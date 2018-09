EN DIRECT DES MARCHES : Société Générale, Iliad, Casino, Scor, Daimler...

La Société Générale pense qu'elle devra s'acquitter de l'équivalent d'1,1 milliard d'euros d'amende aux Etats-Unis pour éteindre les procédures la visant, une majeure partie de la somme ayant déjà été provisionnée Covéa, premier actionnaire du réassureur, a proposé un rachat à 43 EUR par action, que le conseil d'administration de la Scor a repoussé. Le titre cote actuellement 35,45 EUR. Accor a bouclé l'acquisition du groupe suisse pour 560 millions de francs (environ 482 millions d'euros). L'opération lui permet d'accéder à un portefeuille d'hôtels haut de gamme.Les lignes de Crédit Rallye inquiètent car leur collatéral, les actions Casino , touche des planchers dangereux. La descente aux enfers boursière continue. BNP Paribas a finalisé le rachat d'ABN Amro Luxembourg, dont la division vie va rejoindre Cardif Lux. Casino risque de quitter le Stoxx 600, selon les projections de la SocGen, comme Altice Europe Sartorius Stedim Biotech a ses chances pour entrer. On parle toujours de Kering dans le Stoxx 50.Le réseau de laboratoires a acquis Clinical Research aux Etats-Unis, pour renforcer son maillage dans les cosmétiques.Le SMB de Genkyotex autorise la poursuite de l'essai de phase II avec GKT831 dans la cholangite biliaire primitive. Le laboratoire participera à deux conférences dans les jours à venir. Abivax flambe de 18% à 7,92 EUR après avoir fait état de premier résultats prometteurs en phase IIa avec ABX464-101 dans la RCH.L'opérateur a annoncé une baisse de sa base d'abonnés de 70 000 personnes au 1semestre, à cause d'une concurrence accrue. Mais les forfaits 4G sont en hausse. Pas suffisamment cependant pour éviter à Iliad un avertissement sur ses objectifs 2020. L'opérateur rentre dans le rang L'automobile allemande veut proposer des alternatives à Tesla Daimler doit dévoiler aujourd'hui son premier SUV totalement électrique. BMW et Audi vont suivre. IHS Markit pense que la part de marché de Tesla va baisser de 12,3% actuellement à 2,8% lors de la prochaine décennie dans le véhicule électrique.Le groupe financier néerlandais va verser 675 millions d'euros aux autorités de son pays pour éteindre une enquête sur de graves dysfonctionnement dans le contrôle interne. ING paiera aussi 100 millions d'euros de dédommagements.Abu Dhabi veut fusionner trois banques (ADCB, UNB et Al Hilal), pour créer un établissement plus solide dans les Emirats, ou pullulent les banques : 50 pour 9 millions d'habitants. Facebook a été affecté par une brève panne mondiale hier soir après un problème de réseau. Les soucis de connexion ont duré 90 minutes pour certains utilisateurs.Le Japon frappé par le plus gros typhon des 25 dernières années. L'Argentine promet au FMI l'équilibre budgétaire dès 2019. Trump demande à Assad et ses alliés de ne pas attaquer Idlib. L'exécutif vénézuélien décrète qu'il n'y a pas de crise migratoire. Rentrée pour le Congrès américain.