EN DIRECT DES MARCHES : Société Générale, EDF, Air France, Volkswagen, Apple...

. Il n'y a pas de discussions en vue d'un rapprochement entre la Société Générale et Unicredit , a assuré Bruno Le Maire en Italie. "Il n'y a rien sur la table", a-t-il précisé en réponse à des journalistes.. Traditionnellement, août est un mois peu actif pour les commandes aéronautiques. La preuve, Airbus n'a reçu que 5 commandes sur le mois écoulé. L'avionneur a toutefois livré 54 appareils.. La SSII a reçu les autorisations nécessaires au rachat de l'américain Syntel, une transaction à 3,4 milliards de dollars. Atos attend un effet relutif dès 2019.. Les syndicats d' Air France KLM attendent avant de dégainer une nouvelle période de grève. Ils espèrent que leur nouveau directeur général arrivera avec la hausse salariale espérée comme cadeau de bienvenue. Par ailleurs, le trafic d'août était en hausse de 3,3%. Electricité de France et Mitsubishi Corp. vont monter une coentreprise en France dans le domaine des batteries, selon 'Nikkei'. Dans un premier temps, les deux groupes vont approfondir le potentiel du marché.. Le régulateur de la concurrence néo-zélandais a des interrogations sur le rachat de Gemalto par Thales . Des renseignements additionnels ont été demandés.. C'est ce matin que débute le procès de Volkswagen en Allemagne pour truquage des émissions polluantes. Dans un premier temps, le tribunal devrait préciser le calendrier de cette procédure géante.. Le Président américain exhorte Ford et Apple à rapatrier des emplois aux Etats-Unis, mais les deux entreprises ont une vision très négative de la politique présidentielle.. Le tweet de Donald Trump exhortant Apple à rapatrier sa production aux Etats-Unis provoque des dégats chez ses sous-traitants en Europe et en Asie. STMicroelectronics , par exemple, perd du terrain.. Citi a développé une solution d'investissement dans les cryptomonnaies via des produits dérivés, selon 'Business Insider' et 'Bloomberg', à partir de "receipts" appelés "DAR".. Le distributeur britannique Debenhams pourrait lancer une lourde restructuration, a appris le 'FT'. Des fermetures de magasins sont attendues.. Jérôme Lambert a été propulsé aux commandes de la Compagnie Financière Richemont avec effet immédiat. Il était depuis moins d'un an directeur opérationnel.. HNA cherche preneur pour son activité de location de conteneurs Seaco, valorisée 1 milliard de dollars. L'opération participera au désendettement du conglomérat. Vifor Pharma et Ocado vont rejoindre le S&P Europe 350 à la place de Christian Dior et William Hill . Le patron d' Alibaba , Jack Ma, passera la main dans un an. La société a dû communiquer après de nombreuses rumeurs.Reprise des discussions US/UE sur les droits de douane. Reprise des discussions US/Canada sur les droits de douane. Plus d'un an sur les marchés émergents.