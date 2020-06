EN DIRECT DES MARCHES : Sodexo, Europcar, Wendel, Trigano, Erytech, Bayer, EasyJet, Qantas, Basilea...

En France

Une plus grande flexibilité. Sodexo rembourse ses placements privés américains, totalisant 1,6 Md$, pour préserver son indépendance financière. Ces emprunts avaient été mis en place entre 2011 et 2018 pour financer des acquisitions outre-Atlantique. Le remboursement anticipé comprendra une indemnité de 149 M€, mais les économies totales atteindront 198 M€. Le groupe souligne qu'avec 5,1 Mds€ de ressources disponibles fin mai, il a les capacités réaliser cette opération et ne sera plus soumis à aucun covenant. Le coût moyen de la dette sera presque divisé par deux à 1,2%.

Réponse de Normand. Dans un communiqué diffusé hier soir, Europcar se dit concentré sur ses efforts de redressement mais confirme à demi-mots l'existence de contacts avec d'autres acteurs, sans réagir spécifiquement sur la rumeur donnant Volkswagen intéressé par une acquisition de la société, dont le cours n'a finalement progressé que de 1,2% hier à 2,408 EUR suite à la rumeur.

Lesaffre en vente ? Wendel pourrait être bien placé pour racheter Lesaffre, leader mondial des levures, a appris l'Agefi. Des enchères sont prévues en septembre. Lesaffre réalise 2,2 Mds€ de revenus annuels pour 450 M€ d'Ebitda, ce qui pourrait valoriser l'entreprise 6 Mds€ sur la base d'un multiple de 15 fois l'Ebitda.

Diversification. Iliad a pris 30% du capital d'Instadrone, un réseau d'opérateurs de drones sous licence de marque en France. Les conditions financières n'ont pas été communiquées.

En bref

Dans le monde

Le prix du glyphosate. Bayer a versera entre 10,1 et 10,9 Mds$ pour mettre un terme à 75% des procédures lancées par des dizaines de milliers d'américains qui accusent le Roundup de sa filiale Monsanto d'avoir été à l'origine de leur cancer. Le montant évoqué ne devrait pas surprendre les analystes, et devrait, paradoxalement, rassurer le marché, qui dispose désormais d'une assez bonne visibilité sur le coût de cette affaire.

EasyJet souffre. EasyJet, en pertes de 353 M£ au 1er semestre fiscal, va lever 450 M£ via une augmentation de capital. Le groupe avait déjà annoncé 4500 suppressions d'emplois pour ajuster sa structure aux conséquences du coronavirus. Il n'attend un retour sur les niveaux 2019 qu'en 2023.

Plan accepté. Le principal actionnaire de Deutsche Lufthansa, le milliardaire Heinz Hermann Thiele (15,5% du capital), a finalement accepté de voter en faveur du plan de sauvetage de la compagnie en assemblée générale. Il craignait que la montée de l'Etat allemand au capital ne complique la restructuration. On ignore quelles garanties il a précisément obtenues de Berlin.

Qantas se sépare d'un employé sur cinq. Qantas va supprimer 6000 emplois (20% de ses effectifs) et lance une levée de fonds de 1,9 MdAUD. La compagnie aurait sans doute préféré autre chose pour son centenaire. 15.000 salariés sont au chômage technique depuis mars, et le groupe espère que la moitié d'entre eux va reprendre le chemin avant la fin de l'année.

Le retour de la menace. Walt Disney repousse finalement la réouverture de ses parcs aux Etats-Unis, devant la vigueur de la Covid-19, et décale la sortie de "Mulan". Apple referme des magasins au Texas, pour les mêmes raisons.

En bref

Telecom Italia a bouclé la vente d'une partie de sa participation dans sa filiale de tours mobiles Inwit à un consortium emmené par Ardian pour 1,6 Md€.

Fiat Chrysler obtient la ligne de crédit garantie de 6,3 Mds€ espérée en Italie.

Le patron de Softbank quitte le conseil d'administration d'Alibaba.

Basilea a placé une obligation convertible de 125 MCHF.

Montea étend ses activités vers l'Allemagne.

Assicurazioni Generali monte au capital de Cattolica Assicurazioni via une augmentation de capital de 300 M€.

