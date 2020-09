EN DIRECT DES MARCHES : Suez, Lagardère, Sanofi, Ubisoft, Apple, AstraZeneca, Amazon, Zoom...

En France

Suez dit non. Le conseil d'administration de Suez a rejeté l'offre "non sollicitée" de rachat par Veolia, libellée à 15,50 EUR, et veut que la société reste indépendante. Engie, qui détient 29,9% du capital, considérerait en outre que le prix proposé est trop faible, selon plusieurs sources. Hier en bourse, les trois titres ont progressé fortement, signe que les investisseurs voient des opportunités pour chacune des parties dans ce projet. Une phase plus complexe s'amorce, avec des négociations possibles même si la position de Suez apparaît particulièrement tranchée.

En berne. Les immatriculations de véhicules neufs se sont contractées de près de 20% en France en août, selon le CCFA, avec une baisse plus prononcée chez Renault (-19,9%) que chez Peugeot (-8,4%). L'activité de Volkswagen a été particulièrement faible avec des immatriculations en baisse de 35%. Août marque une rechute après la légère reprise constatée en juillet.

La guerre continue. Lagardère a repoussé l'idée d'une assemblée générale extraordinaire et propose d'engager le "dialogue actionnarial" avec Amber et Vivendi. Mais le duo ne l'entend pas de cette oreille et a annoncé ce matin avoir saisi le tribunal de commerce de Paris en vue d'obtenir la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. La forteresse Lagardère reste assiégée.

En bref

L'Oréal lance une seconde opération d'actionnariat salarié, dont le prix sera fixé le 14 septembre prochain, pour une période de souscription allant du 17 septembre au 2 octobre 2020.

Total va investir dans l'éolien offshore en Corée du Sud.

L’essai de phase III de Sanofi évaluant Kevzara sur les patients avec une forme sévère de Covid-19 est un échec.

Air France-KLM rembourse l'emprunt obligataire subordonné perpétuel de 600 M€ émis en 2015.

Ubisoft nomme Virginie Haas au poste de chef opérationnel des studios en remplacement de Christine Burgess-Quémard.

Verallia change de directeur financier et nomme Romain Barral directeur des opérations.

Biophytis inclut son premier patient dans COVA, un essai clinique de phase II/III avec Sarconeos pour le traitement de patients atteints d’insuffisance respiratoire aiguë liée à la Covid-19.

Europlasma reconvoque son assemblée générale mixte le 22 septembre, faute de quorum sur première convocation le 31 août.

Memscap, Freelance.com, Kumulus Vape et Pharmasimple ont publié leurs comptes.

Dans le monde

AZS1222 dans la dernière ligne droite. Le candidat vaccin d'AstraZeneca contre le coronavirus entre en phase III aux États-Unis. Le laboratoire britannique a déclaré lundi qu'il avait commencé à recruter des adultes pour une étude financée par les États-Unis et portant sur 30 000 sujets en phase finale de son candidat vaccin COVID-19, baptisé AZD1222. Il développe son vaccin en collaboration avec des chercheurs de l'université d'Oxford.

L'iPhone 5G arrive. Apple a demandé à ses fournisseurs de se préparer à disposer des pièces pour construire au moins 75 millions d'iPhones 5G pour la fin de l'année, ainsi que de nouveaux modèles de montres, un nouvel iPad Air et un HomePod plus petit, selon Bloomberg.

Star de la visio. Zoom Video Communications flambe de 20% post-séance après avoir relevé ses prévisions. Le service de conférences en ligne popularisé par les besoins liés au coronavirus a quadruplé ses revenus sur le trimestre clos fin juillet. Zoom pense réaliser un chiffre d'affaires de 2,38 Mds$ sur l'exercice en cours (vs 1,79 Md$ précédemment envisagé) et un bénéfice opérationnel ajusté de 740 M$ (vs. 367,5 M$).

Prime Drone. Amazon.com veut accélérer ses essais sur la livraison express par drones, pour proposer à terme un système de livraison en 30 minutes. Wing, filiale d'Alphabet était devenue en octobre la première société à livrer par drones aux Etats-Unis, dans une zone rurale de Virginie.

TIM se transforme. Le conseil d'administration de Telecom Italia a approuvé la création d'un réseau unique de fibre optique en Italie, en partenariat avec son concurrent Open Fiber. Il a aussi autorisé la cession au fonds KKR d'une participation de 37,5% dans sa filiale d'infrastructures filaires du "dernier kilomètre".

En bref

