien Ferrari a abaissé ses prévisions 2020, précisant que l'impact de la pandémie de coronavirus devrait se faire sentir principalement au deuxième trimestre.

Intel négocie une acquisition. Intel est en discussions avancées en vue du rachat du développeur d'applications spécialisées dans les transports publics Moovit pour 1 Mds^, selon le site d'information financière Calcalist.

Ça ne gagne pas à tous les coups. Berkshire Hathaway, qui a subi 50 Mds$ de pertes au T1, a cédé ses participations dans les quatre grandes compagnies aériennes américaines (Delta Air Lines, American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines). Le pari de Warren Buffett sur l'aérien est raté.

En bref. Rolls-Royce pourrait supprimer jusqu'à 8000 emplois. Zur Rose soutient son CEO Walter Oberhänsli, accusé par le canton de Thurgovie en lien avec la vente à distance de médicaments en vente libre et les ordonnances électroniques. NBC Universal (Comcast) prévoit une importante réduction d'effectifs. Ryanair va supprimer 3000 emplois. Un test sérologique Covid-19 de Roche approuvé en urgence par la FDA. Ericsson espère retirer 2 Mds$ de la cession d'Iconectiv. Le Congrès américain veut entendre Jeff Bezos sur les pratiques d'Amazon.com. Cinven et Advent chercheraient d'autres fonds pour partager le risque du rachat des ascenseurs de ThyssenKrupp, explique le Financial Times.

Ça publie. Westpac Banking, Ferrari, Sempra Energy, Endesa, Tyson Foods, Traton, Oeneo, Bonduelle…