EN DIRECT DES MARCHES : Suez, Engie, Airbus, TechnipFMC, Sartorius Stedim, Solocal, Nexi, Cineworld, Tesla...

En France

Inconciliables ? Veolia a annoncé dimanche s'engager de façon inconditionnelle à ne pas lancer d'OPA hostile sur Suez après le rachat de 29,9% du capital à Engie, tandis que Suez donne toujours sa préférence à une solution avec Ardian. Dimanche, Veolia a laissé entendre que des avancées avaient été obtenues avec le management de Suez, ce que ce dernier dément. La date-butoir de la proposition de Veolia à Engie est fixée à ce soir.

McGregor confirmée chez Engie. Comme les dernières rumeurs de laissaient penser, Catherine McGregor va prendre les commandes d'Engie, en provenance de TechnipFMC, dont elle dirigeait la branche Energies, un poste auquel elle sera remplacée par Arnaud Pieton. Chez TechnipFMC, le départ de Catherine McGregor effraie les syndicats, qui avaient placé une grande confiance en elle alors que le management américain a entrepris la scission du groupe.

Marasme. Le COO d'Airbus, Michael Schöllhorn, estime que les perspectives du secteur aérien se sont encore détériorées avec le rebond de l'épidémie de coronavirus. La situation de l'industrie sera à l'automne bien moins bonne que ce qu'Airbus anticipait cet été, a-t-il indiqué au Handelsblatt, sans cacher que les 15 000 suppressions de postes déjà annoncées étaient un minimum.

Capitalisme à la française. La Cour d'appel de Paris confirme l'obligation de publication des comptes de la holding d'Arnaud Lagardère, Lagardère Capital & Management. Vivendi se dit en mesure de racheter les parts d'Amber dans Lagardère et ainsi d'avoir à déposer une OPA, même si ce scénario n'est pour l'instant pas son intention première.

SSB se renforce en Slovénie. Sartorius Stedim Biotech va racheter le spécialiste slovène de la purification BIA Separations pour 360 M€, dont 240 M€ en numéraire et 120 M€ en titres. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année. Elle n'aura pas d'impact significatif sur les résultats du groupe. BIA devrait générer 25 M€ de revenus cette année, ce qui en fait une acquisition assez onéreuse. Toutefois, elle est très rentable et aura un effet relutif sur l'Ebitda de SSB.

En bref

Solocal lève 336 M€ dans le cadre de son plan de restructuration financière, propulsant son créancier Golden Tree à 26% du capital.

Getlink enregistre une hausse de son trafic navettes camions sur un an en septembre, mais souffre toujours sur les automobiles.

Abionyx Pharma lance une augmentation de capital de 1,85 M€ à 0,69 EUR par action, pour relancer la production de CER-001.

La Société Anonyme des Bains de Mer, qui gère notamment les casinos monégasques, confrontée à une situation financière délicate, qui la pousse à durcir sa restructuration, en lançant un plan de départs volontaires, un plan social et une renégociation de certains acquis sociaux. Delta Drone tire 1 M€ d'ORNAN.

Orege vend une seconde unité SLG à GCUA.

Hoffmann Green Cement a publié ses comptes.

Dans le monde

Un mariage dans les paiements. Les deux stars italiennes du paiement, Nexi et SIA vont se rapprocher via une opération en actions. La nouvelle entreprise, détenue à 70% par les actionnaires de Nexi, pèsera 15 Mds€ et générera 1,8 Md€ de revenus et 1 Md€ d'Ebitda. Le secteur poursuit donc sa consolidation après l'effondrement de Wirecard et le rapprochement entre Worldline et Ingenico.

Ecran noir. Cineworld va fermer toutes ses salles aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande, selon les informations obtenues par le Sunday Times, à cause du report de sorties des films majeurs. Le groupe emploie 37 500 emplois et exploite environ 800 sites.

Tesla bientôt en Inde. Tesla pourrait se lancer en Inde dès 2021, selon Elon Musk. Initialement, le constructeur espérait démarrer en 2020, mais le contexte n'a pas permis de lancer le projet. L'Américain a par ailleurs annoncé l'acquisition de l'allemand ATW Automation, un assembleur de batteries.

En bref