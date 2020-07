EN DIRECT DES MARCHES : Soitec, Sodexo, Microsoft, Uber, Air Liquide...

En France

Un accord pour Soitec. Soitec signe d’un accord commercial avec Qualcomm Technologies portant sur l’approvisionnement de substrats innovants piézoélectriques-sur-isolant pour les filtres RF 4G et 5G.

Révision à la baisse. Sodexo abaisse sa prévision de chiffre d'affaires pour le deuxième semestre de son exercice 2019-2020, alors que ses revenus ont chuté de 30% en données organiques au troisième trimestre, période où le groupe a subi de plein fouet l'impact de la crise sanitaire. Sur les neuf premiers mois de son exercice décalé (de septembre à mai), le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 15,6 milliards d'euros, soit une baisse de 7,9% sur un an.

Coupons la poire en deux. Eiffage remporte en partenariat avec Engie un contrat de 58 millions d'euros pour réaliser le système de ventilation et de désenfumage de la ligne 16 et d'une partie de la ligne 17 du Grand Paris Express. Le contrat sera réparti entre Eiffage Energie (31 millions d'euros) et Engie Solutions (27 millions d'euros).

Nouveau plan d'économies en vue chez EDF. Electricité de France prépare un plan d'économies pour compenser l'impact du coronavirus et du confinement sur ses comptes. Des sources interrogées par Reuters ont indiqué que le plan nommé "Mimosa" devrait s'établir entre deux et trois milliards d'euros mais que les leviers d'économies n'étaient pas encore officiellement identifiés à ce stade.Le groupe a confirmé l'existence de ce plan mais donnera plus d'information lors de la présentation de ses résultats semestriels.

Initiative dans l'hydrogène. Air Liquide et le port de Rotterdam lancent une nouvelle initiative conjointe ayant pour objectif de permettre à 1 000 camions hydrogène zéro émission de relier les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne de l'Ouest d'ici 2025. Cette initiative devrait nécessiter le développement et le déploiement de 25 stations à hydrogène de grande capacité.

En bref

Icade cède un ensemble immobilier en cours de réalisation à Ivry-sur-Seine pour 109 millions d’euros au gestionnaire d’actifs Primonial REIM.

Voltalia signe un partenariat avec IKEA France pour la mise en place d'un service d'installation de panneaux solaires en toiture chez les particuliers.

Bic nomme Chad Spooner au poste de directeur financier.

Pharmagest Interactive nomme Grégoire de Rotalier, Directeur de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest, en tant que Directeur Général Délégué du Groupe.

Mauna Kea Technologies, procédé au tirage de la deuxième tranche de 6 millions d'euros au titre de l’accord de financement de 22,5 millions d’euros conclu le 20 juin 2019 avec la Banque européenne d’investissement.

Europlasma réalise le regroupement de ses actions à raison de 1 action nouvelle contre 2000 anciennes.

Dans le monde

Microsoft montre des marques d'intérêt pour acquérir la division de jeux vidéo de Warner Bros. Pour le moment, ce souhait n'est qu'une rumeur lancée par le média spécialisé The Information, qui cite des sources proche du dossier. La maison mère de Warner, AT&T, n'a pas confirmé ces rumeurs.

Uber s’offre Postmates, une société américaine de livraisons de repas, pour un montant d’environ 2,65 milliards de dollars. Fondée en 2011, la société Postmates propose plus de 600 000 restaurants et détaillants sur son application à travers les 50 états américains.

Les dirigeants d'Amazon, Apple, Google et Facebook seront auditionnés le 27 juillet par une commission de la Chambre américaine des représentants dans le cadre de l'enquête qu'elle mène sur de possibles entraves aux règles de la concurrence.

En bref

Sirius XM Holdings serait proche d'un accord pour acheter l'unité de podcasting Stitcher à EW Scripps pour environ 300 millions de dollars, selon des personnes proches du dossier.

Heidelbercement prévient qu’une revue de ses actifs au cours du deuxième trimestre l'avait contraint à passer dans ses comptes une dépréciation de 3,4 milliards d'euros en raison de l'impact sur son activité du Brexit et de la pandémie de coronavirus.

Samsung prévoit une augmentation de 22,7% de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre.

Nissan Motor a levé 7.8 milliards de dollars auprès de ses créanciers depuis le mois d’avril afin de consolider sa trésorerie pour faire face à la baisse des ventes liée à la crise du Covid-19.

Ça publie. Sodexo, Getlink, JD Sports, TFF Group, Figeac Aero…