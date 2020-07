EN DIRECT DES MARCHES : Thales, Dassault Aviation, Gecina, Worldline, Intel, Lonza, Disney, Wirecard...

EN FRANCE

Tour d'horizon des publications de résultats

Compagnie des Alpes : l'exploitant de remontées mécaniques et de parcs d'attractions a subi une contraction d'environ 28% de ses revenus sur neuf mois, à 483,45 M€. L'entreprise ne peut fournir à ce stade de prévisions annuelles.

Dassault Aviation : pas de miracle pour le groupe au premier semestre, avec un chiffre d'affaires et des résultats en baisse, et des prises de commandes qui se limitent à 984 M€, contre 2,9 Mds€ un an plus tôt. Le carnet compte toutefois 16,2 Mds€, via 68 Rafale et 42 Falcon. De nouveaux objectifs ont été énoncés : le chiffre d'affaires 2020 va baisser, avec la livraison de 30 Falcon et 13 Rafale, contre respectivement 40 et 13 précédemment envisagés.

Gecina : la foncière s'en tire plutôt bien au niveau du bilan semestriel, avec un actif net réévalué EPRA de reconstitution en hausse de 3,9%, à 191,70 EUR (actif net réévalué EPRA de continuation à 175 EUR). Le ratio LTV s'améliore à 33,2%. Gecina s'attend à un résultat récurrent net par action 2020 compris entre 5,55 et 5,70 EUR, contre une projection pré-coronavirus de 5,80 EUR.

Thales : les résultats ont naturellement baissé au 1er semestre, tandis que la société est en mesure de fournir des prévisions chiffrées relativement précises pour 2020, en marge de l'annonce d'un plan d'économies de 800 M€. "Au cours du deuxième semestre, sur la base d'un contexte sanitaire et économique se stabilisant, nous anticipons une augmentation significative de notre chiffre d'affaires par rapport au premier semestre et une marge opérationnelle récurrente qui devrait revenir à un niveau proche de celui du second semestre 2019", a commenté le PDG, Patrice Caine.

En bref

DANS LE MONDE

Tour d'horizon des publications de résultats

Equinor : le géant norvégien du pétrole enregistre une chute de 89% de ses performances opérationnelles au second trimestre, ce qui reste un peu meilleur que prévu.

Intel : si les résultats trimestriels sont plutôt bons, c'est l'annonce d'un retard de six mois pour le nouveau processeur du groupe qui fait l'actualité, entraînant une chute de 10% de l'action hors-séance, chute accentuée par les prises de profits constatées hier sur le segment technologique.

Lonza : les résultats semestriels sont en hausse, en ligne avec les attentes du marché. Le façonnier va mettre en vente sa division ingrédients de spécialité spour poursuivre son recentrage.

Schindler : en marge de résultats semestriels en baisse, l'ascensoriste suisse annonce la suppression de 2000 emplois.

Sulzer : le groupe parvient à rester dans le vert au 1er semestre, sur des chiffres un peu plus élevés que prévu.

Ecran noir. Walt Disney repousse la sortie en salles de Mulan, Avatar et Star Wars. La presse spécialisée évoque un coup dur pour les exploitants de salles, qui espéraient que Mulan les aiderait à redémarrer. La sortie, déjà repoussée au 21 août, est décalée sine die. Par ailleurs, Avatar et Star Wars auront un an de retard, avec des sorties prévues respectivement en décembre 2022 et décembre 2023.

B737MAX, oui mais… Southwest Airlines et American Airlines veulent toujours opérer le monocouloir de Boeing, mais les deux transporteurs aériens estiment que les contrats initiaux doivent être complètement revus, après les déboires subis par l'appareil, dont la re-certification ne pourrait intervenir qu'en 2021.

En bref