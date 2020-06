EN DIRECT DES MARCHES : Teleperformance, Sodexo, 5G, Technicolor, Lumibird, Nestlé, Boeing, Sony, Hertz...

En France

Des changements indiciels à Paris. Teleperformance va remplacer Sodexo au sein du CAC40 à compter du 22 juin, tandis qu'Europcar, Quadient et Verallia sortent du SBF120 au profit d'Albioma, Neoen et Robertet. Que faut-il retenir de cette revue des indices ? Que l'avènement de Teleperformance vient récompenser un parcours exemplaire ces dernières années et que les "néo-énergéticiens" font leur apparition au sein du SBF120. Quant à Robertet, son arrivée dans l'indice large parisien est une consécration pour cette ETI familiale de grande qualité, présente sur un marché stratégique, qui a su conserver son indépendance malgré la convoitise qu'elle suscite chez ses concurrents suisses.

La 5G aux enchères en septembre. Les enchères pour l'attribution des fréquences 5G restant à attribuer en France auront lieu entre le 20 et 30 septembre, a officialisé l'Arcep, qui proposera 11 blocs de 10 MHz à un prix plancher de 70 M€ pièce. Bouygues Telecom, Orange, Free (Iliad) et SFR (Altice Europe) avaient déjà obtenu chacune un bloc de 50 MHz pour 350 M€ l'unité.

Technicolor demande une SFA. Technicolor va solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée pour faciliter la restructuration de sa dette, en particulier pour réduire le taux de consentement nécessaire de ses créanciers pour une telle opération. Le groupe avait déjà bénéficié d'une procédure de conciliation ouverte le 2 juin. En parallèle de la "SFA", le management a demandé une procédure de reconnaissance pour qu'elle prenne effet aux Etats-Unis. Grosso-modo, le dispositif va lui permettre d'échapper à l'obligation de convaincre 100% des créanciers pour amender les termes de la dette.

36,3 M€ pour Lumibird. L'augmentation de capital conduite par Lumibird a permis à la société de lever 36,3 M€, en plaçant un peu plus de 4 millions d'actions à 9 EUR pièce. L'opération a été bien accueillie puisque la clause d'extension a été exercée en intégralité. Les fonds serviront en priorité à financer des acquisitions.

En bref

Dans le monde

Nestlé Waters en cure d'amaigrissement. Nestlé songe à se séparer de ses Eaux les moins stratégiques en Amérique du Nord, notamment Pure Life, pour se concentrer sur ses marques internationales ou haut de gamme. Nestlé Eaux a dégagé un chiffre d'affaires de 7,8 MdsCHF en 20019, dont 3,4 MdsCHF aux Etats-Unis hors marques internationales. "L'entreprise a décidé d'explorer des options stratégiques, y compris une vente potentielle, pour la majorité des activités de Nestlé Waters en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), à l'exclusion de ses marques internationales", précise un communiqué. Le processus devrait aboutir début 2021.

Slow down. Boeing a demandé à son principal fournisseur, Spirit Aerosystems, de geler la production de composants pour le B737Max, afin d'éviter de créer un embouteillage de production. Le sous-traitant a précisé que son donneur d'ordre a demandé à réduire la cadence sur quatre appareils en cours d'assemblage, et à ne pas démarrer le travail sur seize autres. "Pour tenir compte du ralentissement de la montée en cadence et pour aligner nos stocks d'approvisionnement, nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs pour ajuster les calendriers de livraison et les profils tarifaires en fonction des besoins", s'est contenté de commenter l'avionneur.

25 jeux exclusifs pour PS5. Sony a dévoilé ce matin plus d'une vingtaine de titres exclusifs sur la future PS5. "Spiderman" et le jeu de course automobile "Gran Turismo" font partie du "lineup". La conférence de présentation, diffusée sur YouTube et Twitch, a réuni plus de 2 millions de spectateurs.

Hertz innove. Hertz Global Holdings a beau être en faillite, la société lance une augmentation de capital pour tirer parti de l'envolée récente et pas vraiment orthodoxe de ses cours, dont nous parlions hier. Un événement inédit, à en croire un universitaire cité par la presse américaine. D'autant plus qu'il intervient alors que le NYSE a prévenu l'entreprise qu'elle allait être radiée de la cote, ce que Hertz a prévu de contester en justice.

BA vend les tableaux de famille. C'est davantage une anecdote qu'une information financière, mais British Airways (International Consolidated Airlines) va vendre une dizaine d'œuvres d'art qui ornent aujourd'hui les bureaux de ses cadres dirigeants pour améliorer sa trésorerie. L'opération pourrait toutefois rapporter pas mal d'argent, puisqu'au moins une des œuvres est évaluée à plus d'1 M£. BA possède des créations de Damien Hirst, Peter Doig ou Bridget Riley.

En bref