EN DIRECT DES MARCHES : Suez, Europcar, Altice Europe, Rothschild, Kraft Heinz, Apple, Oracle, Facebook...

En France

Ça bouge chez Suez… et autour. Engie réunit jeudi son conseil d'administration pour examiner le projet de rachat de ses parts dans Suez par Veolia et les alternatives possibles. Suez annonce ce matin en parallèle la signature d'une entrée en négociations exclusives pour un "partenariat stratégique" avec le groupe Schwarz, à qui le Français vend en parallèle ses activités de recyclage et valorisation dans quatre pays d’Europe continentale (Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne et Pologne) pour 1,1 Md€. Par ailleurs, le fonds Meridiam veut s'allier à la CNP Assurances pour racheter les actifs de Suez dans l'eau dans le cadre du projet de Veolia. S'il va à son terme bien sûr.

Le grand écart des notations. S&P abaisse à "CC" la notation crédit d'Europcar, qui se retrouve dans les abysses de l'échelle de classement de l'agence, compte tenu d'une situation financière extrêmement préoccupante. A l'autre extrémité, Fitch confirme le "AA-" de la Scor, qui reste l'une des sociétés les mieux notées en France. Pour donner du baume au cœur à Europcar, la Scor avait frôlé la faillite il y a 18 ans.

Qui est Patrick Drahi ? Notre vidéo Zonebourse du jour est consacrée à Patrick Drahi. Xavier nous présente le parcours de l'homme d'affaires et ce qui a fait son succès alors qu'il vient de proposer de retirer Altice Europe de la cote.

En bref

OncoDNA a déposé son projet d'OPA amicale sur Integragen à 2,20 EUR l'action, conformément à ce qui avait été annoncé plus tôt dans l'année.

Benoît Hennault remplace Alain Marion comme président du directoire d'Herige.

Apax France X (Altamir) investit dans le Groupe Crystal.

Don't Nod sortira Twin Mirror, son premier jeu autoédité, le 1 er décembre.

décembre. Europlasma et l'Université d'Hangzhou créent un centre de recherche pour le traitement des cendres volantes et le recyclage de l'aluminium.

Eurobio Scientific obtient le marquage CE de son test PCR COVID EBX FluCoSyn.

Néovacs lance la seconde campagne de recrutement de son fonds d'amorçage Covid-19.

Rothschild, GL Events, Tessi, Poxel, Sodifrance, I.Ceram, SpineGuard, Easyvista, Implanet, Agripower, Fermentalg et Tivoly ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Du fromage US. The Kraft Heinz a vendu sa division fromagère nord-américaine au français Lactalis, pour 3,2 Mds$. Cette transaction majeure pour l'entreprise hexagonale, non cotée, devrait se conclure d'ici fin juin prochain. Les États-Unis deviennent le second marché de Lactalis après la France.

Réduction de voilure. Aux dernières rumeurs, Deutsche Lufthansa pourrait durcir son plan de restructuration, en supprimant 2000 emplois de plus que les 26 000 prévus et en réduisant sa flotte de 130 appareils au lieu des 100 évoqués jusqu'ici. La compagnie comptait environ 140 000 salariés avant la crise de la Covid-19.

Dans le collimateur. Les informations du Wall Street Journal laissent penser que l'antitrust américain prépare un procès contre Facebook. La FTC pourrait poursuivre le réseau social pour abus de position dominante, mais aucune décision définitive n'a encore été prise. Si FB se retrouve mis en cause, on voit franchement mal comment les autres géants de la tech ne le seraient pas aussi.

Grand-messe de rentrée. Apple a présenté hier ses dernières offres (un forfait de services, une montre connectée avec de nouvelles fonctionnalités…) en précisant que ses prochains iPhones auraient quelques semaines de retard. Le détail des annonces est ici.

TikTok en cours d'examen. Oracle et ByteDance suspendus au verdict de la Maison Blanche sur le montage proposé pour assurer la survie de TikTok aux Etats-Unis. Le projet prévoit que ByteDance reste majoritaire, ce qui pourrait ne pas être du goût de Donald Trump. Affaire à suivre…

En bref

FedEx flambe après la clôture américaine (+8%) après la publication de ses résultats trimestriels.

Microsoft a relevé de 10% son dividende trimestriel, après la publication de solides résultats.

Snowflakes, en cours d'entrée en bourse aux Etats-Unis, devrait fixer le prix de son IPO à 120 USD, contre 100 à 110 USD précédemment estimé et même 78 et 85 USD dans le projet initial.

Kohl's va supprimer 15% de ses fonctions support.

Le département américain de la justice a ouvert une enquête sur les allégations de fraude visant Nikola.

Julius Bär pourrait payer plus de 10 millions dans l'affaire Fifa.

Geberit lance un programme de rachat d'actions.

Ça publie. Inditex, Oak Street, SoftwareOne, Wendel, Virbac, Synergie, LNA Santé, Aubay, Inventiva…