EN DIRECT DES MARCHES : Thales, Valeo, Total, Airbus, Transgène, Huawei, Sony...

Nous sommes ravis de faire partie de la famille Android, mais Hongmeng est en phase de test, principalement en Chine

", a indiqué un porte-parole d'Huawei, qui a précisé que le SE pourrait être déployé en quelques mois si cela devenait nécessaire.

. On le sentait venir : Thales va remplacer Valeo dans le CAC40 à partir du 24 juin, a fait savoir le conseil scientifique des indices d'Euronext. Cette mise à jour permettra aussi la sortie de Worldline , éphémère occupant du "CAC41" après la cession de titres opérée par un autre pensionnaire de l'indice, Atos . Le groupe d'électronique et de défense Thales a plus que doublé son poids boursier en 5 ans et vient de croquer Gemalto, tandis que Valeo a beaucoup souffert depuis 2018. Thales était souvent considérée comme faisant partie du CAC40, à tort. Total serait près de racheter 30% de l'indien Adani pour 800 millions de dollars, selon le The Times of India. La Major avait signé l'année dernière une alliance multi-domaines avec le distributeur indien.. Retour sur le plus incroyable des trades sur le Forex, qui a permis à Georges Soros de gagner 1 milliard de dollars en un jour. Xavier explique tout dans notre dernière vidéo Zonebourse . Vigilance sur le secteur des semi-conducteurs ( STMicroelectronics et Soitec notamment en France), après l'avertissement lancé hier soir par Broadcom Inc , à cause du climat économique global et des restrictions imposées à Huawei, l'un de ses plus gros clients. L'Américain a expliqué que la mise au ban du Chinois allait lui coûter quelque 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires.Le fonds Indigo Partners pourrait opter pour le nouvel A321XLR d' Airbus et l'annoncer lors du salon du Bourget qui débute la semaine prochaine, a appris Reuters. En parallèle, l'industriel est arrivé à un accord définitif avec les pays européens clients de l'appareil de transport militaire A400M sur les nouveaux termes du contrat. Solder le contentieux A400M est un signal extrêmement positif pour le dossier, qui traîne le programme comme un boulet depuis plusieurs années. Pernod Ricard a procédé à l'acquisition de la marque de bourbon super premium Rabbit Hole, originaire du Kentucky. Les modalités financières ont été tenues secrètes.. Le laboratoire a annoncé ce matin le lancement d'une augmentation de capital pouvant atteindre 50 millions d'euros, en proposant des actions nouvelles à 2,34 EUR pièce. L'action Transgène cotait hier soir 2,93 EUR. Kering nomme Cédric Charbit, CEO de Balenciaga, dans son comité exécutif. En mai 2019, le trafic de Groupe ADP sur le périmètre Paris Aéroports est en hausse de 2,9% sur un an, avec 9,2 millions de passagers accueillis. Carrefour tient aujourd'hui son assemblée générale annuelle, après avoir reconduit deux facilités de crédit totalisant 3,9 milliards d'euros en y intégrant une composante RSE. EDF Pulse Croissance (filiale d' Electricité de France ) a acquis la société allemande Energy2market, un agrégateur de production renouvelable et de flexibilités locales. Air Liquide a acheté Medidis, un fournisseur néerlandais de produits et services respiratoires à domicile. Eiffage a été désigné mieux-disant sur la sécurisation de la route centre-Europe Atlantique. Arkema a partiellement refinancé ses obligations hybrides. Drone Volt pousse ses pions aux Etats-Unis. Kalray intégré dans le programme du processeur européen EPI. Cerenis lance une augmentation de capital. Capelli va lancer la construction du plus gros projet immobilier des Hauts de France. SpineGuard crée un centre d formation en Chine. Prodways et l’IRT Jules Verne s’associent dans la production des pièces titane de grandes dimensions pour l’aéronautique. Inventiva crée son conseil scientifique. Une nouvelle commande pour GTT Oeneo a publié ses comptes.. Plus de 600 sociétés américaines, dont Walmart et Target , ont exhorté Donald Trump à mettre fin au bras de fer commercial engagé avec la Chine, par crainte de son impact pour les consommateurs américains. "La mise en œuvre de tarifs douaniers généralisés n'est pas un outil efficace pour changer les pratiques commerciales déloyales de la Chine. Les droits de douane sont des taxes payées directement par les entreprises américaines ... et non par la Chine", est-il notamment écrit dans la lettre transmise à la Présidence. Sur le même sujet, les autorités américaines ont refusé des demandes d'exemption de surtaxe sur certains composants importés de Chine, déposées par Tesla Uber ou General Motors . Le fonds activiste Third Point exhorte Sony à scinder ses activités en deux, les semi-conducteurs d'un côté et le divertissement de l'autre. Le fonds de Daniel Loeb s'était déjà attaqué au Japonais en 2013. Cette fois, en plus de l'appel à la scission, il recommande aussi à Sony de se séparer de ses participations dans diverses autres entités, comme Spotify ou Olympus.. Huawei a demandé à l'OMPI l'enregistrement de son système d'exploitation "Hongmeng" en Europe et dans plusieurs autres pays dont le Canada et la Corée du Sud. Le Chinois doit se préparer à toute éventualité depuis que son accès à Android est menacé par les dispositions que sont en train de prendre les autorités américaines. ". La Chine a relevé ses droits de douane sur des produits en acier inoxydable, pour limiter leur importation dans le pays. Les tubes en acier en provenance d'Europe et des Etats-Unis sont notamment concernés, avec les surtaxes les plus élevées (supérieures à 100%) pour les entreprises américaines. Volkswagen propose les actions de sa filial poids-lourd Traton entre 27 et 33 EUR. En amont du lancement la semaine prochaine de sa cryptomonnaie, Facebook s'est assuré du soutien de plusieurs grands acteurs, dont Visa Uber et PayPal . Le département du Trésor américain a accepté de transiger avec Expedia, qui paiera 325 000 USD pour avoir violé l'embargo cubain. Le distributeur de produits destinés aux animaux de compagnie Chewy entrera en bourse à 22 USD l'action, au-dessus de ce qui était prévu.