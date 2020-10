EN DIRECT DES MARCHES : Suez, Total, Worldline/Ingenico, STMicroelectronics, Genfit, Medtronic, Moderna...

En France

Encore un mois baissier dans l'automobile. En septembre, les immatriculations de véhicules neufs se sont contractées de 3% en France, selon le CCFA. Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes de véhicules neufs affichent une baisse de 28,92%. Les groupes français Renault (-5,8%) et Peugeot (-4,35%) sousperforment.

Feu vert. L'UE valide le rachat d'Ingenico par Worldline, sous réserve de quelques cessions sur de petits marchés. Après ce feu vert, l'AMF fera connaître rapidement la date de clôture de l'OPA amicale. Worldline va devoir céder quelques portefeuilles de contrats d’acquisition commerçants d’Ingenico en Autriche et en Belgique et de Worldline au Luxembourg, représentant un chiffre d’affaires annuel d’environ 25 M€.

L'étau se resserre sur Suez. A la demande d'Engie, Veolia accepte de prolonger la validité de son offre rehaussée sur Suez jusqu'au 5 octobre. Engie, qui détient 29,9% du capital de Suez, semble séduit par la proposition à 18 EUR par action formulée par Veolia, améliorée par rapport aux 15,50 EUR proposés initialement. On apprend en parallèle que le fonds Ardian aurait approché Engie pour lui racheter ses 29,9%, une approche "soutenue par le conseil d'administration de Suez et par l'administrateur représentant les salariés".

Total Eren en bourse à terme ? Patrick Pouyanné, le PDG de Total, estime qu'une entrée en bourse de la filiale renouvelable Total Eren est envisageable. L'entreprise met l'accent sur les énergies renouvelables, sans renoncer pour autant aux énergies fossiles. Le "virage" pris par Total a séduit hier les investisseurs, qui ont fait progresser de 3% le titre.

Mieux que prévu. STMicroelectronics annonce que ses revenus du 3e trimestre sont au-dessus du haut de la fourchette de prévisions. "La forte accélération de la demande pour les produits automobiles et les microcontrôleurs ainsi que les programmes engagés auprès de nos clients pour l'électronique personnelle ont été les principaux facteurs qui ont contribué à ce résultat", a indiqué le PDG. Le chiffre d'affaires annuel devrait dépasser 9,65 Mds$, alors que le consensus est à 9,455 Mds$.

En bref

Dans le monde

Novembre, pour Moderna. Le patron de Moderna, Stéphane Bancel, a précisé au Financial Times que son candidat vaccin contre le coronavirus ne sera pas prêt avant l'élection présidentielle américaine. Le laboratoire aura du mal à être en ordre de bataille pour obtenir une autorisation en urgence avant le 25 novembre. Un discours cohérent avec les déclarations précédentes, même si quelques espoirs avaient été placés dans le lancement d'une procédure dès octobre.

Concurrence déloyale ? Le Wall Street Journal a appris que le département américain de la justice enquête sur Medtronic, qui aurait peut-être cherché à limiter la production de ses concurrents dans le domaine des respirateurs.

Nice flight. Pour ce que ça vaut, il semblerait que le patron de l'agence américaine de certification de l'aviation civile a apprécié son vol en 737MAX organisé par The Boeing Company. "J'ai aimé ce que j'ai vu lors du vol de ce matin", a expliqué l'intéressé, Steve Dickson. L'industriel espère faire revoler l'appareil cette année, même si la confiance que lui accordera le public reste à démontrer.

Bayer charge la barque. Bayer lance un plan d'économie de plus de 1,5 Md€ d'ici 2024 et prend une lourde dépréciation sur son agrochimie, de l'ordre de 5 à 10 Mds€. Le groupe met cette situation sur le compte de la baisse des cours des matières premières, d'une concurrence plus rude dans le secteur du soja, d'une diminution de la consommation de biocarburants et d'effets de changes négatifs. Plusieurs analystes ont réduit leurs projections après cette annonce.

Hémorragie. American Airlines va commencer à partir d'aujourd'hui à licencier 19 000 salariés, à défaut de plan de soutien fédéral au secteur aérien. United Continental devrait de son côté supprimer 13 000 postes. Les transporteurs aériens, comme d'autres acteurs économiques, sont dépendants du second plan de soutien économique, toujours en débat au Capitole.

En bref

La FDA se pencherait plus en profondeur sur un cas grave d'effet secondaire dans l'étude en cours menée par AstraZeneca sur son candidat-vaccin, sans que cela remette a priori en cause la poursuite de l'essai.

The Allstate va supprimer environ 8% de ses 40 000 emplois.

Aux États-Unis, Facebook interdit les publicités qui dénoncent une pseudo-vaste fraudent électorale.

La Fed a autorisé le rachat du courtier E*Trade par Morgan Stanley.

Google a prévu de lancer de Smartphone compatible 5G et dans un tout autre registre serait tout proche d'obtenir le feu vert au rachat de Fitbit en Europe.

Pour sa première cotation à New York, Palantir s'envole.

Nestlé poursuit l'expansion de Purina aux Etats-Unis.

Ça publie. PepsiCo, Constellation Brands, Hennes & Mauritz, Conagra, Argan, Skistar, Kaufman…