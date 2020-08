EN DIRECT DES MARCHES : Suez, Schneider, Tour Eiffel, Solocal, Gaussin, Aramco, Twitter, Berkshire Hathaway, Huawei...

En France

L'ombre d'un doute. Alstom veut toujours racheter Bombardier Transport, mais dans des conditions qui pourraient être revues en baisse compte tenu de la dégradation des résultats du Canadien, tels qu'annoncés le 6 août. "Alstom maintient sa forte conviction dans le rationnel stratégique de l’acquisition de Bombardier Transport et est confiante dans sa capacité à rétablir à moyen terme la rentabilité et les performances commerciales des activités de Bombardier Transport", explique le groupe français. Il communiquera évidemment dès que possible sur cette question fondamentale.

Un prétendant pour les actifs de Suez. De nouvelles rumeurs semblent corroborer celles qui ont circulé ces dernières semaines : l'allemand Schwarz négocierait le rachat des activités de Suez dans les déchets dans plusieurs pays européens. Le périmètre concerné, qui comprend le Benelux et l'Allemagne, pourrait être valorisé 3 Mds€. La filiale suédoise pourrait aussi faire partie d'un accord. Selon la formule consacrée, les discussions n'en seraient qu'à un stade préliminaire et pourraient ne pas aboutir.

Tour Eiffel vend Strasbourg. La Foncière Tour Eiffel a cédé le complexe strasbourgeois de 34 000 m2 Le Parc des Tanneries au Groupe Duval, dans des conditions financières qui n'ont pas été communiquées. Cette opération portant sur un actif nécessitant un redéveloppement fait partie du programme de recentrage décidé par la société.

C'est reparti. Solocal lance ses opérations de restructuration financière, notamment la réduction du capital social via un abaissement de la valeur nominale des actions de 0,10 à 0,01 EUR. Cette opération comptable permettra de lancer les augmentations de capital prévues. Parmi les autres réalisations, la société cite un prêt Atout de 16 M€ à souscrire auprès de Bpifrance et l'émission d'une obligation de 17,7 M€ au profit de certains créanciers.

Hyperloop concrétise avec Gaussin. Hyperloop Transportation Technologies entre au capital de Gaussin à 9,91 EUR l'action (vs un cours actuel de 2,616 EUR), pour un investissement de 0,88 M€, via une augmentation de capital réservée. L'opération a été montée par compensation de créance. Les grandes lignes de l'accord avaient été présentée le 27 février dernier.

En bref

Réalités a levé 14,8 M€ via une augmentation de capital à 20 EUR par action.

Axel Duroux va prendre la direction générale d'EuropaCorp à la place de Luc Besson, qui conservera la présidence non-exécutive du conseil d'administration.

Eurofins-Cerep publie une méthode de détection précoce des propagateurs asymptomatiques du virus SARS-CoV-2 qui ne nécessite pas de test clinique PCR sur l'homme.

Un nouveau directeur médical pour Pharnext.

Archos, PSB Industries et Groupe JAJ ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Aramco souffre mais dégage des bénéfices. Le bénéfice net de Saudi Arabian Oil (Aramco) a chuté de 73,4% à cause des prix pétroliers, mais reste copieux à 6,6 Mds$. Le Saoudien échappe donc aux pertes annoncées par d'autres majors pétrolières, mais sans avoir pris des ajustements comptables importants pour intégrer des cours pétroliers potentiellement dégradés pour le moyen / long terme. Et s'il fait des efforts sur ses coûts et ses investissements, il n'en distribuera pas moins 18,75 Mds$ de dividendes au titre du T2.

Twitter entre dans l'arène TikTok. Twitter aurait approché ByteDance pour faire part de son intérêt pour les opérations américaines de TikTok, également convoitées par Microsoft, selon plusieurs sources bien informées. Le Wall Street Journal révèle l'existence de discussions préliminaires. Dans ce dossier singulier où le politique est venu se télescoper avec l'économique sous la pression de la Maison Blanche, l'incertitude est encore grande.

Berkshire fait le dos rond. Berkshire Hathaway a racheté plus de 5 Mds$ d'actions au T2, qui s'est achevé sur des bénéfices avant impôts de 5,5 Mds$, en baisse de plus de 10%. Le holding de Warren Buffett a souffert de son exposition à des secteurs étrillés en bourse, comme l'énergie ou le transport. Pas flamboyant, mais pas affreux pour autant.

Aveva à l'offensive ? Selon les informations de l'agence Bloomberg, Aveva négocierait le rachat de OSIsoft, dont SoftBank est actionnaire. Le montant de la transaction pourrait atteindre 5 Mds$. Aveva a pour actionnaire majoritaire Schneider Electric. OSIsoft est un éditeur californien de logiciels dont la solution PI System est utilisée dans l'industrie pour exploiter de grosses masses de données en temps réel.

En bref

Huawei ne produira plus de puces Kirin à partir de mi-décembre à cause de l'arrêt de la fourniture de composants par Taiwan Semiconductor, effrayé par les sanctions américaines.

Fitch fait passer la dette de Rolls-Royce en catégorie spéculative, à "BB+".

Anders Opedal va prendre les commandes d'Equinor.

Roche en échec sur l'etrolizumab en traitement de maintien de la rectocolite.

Novavax collabore avec Takeda Pharmaceutical pour son candidat vaccin contre la Covid-19.

Kardex prend une part minoritaire de Rocket Solution.

Ça publie. Duke Energy, Barrick Gold, Marriott, Tencent, ICA Gruppen…