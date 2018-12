EN DIRECT DES MARCHES : Thales / Gemalto, Alstom, Air France, Renault, Suez, Huawei...

. Après une enquête approfondie, Bruxelles a validé le rachat de Gemalto par Thales . Le groupe d'électronique et de défense devra toutefois céder ses modules matériels de sécurité à usage général. Les deux entreprises sont en effet leaders mondiales des HSM.. Le fonds activiste a pris position dans Pernod Ricard en estimant que le groupe peut mieux faire en matière de gouvernance.. Siemens Mobility et Alstom ont proposé des concessions à l'UE pour obtenir le feu vert à leur mariage. L'antitrust craint pour la concurrence dans l'EEE. Les ajustements "portent principalement sur des activités de signalisation ainsi que des produits de matériels roulants".. L'Etat n'a pas encore connaissance du rapport d'enquête sur Carlos Ghosn, transmis hier par Nissan Renault . Le conseil d'administration de la marque au losange se réunit aujourd'hui. La justice japonaise a refusé hier à Ghosn une demande de remise en liberté. Engie a confirmé vouloir conserver ses parts dans Suez , sans les augmenter, mais en exploitant les synergies éventuelles entre les deux groupes. De quoi refroidir les rumeurs, récurrentes, d'une réintégration de Suez au sein d'Engie, dix ans après la scission.. Selon Europe 1, Anne Rigail, actuelle directrice générale déléguée, pourrait prendre les commandes d' Air France , l'une des deux principales divisions du groupe désormais piloté par Ben Smith.. Les banques françaises (dont BNP Paribas Crédit Agricole et Société Générale ) vont geler leurs tarifs en 2019, après une rencontre à l'Elysée.. Plusieurs grandes entreprises ( Total Publicis …) ont annoncé des primes exceptionnelles pour leurs employés.. L'usine Valeo d'Etaples va réaliser les deux-tiers de ses revenus avec des hybrides. Impala va racheter des titres Albioma Altamir . Les Fromageries Bel lancent un plan de réduction des coûts. Kerlink signe avec Loriot. Balyo et Norcan s'allient dans les robots. Drone Volt obtient une commande d'une armée d'Europe du Nord. Qwamplify et SII ont publié leurs comptes. Albioma rachète Eneco France. DBV et Gensight communiquent sur des études en cours.. La directrice financière d'Huawei a été remise en liberté sous caution au Canada. Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait intervenir auprès de son département à la justice pour éviter que l'affaire ne pollue les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.. Tencent Music lève 1,1 milliard de dollars lors de son IPO américaine, réalisée en bas de fourchette à 13 USD (fourchette initiale 13 à 15 USD). La filiale de Tencent est valorisée un peu plus de 21 milliards de dollars.. Leva racheter 3 milliards de francs d'actions entre 2019 et 2020 et promet de relever son dividende d'au moins 5% par an. Vivendi veut la tête du président de Telecom Italia Fulvio Conti, selon Bloomberg. Softbank pourrait céder ses parts dans Nvidia en 2019. Inditex a publié ses comptes. Cisco négocie le rachat de Luxtera, a appris Bloomberg, pour quelques centaines de millions de dollars.