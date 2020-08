EN DIRECT DES MARCHES : Société Générale, Sanofi, Valeo, Bolloré, McPhy, Siemens Healthineers, Heineken, HSBC...

En France

Dans le rouge. Société Générale accuse une lourde perte nette de 1,26 Md€ au second trimestre, dont 684 M€ de dépréciations d'actifs et 650 M€ de dépréciation d'impôts différés. La banque a également pris 1,3 Md€ de provisions pour créances douteuses et litigieuses. La direction va lancer une nouvelle restructuration des activités de marché, notamment via une sortie des produits structurés de crédit.

CNP résiste. Au terme du premier semestre 2020, CNP Assurances a limité le recul de son bénéfice net à 3,5% en organique, soit 629 M€. Le chiffre d'affaires s'est contracté de 29,2% à changes constants à 11,5 Mds€.

Accord sur un vaccin. Sanofi et GlaxoSmithKline sont en discussion avancée avec l'Union européenne pour fournir jusqu'à 300 doses de vaccins Covid-19. Sanofi prévoit de débuter une étude de phase I/II en septembre, suivie d’une étude de phase III d’ici à la fin de 2020. Si les données sont positives, l’approbation réglementaire de ce vaccin pourrait être obtenue dès le premier semestre de 2021.

Valeo perd son statut. Standard & Poor's a abaissé la note de crédit de Valeo de "BBB-" à BB+", scellant son passage en catégorie spéculative. Pour justifier sa décision, l'agence pointe la consommation de cache élevée cette année, et le lent retour des flux de trésorerie positifs. En quittant la catégorie d'investissement, Valeo sera confronté à des coûts de financement plus élevés, et perdra l'accès à certains prêteurs, qui ne peuvent statutairement que contracter avec des entreprises dont la notation crédit est située en catégorie d'investissement.

Bolloré solide. Au 1er semestre, Bolloré a dégagé des résultats en hausse, grâce notamment à son activité de logistique pétrolière et à la réévaluation des participations dans Spotify et Tencent. Une solidité contre-intuitive pour ce groupe dont une partie des activités est exposée aux échanges mondiaux. Le groupe souligne qu'il est difficile d'estimer l'impact de la crise sur les résultats annuels, mais se dit confiant dans la résistance de ces métiers, un discours largement répandu chez les entreprises.

En bref

Dans le monde

Une acquisition structurante. Siemens Healthineers rachète son concurrent américain Varian pour 16,4 Mds$. Cette opération amicale, si elle aboutit, permettra de renforcer les positions du groupe allemand. Une partie du financement sera réalisée par une augmentation de capital, qui permettra par la même occasion à la maison-mère, Siemens, de diluer légèrement sa participation.

Les temps sont durs, même dans la bière. Heineken a annoncé une perte nette de 297 M€ au terme du premier semestre 2020. Le brasseur néerlandais a dégagé un chiffre d'affaires de 9,24 Mds€ sur la période, en baisse de 16 %, pour un résultat opérationnel ajusté de 827 M€, en retrait de 53 %, conformément aux indications fournies le 16 juillet dernier. Le management estime que les engagements financiers seront respectés, mais ne versera pas d'acompte sur dividende par mesure de prudence.

HSBC souffre. Les résultats du second trimestre de HSBC sont inférieurs aux attentes, avec un bénéfice net avant impôt de 2,59 Mds$, en baisse de 57% et inférieur aux attentes de la place, 2,94 Mds$. Les charges de dépréciation du crédit ont atteint 6,9 Mds$ au S1, contre 1,2 Md$ un an avant. Les conséquences du coronavirus devraient continuer à affecter les résultats au second semestre, prévient la banque qui a prévu de continuer à réduire ses coûts. HSBC communiquera sur sa politique de dividende et ses objectifs de moyen terme lors de la publication des résultats 2020, c'est-à-dire en 2021.

Divorce chez les Murdoch. James Murdoch, en désaccord avec la ligne éditoriale du groupe créé par son père, quitte le conseil d'administration de News Corp. Initialement, James était pressenti pour succéder à son père, mais un fossé s'est creusé entre les deux hommes. Son départ ne surprend pas les bons connaisseurs du dossier.

7-Eleven s'offre Speedway. Marathon Petroleum vend son réseau de stations-service aux Etats-Unis à 7-Eleven pour 21 Mds$. Cette transaction est la plus importante de l'année dans le secteur pétrolier aux États-Unis, et la plus grosse de l'histoire pour l'opérateur de supérettes, qui appartient au japonais Seven & i Holdings. Le périmètre acquis comprend 3900 enseignes Speedway.

En bref

La justice brésilienne inflige une amende de 1,92 MBRL (environ 312 000 EUR) à Facebook pour n'avoir pas respecté l'ordre de bloquer dans le monde l'accès à certains comptes contrôlés par des partisans du président Jair Bolsonaro.

Thomas Gottstein, le directeur général du Credit Suisse, veut réduire les coûts de la banque de 2% à 3% chaque année, a-t-il déclaré à Finanz und Wirtschaft.

Les pilotes de British Airways (International Consolidated Airlines) ont approuvé un plan prévoyant des baisses de salaires temporaires de 20% pour limiter à 270 les licenciements secs.

Un jeune américain de 17 ans inculpé dans le cadre du piratage des comptes Twitter de célébrités à la mi-juillet.

Zur Rose a finalisé la reprise de TeleClinic.

Hammerson confirme qu'il songe à une augmentation de capital.

Noble Corp se place sous la protection de la loi des faillites américaines.

Dufry accuse 903,2 MCHF de perte nette au 1er semestre, un peu moins que prévu.

