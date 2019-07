EN DIRECT DES MARCHES : Sodexo essuie les plâtres, le PDG d'Orange va savoir, l'EPR d'EDF sous audit...

. Le groupe publie des chiffres contrastés ce matin. D'un côté, la croissance interne a atteint 3,5% après neuf mois d'activité (l'exercice est décalé), ce qui est supérieur aux projections de la société. Mais de l'autre, la marge d'exploitation de l'exercice entier avoisinera 5,5%, soit le bas de la fourchette des objectifs. "Le quatrième trimestre sera impacté par une base de comparaison relativement élevée ainsi que par la perte de certains contrats, particulièrement en Amérique du Nord et sur le segment Sports & Loisirs", a indiqué la société, qui semble toutefois renouer avec des taux de croissance plus conformes à son standing.. Ray Dalio, gérant du hedge fund Bridgewater, propose une allocation d’actifs "4 saisons" pour passer au travers de toutes les crises. Xavier Delmas en décortique les caractéristiques dans la dernière vidéo Zonebourse Orange est sous tension en ce début de semaine : mardi, son PDG Stéphane Richard connaîtra le verdict du procès sur l'arbitrage de 2008 dans le dossier Crédit Lyonnais, qui pourrait lui coûter son poste s'il venait à être condamné. Le parquet a requis trois ans de prison dont 18 mois de sursis contre celui qui était à l'époque directeur de cabinet de la ministre de l'Economie et des Finances, Christine Lagarde. Bruno Le Maire avait indiqué qu'en cas de condamnation, Stéphane Richard, en dépit d'un bilan positif aux commandes de l'opérateur, devrait lui remettre immédiatement son mandat.. Bercy a demandé un audit sur la filière EPR, dernière conséquence d'une glissade des coûts et du calendrier du projet de centrale nucléaire d' Electricité de France à Flamanville. La mission a été confiée à Jean Martin Folz, l'ancien PDG de Peugeot . La compagnie à bas coût saoudienne flyadeal lâche le B737MAX de Boeing pour des Airbus . Le transporteur a indiqué avoir renoncé à son engagement avec l'Américain pour se tourner vers des A320neo, dans le cadre d'une commande qui pourrait porter sur 50 appareils. Toutefois, ce contrat fait partie d'un accord déjà annoncé au Bourget entre la maison-mère de flyadeal, Saudi Arabian, et Airbus. Lagardère a entamé des négociations exclusives avec le représentant de sportifs professionnels Wasserman Media Group pour la vente de Lagardère Sport and Entertainment pour 250 à 300 millions de dollars, selon le Financial Times. La sortie du périmètre de cette division ne constitue pas une surprise, et va dans le sens du recentrage du groupe. "A ce stade, rien n’est suffisamment précis pour être divulgué", a répondu la société dans un communiqué.. En juin, le trafic passagers d' Air France KLM a progressé de 4,2% pour une offre en hausse de 2,5%. Elis vend une division de Clinical Solutions au Royaume-Uni. Les actionnaires d' Ingenico représentant 50,6% des actions en circulation optent pour le dividende en actions. L'Elysée aurait tranché en faveur d'un déremboursement de l'homéopathie, selon Le JDD, ce qui pèsera sur Boiron AB Science obtient une publication dans une revue scientifique. La société Les Nouveaux Constructeurs prévoit une réorganisation juridique et la filialisation de sa division prestations de services de promotion immobilière. Predilife lève 1,35 million d'euros par placement privé à 7 EUR l'action. Deutsche Bank va supprimer 18 000 emplois dans le cadre d'un plan de restructuration qui coûtera 7,4 milliards d'euros, passant aussi par un arrêt des activités sur les marchés actions et une réduction de la taille de sa banque d'investissement. Le numéro un allemand du secteur était attendu depuis plusieurs semaines sur sa stratégie, qui avait suscité beaucoup de rumeurs. L'établissement va créer, dans le cadre de cette réorganisation, une structure de défaisance qui portera environ 74 milliards d'euros d'actifs pondérés des risques dont elle souhaite se débarrasser. Equinor ASA va vendre 16% de Lundin Petroleum pour 1,56 milliard de dollars. Le prix proposé représente une décote de 9,6% sur le cours de clôture de vendredi. Après cette opération, Equinor conservera 4,9% du capital de Lundin. En parallèle, il prend une participation directe de 2,6% dans le champ pétrolier Johan Sverdrup pour 910 millions de dollars.. L'ICO, l'organisme de protection des données britannique, va infliger une amende de 183,4 millions de livres à British Airways pour l'énorme fuite de données passagers consécutive à un piratage en 2018. Le transporteur estime que la sanction est disproportionnée au regard de sa réactivité. Il va plaider sa cause auprès de l'organisme pour réduire la facture et n'écarte pas un appel si l'amende venait à être confirmée. Tesco et d'autres chaînes de la grande distribution testent des magasins sans employés équipés de caméras qui calculent automatiquement le ticket des consommateurs. WeWork serait en train de lever 4 milliards de dollars de dette avant son entrée en bourse, selon les informations du Wall Street Journal. Julius Baer a nommé Philipp Rickenbacher CEO, à partir du 1septembre.. En Europe, Repsol fait le point sur ses performances financières, Sodexo annonce ses revenus sur 9 mois et Air France KLM publie son trafic de juin.