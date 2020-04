EN DIRECT DES MARCHES : Thales, Air France, Teleperformance, Imerys, Sanofi, Edenred, Samsung, Alcon...

Thales renonce aussi. Le groupe d'électronique et de défense a fait savoir ce matin qu'il ne distribuera pas le solde de son dividende au titre de l'exercice 2019, ce qui représente 430 M€ d'économies. Thales retire ses objectifs financiers et met en place un plan d'adaptation, tout en annonçant la signature d'un crédit syndiqué complémentaire de 2 Mds€. L'Etat avait appelé les sociétés dont il est actionnaire, dont Thales, à ne pas verser de coupon.

Supercopter. Le fameux "hélicoptère monnaie", cadeau des banques centrales ou des états à leurs citoyens, est passé de douce utopie à la réalité. Aura-t-il un impact réel sur l'économie et à quel coût ? La réponse dans la dernière vidéo Zonebourse :

Air France-KLM saisit la main tendue. "Le soutien des Etats français et néerlandais est absolument nécessaire pour passer le cap, nous sommes reconnaissants que les deux gouvernements nous aient promis de l'apporter", a déclaré Anne Rigail, la directrice générale d'Air France, au Figaro, confirmant les rumeurs de soutien des deux nations de tutelle d'Air France-KLM. La dirigeante a en outre confirmé que ce soutien sera nécessaire assez rapidement.

La banque sous surveillance. L'agence Fitch place la notation crédit de Société Générale et BNP Paribas sous surveillance avec implications négatives. Sans grande surprise, le spécialiste de la notation crédit estime que les établissements vont souffrir de la crise actuelle. Crédit Agricole s'en sort un peu mieux, même si la perspective d'évolution de sa dette a été dégradée de stable à négative. La surveillance négative signifie que Fitch va probablement réduire la notation crédit à court terme, tandis que la perspective négative implique une baisse potentielle mais à plus longue échéance. Subtil.

Des annonces pour Sanofi. Actualité chargée aujourd'hui pour le laboratoire français. D'une part, Sanofi et Regeneron ont amendé leurs accords concernant Praluent, le Français conservant la distribution internationale et l'Américain celle des Etats-Unis. La réflexion sur Kevzara est allongée, au regard des tests actuels contre le Covid-19. Sanofi a en outre émis 500 M€ d'obligations dans le cadre de son programme EMTN, en deux tranches à 5 et 10 ans, avec des coupons respectifs de 1 et 1,5%.

Production off. Airbus a suspendu la production et l'assemblage sur ses sites de Brême et Stade (Allemagne) et de Mobile (Etats-Unis) en attendant des jours meilleurs. L'industriel avait déjà stoppé son activité de production en France, en Espagne et au Royaume-Uni.

Ils communiquent sur le Covid-19 et ses conséquences. Edenred, Nexans, Teleperformance, Wavestone, Vinci, Medincell, Augros, Imerys, Alten, Mersen et Stef.

En bref en France. Tikehau Capital accroît sa participation dans IREIT Global. GTT - Gaztransport et Technigaz nomme Eric Dehouck directeur général adjoint et membre du comité exécutif. Akka détient plus de 99% de Data Respons. Onxeo reçoit 6,6 M$ en contrepartie de la concession de droits exclusifs additionnels sur belinostat à Acrotech Biopharma. I.Ceram obtient une publication dans une revue spécialisée. Amoeba annonce l'émission de la première tranche de 26 OCA. Pharmagest prend le contrôle de PandaLab. Carmat obtient la validation définitive de son dossier Forfait Innovation par la HAS. Verimatrix fait intégrer sa solution watermarking serveur à la plate-forme Akamai Intelligent Edge. Ober, GeNeuro, Biosynex et Videlio ont publié leurs comptes.

Mieux que prévu. Samsung va dépasser les attentes de chiffre d'affaires au 1er trimestre, grâce aux ventes de puces pour PC et serveurs, qui ont compensé le déclin de la demande pour les smartphones et télévisions provoqué par l'épidémie du Covid-19. Le sud-coréen n'échappera pas au second trimestre à une morsure plus violente de la crise du Covid-19.

Quel avenir pour Germanwings ? Lufthansa pourrait profiter de la crise actuelle pour fermer sa filiale à bas coûts Germanwings, selon des rumeurs qui circulent avant un conseil d'administration prévu aujourd'hui. Un porte-parole du transporteur a indiqué à Reuters qu'aucune décision n'a encore été prise, et que toutes les options restent sur la table, sans doute un écran de fumée puisque le conseil est appelé à trancher aujourd'hui.

Fermetures prolongées dans l'automobile. Fiat Chrysler prolonge la fermeture de ses usines aux États-Unis et au Canada jusqu'au 4 mai, BMW jusqu'au 30 avril.

Trump et 3M se rabibochent. Les autorités américaines commandent 167 millions de masques à 3M Company sur trois mois. L'entreprise avait été sévèrement critiquée la semaine dernière par Donal Trump, avec sa finesse habituelle. Une partie des équipements devront être importée depuis la Chine, où l'Américain possède une usine de production.

En bref ailleurs. La fondation Visa mobilise 210 M$ pour aider les PME à faire face au Covid-19. Les actions Carnival ont bondi de 20% hier à l'annonce d'une entrée du fonds souverain saoudien à hauteur de 8,2% du capital. Godaddy acquiert l'activité Registry de Neustar. Boeing suspend la production du 787 en Caroline-du-Sud. Pershing Square renforce ses positions dans Berkshire Hathaway et reprend position dans Starbucks. Silver Lake et Sixth Street Partners vont investir 1 Md$ dans Airbnb. Hier, un communiqué est parti par erreur sur Businesswire pour annoncer les résultats du 1er trimestre de JPMorgan Chase : heureusement, il était vide et la banque publiera bien ses trimestriels le 14 avril. Alcon renonce à son dividende et à ses objectifs 2020.