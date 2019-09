EN DIRECT DES MARCHES : Thales, bioMérieux, Scor, EDF, Seb, Boeing, Google...

ne procédure approfondie, non un calendrier

". Des rumeurs laissent toutefois penser que le groupe a finalisé les modifications nécessaires sur le correctif du système anti-décrochage, mais qu'il doit encore plancher sur le système de contrôle de vol. Il reste déterminé à présenter d'ici la fin du mois son dossier, avec l'espoir de remettre l'appareil en service au 4e trimestre.

Douloureux antidouleur

. Dans la crise des opioïdes aux Etats-Unis, Purdue Pharma, le fabricant de l'OxyContin, préparerait une mise en faillite faute d'obtenir un compromis sur les compensations financières à verser, a appris Reuters. En parallèle, un juge américain a repoussé les recours déposés par des groupes pharmaceutiques et des distributeurs contre leur mise en cause dans le dossier. Les plaignants ont reçu le feu vert pour relier ces grands noms à des stratégies commerciales trompeuses qui auraient contribué à accroître la dépendance aux antidouleurs incriminés. Des industriels comme Johnson & Johnson , des réseaux de pharmacies comme CVS Health et Walgreens Boots ou des grossistes comme AmerisourceBergen et Cardinal Health sont concernés.

L'étau se resserre sur Google

. Selon Reuters, une trentaine de procureurs généraux américains seraient prêts à lancer une vaste enquête antitrust sur Google ( Alphabet ), une nouvelle qui pourrait être officialisée le 9 septembre. Le californien a répondu par la phrase consacrée, à savoir qu'il continue à travailler étroitement avec les régulateurs sur ces questions. Les motifs précis ne sont pas connus, mais ils seraient "à la frontière" entre la protection de la vie privée et la position dominante.

En bref ailleurs

. WeWork démarrerait les réunions préparatoires à son IPO dès la semaine prochaine, a appris Bloomberg. Tyson Foods abaisse ses objectifs annuels. Un groupe d'actionnaires de BHP Group appelle l'entreprise à couper ses liens avec les lobbyistes du charbon.

Walmart va cesser de vendre des munitions pour certaines armes à feu.

. La croissance organique du chiffre d'affaires 2019 de Thales devrait se situer dans le bas de sa fourchette de prévisions ("3 à 4%"), à cause du spatial, mais le groupe a confirmé ses objectifs financiers relevés en juin. Le groupe confirme tabler sur 1,8 à 2 Mds€ de résultat opérationnel et sur plus de 18 Mds€ de prises de commandes. Le PDG Patrice Caine pense que le marché des satellites commerciaux reprendra sa marche en avant assez rapidement. BioMérieux a confirmé de manière "confiante" ses objectifs 2019 après la publication de ses résultats semestriels. Le spécialiste du diagnostic vise une croissance organique de ses ventes comprises entre 7 et 8,5%, et un résultat opérationnel courant de 385 à 400 M€. Sa marge a reculé de 15,8 à 15,5% au premier semestre 2019 par rapport au premier semestre 2018.. Le réassureur tient aujourd'hui une journée investisseurs pour présenter son nouveau plan stratégique, le 7depuis 2002. "Quantum Leap", c'est son nom, court jusque fin 2021 et prévoit d'atteindre un rendement des capitaux propres élevé (au-delà de 800 points de base au-dessus du taux sans risque à 5 ans au cours du cycle) et un ratio de solvabilité optimal compris entre 185 et 220%. Il passe par une croissance de la Scor de 4 à 7% par an. Electricité de France , via sa filiale EDF Energies Renouvelables, s'offre l'américain Powerflex (Californie), spécialiste des technologies de recharge des véhicules électriques. Ni les modalités financières de l'acquisition, ni la taille de la société acquise n'ont été précisées. L'énergéticien français poursuit sa croissance outre-Atlantique, après le rachat de groSolar en 2016 et le partenariat EnterSolar datant de l'année dernière. Vivendi et Mediaset vont s'affronter lors de l'assemblée générale prévue ce jour par le Transalpin, qui veut fusionner ses actifs au sein de Media for Europe, un nouveau holding installé aux Pays-Bas. Vivendi, fort de ses 9,6% de droits de vote détenus en direct, va tenter de s'y opposer. Groupe Seb remplace Vincent Léonard par Nathalie Lomon aux finances. Edenred a émis 500 M€ d'OCEANE 2024. Le nouveau directeur général d' Altarea Cogedim investit près de 5 M€ en acquérant 25 000 actions de la société auprès d'Alain Taravella. Cegedim se renforce au Royaume-Uni en rachetant NetEDI. BFM ( Altice Europe ) ouvre une première antenne régionale à Lyon. Ateme lance sa nouvelle solution titan playout. OSE Immuno obtient un brevet européen sur OSE-703. Drone Volt se réjouit des prises de commandes engrangées durant l'été. Enertime n'est pas intéressé par le rachat de son concurrent Exergy. Latécoère Gaussin et Miliboo ont publié leurs comptes.. Le B737MAX de Boeing pourrait ne pas revoler en 2019, contrairement aux espoirs de l'industriel : le groupe n'aurait pas apporté aux régulateurs les éléments qu'ils demandaient lors de la dernière réunion organisée. La FAA, le gendarme du ciel américain, s'est montrée claire en affirmant suivre "u Marks & Spencer devrait quitter le FTSE 250 pour la première fois depuis sa création en 1984. Orior prend le contrôle de Casualfood. Aedifica et Barratt Developments en Europe. Palo Alto Networks et Copart aux Etats-Unis.