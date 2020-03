EN DIRECT DES MARCHES : Sodexo, L'Oréal, OSE Immuno, Econocom, Fnac Darty, Tesla, Nestlé, Boeing...

Dans le flou. Sodexo a réalisé des performances conformes aux attentes à l'issue de son premier semestre fiscal, et prend les mesures qui s'imposent face au coronavirus, qui force l'entreprise à abandonner ses objectifs annuels, sans surprise. Le groupe estime que l'impact du coronavirus sur son chiffre d'affaires pourrait atteindre 2 Mds€, sur un CA qui avait atteint en 2018/2019 quelque 22 Mds€.

Une confiance à toute épreuve. L'Oréal a publié un communiqué extrêmement confiant hier sur l'évolution de son activité, en soulignant que l'expérience des précédentes épidémies montre qu'après la période de turbulence, la consommation de produits de beauté repart fortement. Le groupe s'estime même en mesure de faire progresser son activité et son chiffre d'affaires cette année, à condition que l'épidémie n'excède pas quelques mois et se déroule comme les précédentes.

Du cash à court terme. OSE Immuno et Servier amendent leurs accords sur OSE-217, avec un paiement prévu de 5 M€ pour OSE au lancement de la phase II dans la maladie de Sjögren, plus 15 M€ si Servier lève l'option à l'issue des deux études de phase II prévues. L’accord initial prévoyait le versement total de 20 M€ à l’issue d’une phase II dans la rectocolite hémorragique. OSE sera en charge cette année du lancement de la phase II dans la rectocolite hémorragique.

Opération repoussée. Econocom International ne rachètera pas les 5,4% d'Econocom à Walter Butler, faute de financement pour l'instant. "Econocom International n'a pas été en mesure de réunir un tel financement dans le délai imparti, en raison notamment des développements significatifs des derniers jours en lien avec le Covid-19", mais envisage de relancer le processus quand les conditions seront stabilisées.

Des mesures d'adaptation. Toutes les entreprises adaptent leur organisation et je ne citerai pas tous les communiqués parus, mais sachez que Sartorius Stedim Biotech repousse son assemblée générale, que Total réduit ses capacités de raffinage ou qu'Elior, Fnac Darty, Plastiques du Val-de-Loire, Bénéteau, Elis ou Metabolic Explorer mettent en œuvre tous les outils possibles pour protéger les opérations. Covivio renonce à ses objectifs, Manitou ferme ses sites.

En bref en France. Inventiva a réalisé la dernière visite de patient pour son étude clinique de phase IIb avec lanifibranor dans la NASH, si bien que les résultats devraient être disponibles en juin. Le Bélier, Nanobiotix, Orpea, Esso, Viel, ID Logistics et Visiativ ont publié leurs comptes.

Mayday, Mayday. Boeing a demandé aux autorités une aide de 60 Mds$ pour l'industrie aéronautique américaine, afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus. Cette enveloppe concernerait aussi bien l'industriel que ses sous-traitants. Donald Trump avait d'ores et déjà accepté le principe d'un soutien à ce pan stratégique de l'économie américaine. Les carnets de commandes du secteur sont épais, mais Boeing est confronté à la débâcle du 737MAX et doit se préparer un avenir compliqué par les difficultés qu'éprouveront nécessairement les compagnies aériennes.

Le coronavirus et ses conséquences. FedEx renonce à ses prévisions 2020. United Airlines réduit ses liaisons internationales de 85% en avril. L'industrie hôtelière américaine demande 150 Mds$ à Donald Trump pour surmonter la crise.

La fusion approche. AbbVie et Allergan ont obtenu le feu vert conditionnel à leur rapprochement de la part de la FTC américaine, qui exige des cessions, ce qui pourrait profiter à Nestlé, qui lorgne Zenpep, une enzyme du pancréas, et Viokace. Le Brazikumab devrait être cédé à AstraZeneca.

La continuité privilégiée. HSBC nomme, avec effet immédiat, Noel Quinn comme directeur général, lui qui assurait l'intérim depuis l'éviction de John Flint. La première banque britannique a choisi la continuité, alors que des noms avaient un temps circulé en externe, notamment celui de Jean-Pierre Mustier, le patron d'UniCredit, qui avait démenti.

The sheriff shot Musk. Le sheriff en charge du comté où officie Tesla en Californie a rappelé aux dirigeants que l'usine doit fermer en raison du confinement décidé par les autorités, alors qu'Elon Musk voulait continuer à produire.

Trop gros ! SIX plafonne à 18% les pondérations de Roche et de Nestlé au sein du SMI, car les deux titres pesaient plus de 20% de l'indice chacun mardi soir. Le prochain examen de l'indice aura lieu le 23 mars prochain.

Des bonus pour les salariés de FB. Facebook va verser une prime exceptionnelle de 1000 USD à chacun de ses salariés dans le cadre des mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Le groupe a aussi assuré tous ses salariés qu'ils auront l'évaluation maximale pour leurs performances du premier semestre, ce qui leur garantira l'accès à un bonus intermédiaire. Une initiative qui pourrait donner des idées à d'autres entreprises dont les trésoreries sont pléthoriques.